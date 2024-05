Sunyi Karácsony Gergely terve

Wintermantel Zsolt csütörtökön budapesti sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: "a rakpart lezárása ékes példája annak a hozzá nem értő, átgondolatlan és sunyi politikának, amellyel Karácsony Gergely noszogatja, tologatja ezt a várost".

2024. május 23. 12:05

Wintermantel Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője sajtótájékoztatót tart a rakpart lezárásról Budapesten, a Fővárosi Önkormányzat épülete előtti parkban 2024. május 23-án. MTI/Balogh Zoltán

Átgondolatlannak, szakmaiatlannak és sunyinak nevezte a Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának vezetője Karácsony Gergely főpolgármester "azon tervét, hogy végleg lezárnák" az autóforgalom elől a pesti alsó rakpart egy szakaszát.

Szakmaiatlan, mert nem veszi figyelembe, hogy egy város közlekedési hálózata összetett közlekedési rendszer, abba nem lehet így helyenként belenyúlni. Ez jól látható volt a körúti kerékpársávok és az Üllői úti, valamint a Váci úti "zöld karók esetében", hiszen ezekkel nem javítottak a helyzeten, de még balesetveszélyes is - mondta.



Wintermantel Zsolt kijelentette: nem lehet ilyen ad hoc beavatkozásokat tenni.



Ugyanez a helyzet a rakpart lezárásával kapcsolatban is, átgondolatlan, hiszen nincsen kitalálva, hogy hogyan fog működni a város. Egyben "sunyi" is, mert Karácsony Gergely úgy fogadtatta el ezt a Fővárosi Közgyűléssel, hogy a közlekedésbiztonsági stratégiáról szóló előterjesztés egy mellékletében volt a főváros közúthálózati terve, amelyben szerepel, hogy a pesti alsó rakpart egy szakaszát teljesen le akarják zárni az autóforgalom elől - mondta Wintermantel Zsolt.



Hozzátette: semmilyen szakmai konzultáció, sem előkészítés nem volt a szakmai szervezetekkel.



A kormánypárti politikus a június 9-i önkormányzati választásra utalva úgy fogalmazott: "tizenhét napunk van még hátra, hogy egy jó döntéssel véget vethessünk ennek a borzalomnak".

MTI