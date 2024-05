A magyar csapat olimpiai repülőgépe

A Liszt Ferenc repülőtéren rendezett csütörtöki sajtóeseményen Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár köszönetet mondott a Wizz Airnek, illetve a légitársaság által felkért szakembereknek az elvégzett munkáért, s a gépre utalva úgy fogalmazott, "a látvány mindent felülír". Az arany sávokkal díszített repülőn szerepel a Team Hungary felirat, a magyar címer és az ötkarika is.

2024. május 30. 14:10

Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke beszél a magyar olimpiai csapatot, valamint a szurkolókat is a július 24-én kezdődő párizsi olimpiára szállító repülőgép bemutatóján a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 2024. május 30-án. A Wizz Air légitársaság arany sávokkal díszített gépén szerepel a Team Hungary felirat, a magyar címer és az ötkarika is. MTI/Kovács Tamás

Egyedi festést és megjelenítést kapott az a repülőgép, amely a magyar olimpiai csapatot, valamint a szurkolókat is szállítja majd a július 24-én kezdődő párizsi olimpiára.







"Ötvenhét nap van hátra az olimpia rajtjáig, minden nap érezzük a közelségét, a sportirányítás pedig a Magyar Olimpiai Bizottsággal szorosan együttműködve továbbra is igyekszik mindent megtenni azért, hogy minden feltétel adott legyen kiváló sportolóink számára ahhoz, hogy Párizsban, abban a valamivel több mint két hétben teljesítményük legjavát tudják nyújtani" - jelentette ki az államtitkár. Hozzátette, sporttörténeti pillanat, hogy a magyar csapat ilyen exkluzív, egyedi dizájnnal ellátott géppel utazhat a magyar főváros és a játékok helyszíne között.



Gyulay Zsolt, a MOB elnöke hangsúlyozta, jó megállapodást kötöttek a Wizz Airrel, melyet megelőzően több légitársasággal is tárgyaltak a különleges festésű repülőgépről.



"Számunkra az elsődleges szempont ezúttal is a sportolók kényelmes és gyors kijutása volt. Ez a gép minden reggel és délután közlekedik majd, ami sokat segít a sportolóink felkészülésében és abban, hogy a feladataikra koncentrálhassanak. Párizsba 100 év után, Európába hosszú évek után tér vissza az olimpia, ez természetesen megkönnyíti a közlekedést" - emelte ki.



A MOB-elnök elmondta, Magyarország jelenleg 161 olimpiai kvótával rendelkezik. Kiemelte, "olvassuk a sajtóban, hogy fokozódik a feszültség, ez azonban nem baj, hiszen erről is szól az olimpia".



"Sokan kérdezik, hogy mennyi érmet szerzünk majd, erre azt tudjuk mondani, hogy ha minden sportolónk a maximumot nyújtja, akkor nem fogunk csalódást okozni Párizsban" - fogalmazott Gyulay Zsolt.



Tischner Roland, a Wizz Air üzemeltetési igazgatója elárulta, több hónapig tartó előkészítői és kivitelezői munka előzte meg a repülőgép festésének felvitelét, ez a folyamat önmagában egy hetet vett igénybe.



"Tizenhárom fős csapat dolgozott ezen, a dizájn pedig 50 kisebb-nagyobb elemből áll. Fontos tudni, hogy a gép alján is van egy felirat, így minden alkalommal, amikor átrepül Budapest felett, mindenki láthatja majd, hogy ez a magyar olimpiai csapatot szállító gép" - mondta. Hozzátette, a gép márciusban érkezett az Airbus gyárából, így fiatal és modern járműről van szó.



"Ez az elegáns, de nem túl hivalkodó meghjelenítéssel ellátott gép a hétvégétől kezdve munkába áll, júniusban pedig további két gép érkezik, ezzel a Wizz Air flottáját 17 gép alkotja majd, így csaknem hétmilliósra nő a magyarországi utaskapacitásunk" - fogalmazott.



MTI