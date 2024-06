A baloldal gyűlölettel fegyverzi fel a szélsőséget

Giorgia Meloni a programpontokat felsorolva gender helyett családot, iszlamizáció helyett keresztény identitást szorgalmazott. Hangoztatta, hogy nem a jobboldali kormány szigorításai, hanem a baloldalnak az embercsempészekkel való "összekacsintása" okozza a halottakat a földközi-tengeri migrációs útvonalon.

2024. június 1. 23:58

Meloni - corriere.it

Amikor a baloldal diktátornak nevezi az Olaszországban demokratikusan megválasztott kormányfőt, akkor a politikai gyűlölet fegyverét adja a szélsőségesek kezébe - jelentette ki Giorgia Meloni olasz miniszterelnök az általa vezetett Olasz Testvérek (FdI) jobboldali párt szombati római kampányzáróján, egy héttel az európai parlamenti (EP-) választások előtt.

Ezzel Nicolas Schmit luxemburgi politikusnak, az Európai Bizottság munkahelyteremtésért és a társadalmi jogok érvényesüléséért felelős tagjának üzent, aki a Szocialisták és Demokraták (PES) európai pártcsalád csúcsjelöltje az európai bizottsági elnöki posztra az EP-választáson.



Giorgia Meloni a baloldal sportjának nevezte a jobboldal szörnyeteggé kikiáltását, ami korlátozza a jogokat és felfüggeszti a szabadságot.



Nicolas Schmit szavait idézve, miszerint az európai konzervatívokat nem tartja demokratáknak, azt kérdezte, ha az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) elnökeként és az olaszok többsége által megválasztott miniszterelnökként "nem vagyok demokratikus vezető, akkor mi vagyok: diktátor?". "És ha diktátor vagyok, akkor mi legyen, fegyveres harccal fognak leváltani?"



Az olasz kormányfő kijelentette: Olaszországban a jobbközép megnyerte a bajnokságot, amikor 2022-ben kormányra került, "most állítsuk feljebb a lécet, és a nyerjük meg a Bajnokok Ligáját Európában".



A "Giorgiával Olaszország megváltoztatja Európát" jelszavú kampány záróeseményét a központi Popolo téren rendezték, ahol a szervezők szerint 30 ezren voltak. Giorgia Meloni hangsúlyozta: ugyanazt akarják teljesíteni Brüsszelben, amit Olaszországban tettek, vagyis jobbközép többséggel ellenzékbe szorítani a "vörös, zöld, sárga" erőket, amelyek oly sok kárt okoztak.



Az EP-választást történelmi fordulópontnak nevezte, népszavazásnak "a nihilista, ideologizált és egyáltalán nem demokrata baloldal", valamint a büszke, bátor és gyökereit védő jobboldal között. Hozzátette, nem akar olyan Európát, ahol az országokat kormányaik politikai színezete szerint minősítik.



Carlo Fidanza, az Olasz Testvérek EP-képviselője kijelentette: "az antifasizmus nevében egyesek körbemennek Európában embereket ütlegelni".



Giorgia Meloni a programpontokat felsorolva gender helyett családot, iszlamizáció helyett keresztény identitást szorgalmazott. Hangoztatta, hogy nem a jobboldali kormány szigorításai, hanem a baloldalnak az embercsempészekkel való "összekacsintása" okozza a halottakat a földközi-tengeri migrációs útvonalon.



Az FdI kampányzárójával egy időben kormányellenes tüntetők összecsaptak a rendőrséggel.



Kampányzárót tartott Milánóban a baloldali Demokrata Párt (PD) is. Főtitkára, Elly Schlein azt mondta: "mi büszkék vagyunk antifasiszta identitásunkra".



"Mi fogjuk megmondani a nacionalistáknak azt, amihez Meloninak nincsen bátorsága. Elmegyünk szövetségeseihez, például Orbánhoz, és elmondjuk, hogy nem akarhat előnyöket az EU-tól, ha nem osztja meg az azokkal járó felelősséget" - hangoztatta.



Állampolgárságot szorgalmazott a bevándorlóknak, és azt követelte, senki ne mondja meg a másiknak, kit szeressen, valamint minden házasság és családtípus egyenértékű legyen.



Milánóban tartott beszédet a Ligát vezető Matteo Salvini is, aki egységes jobbközépet szorgalmazott az Európai Parlamentben.



Kijelentette, hogy a Liga nem szavaz Ursula von der Leyenre. Ami az esetleges szövetségeseket illeti, úgy vélte, "Emmanuel Macron bombái és Marine Le Pen békéje között kötelességünk Le Pent választani".



MTI