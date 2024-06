Az első győzelem megvan, vasárnap jön a második

Főpolgármesterként nem fog koalíciót kötni sem a Fidesszel, sem a DK-val, ügyek és a programja mentén teremtenek többséget a Fővárosi Közgyűlésben. Nem lesz se fideszes, se DK-s főpolgármester-helyettese – fogalmazott Vitézy Dávid.

Utoljára frissítve: 2024. június 7. 14:59

2024. június 7. 14:46

Vitézy Dávid, az LMP és a Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület közös főpolgármester-jelöltje sajtótájékoztatót tart Budapesten 2024. június 7-én. Ezen a napon Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje visszalépett a jelöltségtől, és Vitézy Dávid támogatására kérte támogatóit. MTI/Hegedüs Róbert

Az első győzelem megvan, vasárnap jön a második - reagált az LMP és a Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület közös főpolgármester-jelöltje Facebook-oldalán pénteken arra, hogy Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP jelöltje visszalépett a javára.

Vitézy Dávid azt írta, amikor a főpolgármesteri kampányát elkezdte, tudta, hogy egyszerre kell legyőzni a kormány "Lázár János nevével fémjelzett, minden fontos fejlesztést leállító" Budapest-politikáját, és a Városháza Karácsony Gergely "országos politikai ambíciói által fűtött, panaszkodó, másokra mutogató, halogató semmittevését".



Szentkirályi Alexandra döntését tudomásul veszi - közölte Vitézy Dávid, aki szerint a bejelentés "a főpolgármester-jelölti vita következményeként biztossá vált harmadik hely feladása". A vita után a korábbi kutatások érvényüket vesztették, Szentkirályi Alexandra távolmaradásával és Karácsony Gergely minden vártnál gyengébb szereplésével a főpolgármester-választás esélyei megváltoztak - értékelt Vitézy Dávid. Úgy véli, nyilvánvalóvá vált, hogy az egyetlen esélyes kihívó ő maga.



Leszögezte ugyanakkor, hogy főpolgármesterként nem fog koalíciót kötni sem a Fidesszel, sem a DK-val, ügyek és a programja mentén teremtenek többséget a Fővárosi Közgyűlésben. Nem lesz se fideszes, se DK-s főpolgármester-helyettese, "bukott pártkáderek helyett" szakemberekkel fogják vezetni Budapestet és a fővárosi cégeket. "Gyurcsány emberei mennek, de Orbán emberei sem jöhetnek a helyükre" - közölte.



Hozzátette, a programja továbbra is érvényes, nemet mond a "Maxi-Dubajra", a kínai magasvasútra, az "oligarchákra", és igent arra, hogy Budapest megkapja a neki járó uniós és hazai forrásokat, elinduljon a hévek fejlesztése.



Megvédi Budapest szabadságát és sokszínűségét bárkivel szemben, "ebben nincs alku és nem is lesz" - hangsúlyozta.



Azt kéri mindenkitől, ne csak főpolgármesterként támogassa, de az általa vezetett fővárosi listának is adjon bizalmat.



"Minden budapesti főpolgármestere leszek, legyen akár kormánypárti, akár ellenzéki szavazó, vagy akár olyan budapesti, aki egyik pártpolitikai tömbbel sem szimpatizál vagy most szavaz először", "nekem nem Orbán, nem Gyurcsány, csak Budapest a fontos", főpolgármesterként a kormánnyal és a pártokkal szemben is a budapestiek érdekeit fogom képviselni - fogalmazott.



Itt az idő, Budapestnek új főpolgármester kell, aki változást szeretne Budapesten, vasárnap adjon esélyt, és tegye meg a következő nagy lépést, hogy "fejlődő pályára állíthassuk Budapestet!" - írta Vitézy Dávid.

Vitézy Dávid: a kormánypárti jelölt visszalépéséről nem kapott hivatalos tájékoztatást, semmilyen egyeztetés nem történt

A kormánypárti jelölt visszalépéséről nem kapott hivatalos tájékoztatást, semmilyen egyeztetés nem történt közte és a kormány, valamint a Fidesz-KDNP képviselői között - közölte Vitézy Dávid főpolgármester-jelölt pénteki sajtótájékoztatóján, amelyet azután tartott, hogy Szentkirályi Alexandra, a kormánypártok jelöltje visszalépett a javára.

Vitézy Dávid elmondta: a döntésről ő is Szentkirályi Alexandra videójából értesült. Véleménye szerint egyoldalú politikai döntés született a Fidesz részéről, esélytelenségüket látva "feladták a biztos harmadik helyet".



Arra kérte a választókat, hogy a javára történő visszalépés ellenére ne a Fidesz, hanem az ő listájára szavazzanak a vasárnapi voksoláson.



Kijelentette: főpolgármesteri győzelme esetén sem a kormánypártokkal, sem a Demokratikus Koalícióval nem köt koalíciót.



"A fővárosi közgyűlésben csak a programom és a konkrét ügyek mentén fogunk többséget teremteni. A főpolgármester-helyetteseim között nem lesz se DK-s, se fideszes" - mondta.



Úgy fogalmazott: bukott pártkáderek helyett valódi szakemberekkel fogják vezetni a várost és a fővárosi cégeket.



"A városháza nem lesz sem a Fidesz, sem a DK zsákmánya" - hangsúlyozta.



Vitézy Dávid közölte, Budapesten változás kell, ehhez pedig új főpolgármesterre van szükség. A Fidesz által fémjelzett országos politikát és a DK-Gyurcsány fémjelezte várospolitikát egyaránt meg kell haladni - tette hozzá.



Felidézte: húsz éve foglalkozik városfejlesztéssel, és az elmúlt két évben azt érezte, hogy Budapest fejlesztése végképp megrekedt.



"Gyerekkorom óta nem fordult elő, hogy a városban egyetlen nagy értékű fejlesztés, egyetlen kötöttpályás nagyberuházás, egyetlen útfelújítás, egyetlen nagy parkfejlesztés nem történik. Ezen pedig változtatni kell" - mondta a politikus, aki szerint a budapestiek csak "panaszkodó, másokra mutogató, halogató semmittevést" tapasztaltak a városvezetés részéről az elmúlt öt évben.



Hozzátette: akinek a leginkább vissza kellett volna lépnie, az szerinte Karácsony Gergely, mivel nem teljesítette a korábban ígért vállalásait.



Vitézy Dávid úgy fogalmazott: a budapestiek azt szeretnék, hogy a budapesti politika ne az egymásra mutogatásról, a panaszkodásról, a folyamatos csatározásról szóljon, hanem végre a város fejlesztéséről.



"Nekem nem Orbán, nem Gyurcsány, hanem csak Budapest és a budapestiek érdeke a fontos" - jelentette ki, majd hozzátette: ha ő lesz az új városvezető, újra lesz Budapestinfó.



"Budapest szabadságát és sokszínűségét meg fogom védeni, ebben nincs alku és nem is lesz" - húzta alá a politikus, aki megjegyezte: ki fog állni azért, hogy Budapest "szebb, zöldebb biztonságosabb és élhetőbb otthonunk legyen."



Vitézy Dávid kiemelte: főpolgármesteri programjának összes állítása "változatlanul, egytől egyig érvényes."



"Kérjék rajtam számon!" - mondta.



Kitért arra is: nemet mond a maxi-Dubajra, az oligarchákra, a kínai magasvasútra, és igent mond arra, hogy induljon el a HÉV-ek fejlesztése, és azok a fontos fejlesztések, amelyekre a budapestieknek szükségük van.



"Úgy tekintek erre a mai napra, mint egy kétfordulós választásra, ahol az első fordulóban két jelölt marad állva: Karácsony Gergely és én. Az első fordulót megnyertük, és vasárnap jön a második" - hangsúlyozta Vitézy Dávid.

A politikus azt mondta, jelentős átalakulásra van szükség a fővárosi politikában. Azt szeretné, hogy a közgyűlésben legyen beszélő viszony, párbeszéd és együttműködés - fűzte hozzá.

Megjegyezte: azzal, hogy az ő programja elnyerte a kormányzat támogatását, sokkal nagyobb felhatalmazása és lehetősége lesz, mint most Karácsony Gergelynek.

A sajtótájékoztatón megjelent a Párbeszéd-Zöldek néhány aktivistája, akik "Vitézy=Fidesz", illetve "Vitézyvel a Fidesz át akar verni, Ne hagyd!" feliratú táblákat tartottak a magasba.

A tájékoztató végén Barabás Richárd, az ellenzéki párt társelnöke odalépett Vitézy Dávidhoz és "gratulált a Fidesz jelöltjének".

"Budapestnek az az érdeke, hogy Karácsony Gergely maradjon a főpolgármester" - jelentette ki Barabás Richárd.



MTI