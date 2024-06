Nézőpont: Vitézy Dávid legyőzheti Karácsonyt

A budapestiek abszolút többsége (52 százalék) Vitézy Dávidra, az LMP-Zöldek és a Vitézy Dáviddal Budapestért civil szervezet közös jelöltjére szavazna.

Utoljára frissítve: 2024. június 8. 10:32

2024. június 8. 09:09

Vitézy Dávid, az LMP és a Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület közös főpolgármester-jelöltje sajtótájékoztatót tart Budapesten 2024. június 7-én. Ezen a napon Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje visszalépett a jelöltségtől, és Vitézy Dávid támogatására kérte támogatóit. MTI/Hegedüs Róbert

Vitézy Dávidra a budapesti szavazók 52 százaléka, míg Karácsony Gergelyre a fővárosiak mindössze 45 százaléka szavazna a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása alapján.

Az MTI-nek szombaton reggel megküldött közleményében az intézet azt írta, Szentkirályi Alexandra visszalépését követően többen vélik úgy, hogy Karácsony Gergely vasárnap veszíteni fog (46 százalék), mint akik szerint meg fogja nyerni (42 százalék) a választást.



Felidézték, Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje péntek reggel jelentette be, hogy csak a Fidesz fővárosi listavezetőjeként folytatja a kampányt, így három szereplőre szűkült a jelöltek köre. A Nézőpont Intézet arra volt kíváncsi, hogy az átalakult versenyben ki lehet a legnagyobb esélyese a vasárnapi választásnak - írták.

nezopontintezet



A budapestiek abszolút többsége (52 százalék) Vitézy Dávidra, az LMP-Zöldek és a Vitézy Dáviddal Budapestért civil szervezet közös jelöltjére szavazna.



"Karácsony Gergelyre, a Gyurcsány-koalíció jelöltjére a fővárosi szavazók mindössze 45 százaléka adná szavazatát. Ezek alapján úgy tűnik Vitézy Dávidnak sikerült Karácsony Gergely 2019-es 51 százalékos támogatói köréből is megszólítania szavazókat. Grundtner András, a Mi Hazánk jelöltje esélytelen kihívóként legfeljebb 3 százalékos szimpatizánsi körrel rendelkezik" - állapították meg.



Hozzátették, Karácsony Gergely hivatali ideje végén nemcsak Vitézy Dávid támogatói vannak többségben, de azok is, akik szerint kihívója le is fogja őt győzni. A budapestiek 46 százaléka szerint nem fog tudni újrázni a jelenlegi főpolgármester, és ennél kevesebben, mindössze 42 százalék véli úgy, hogy ismét nyerni tud - áll a közleményben.



