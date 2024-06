Kereszténydemokrata politikusok választási sikerei

Kalocsán Filvig Géza, Mátészalkán Hanusi Péter, Mezőkövesden Fekete Zoltán, akik megvédték a polgármesteri széküket és még szeretném kiemelni Heves vármegyében Horváth Richárd hatvani polgármestert, aki ugyan egy civil szervezet jelöltjeként indult, de mindenki tudja, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt oszlopos tagja Hatvanban, és a csapata is hatalmas győzelmet aratott.

A Kereszténydemokrata Néppártnak soha ennyi önkormányzati képviselőjelöltje, polgármesterjelöltje nem volt, mint a 2024-es önkormányzati választásokon. Ma már tudni lehet, hogy több mint 100 polgármestere lett a kisebbik kormánypártnak és az Európai Parlamentben is stabilizálta pozícióját Hölvényi György megszerzett mandátumával. Latorcai Csabát, a KDNP ügyvezető alelnökét kérdeztük a választások eredményeiről.

Hogyan alakultak az önkormányzati választások a Kereszténydemokrata Néppárt szempontjából?

Nagyon jól alakultak a választási eredmények. Több mint 100 polgármesterünk lesz, ami szerintem önmagában nagyon szép eredmény, és meghatározó településeket is sikerült elnyernie kereszténydemokrata polgármesterjelöltjeinknek. Egy részük megvédte eddigi tisztségét, másik részük viszont újonnan lett polgármester, nekik ezúton is gratulálok.

Újonnan lett polgármester például Thumáné Kauzál Melinda Piliscsabán, Ludas László Nagyatádon, Ambrus Gábor Balatonkenesén, és Jutasiné Klein Kitti Albertirsán. Utóbbi, KDNP-s jelöltként a Fidesz polgármesterjelöltjét megelőzve lett a település vezetője.

Mit szól azokhoz a nagyobb településekhez – például Miskolchoz -, ahol a Fidesz erős KDNP jelenléttel tudott fordítani?

Miskolcon egyéni körzetben négy kereszténydemokrata tagtársunk is mandátumot szerzett. Közülük külön is kiemelem Kozma István Jánosnét, aki Miskolc Avas városrészében nyert mandátumot úgy, hogy a jobboldal ott még soha nem győzött.

Kalocsán Filvig Géza, Mátészalkán Hanusi Péter, Mezőkövesden Fekete Zoltán, akik megvédték a polgármesteri széküket és még szeretném kiemelni Heves vármegyében Horváth Richárd hatvani polgármestert, aki ugyan egy civil szervezet jelöltjeként indult, de mindenki tudja, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt oszlopos tagja Hatvanban, és a csapata is hatalmas győzelmet aratott.

Mind az önkormányzati, mind az európai parlamenti választáson kimagasló részvételi arány volt, jóval több szavazópolgár tette le a voksát. Hogy látja, ez milyen irányba befolyásolta a Fidesz-KDNP pártszövetség, illetve magának a Kereszténydemokrata Néppártnak a teljesítményét?

Úgy látom, hogy nem csupán hoztuk azokat a szavazatszámokat, amiket 2019-ben, hanem még meg is tudtuk növelni majdnem 10%-kal a legutóbbi önkormányzati és európai uniós parlamenti választási eredményeket. Az látszik, hogy a kereszténydemokrata-konzervatív politikánknak nemcsak múltja, jelene, hanem komoly jövője is van.

Hiszem, hogy nagyon sokan vannak az országban, akik egyetértenek a mi politikánkkal, és nemcsak nagyon sokan vannak, hanem elegen is, hiszen megnyertük a választást.

A Fidesz és a KDNP szövetsége ismét győzött és ízlelgessük azt, hogy olyan városokat is sikerült visszaszereznünk, mint a korábban már említett Miskolc, Eger, vagy Salgótarján. Ezek a sikerek komoly fegyvertények. Nyilván egy kis üröm is vegyül az örömbe, mert vannak olyan városok, ahol nem sikerült újabb öt évre bizalmat szereznünk. Az a feladatunk az elkövetkező ciklus során, hogy a következő választáson ezeknek a városoknak ismét a jobboldali kereszténydemokrata-konzervatív politika tudja a mindennapjait irányítani. Mert mi vagyunk azok, akik békét tudunk adni, nem csupán a nemzetközi színtéren, hanem helyben is: biztonságot és gyarapodást nyújtva a magyar embereknek.

Most azt látjuk, hogy ezt visszaigazolták a választók is a vasárnap esti adatok alapján. Magyarország polgárainak elsöprő többsége továbbra is békében, biztonságban szeretne élni, gyarapodni, és ezzel a feladattal minket bíztak meg az önkormányzatokban az elkövetkező öt esztendőben, illetve nekünk szavaztak bizalmat az európai parlamenti választáson is, hiszen ne feledjük el, hogy a pártszövetségünk megszerezte a mandátumok abszolút többségét. Mi ez, ha nem győzelem?

Az európai parlamenti választáson a KDNP megtartotta a pozícióját, Hölvényi György ismét mandátumhoz jutott, így a béke hangját viheti Magyarországról az Európai Néppártba. Miként látja az európai parlamenti választási eredményt, illetve a Kereszténydemokrata Néppárt európai uniós szerepvállalását a későbbiekben?

Mi kitartunk az Európai Néppártban. Nem utolsó sorban azért, mert mi már ott dolgoztunk akkor is, amikor még nem Európai Néppártnak hívták. Vagyis mi idősebbek vagyunk, mint maga az Európai Néppárt. Ráadásul a választásokat követően azt látjuk, hogy a jobboldali pártok és pártcsaládok megerősödtek a korábbi eredményekhez képest, a baloldal pedig meggyengült.

Nekünk az a feladatunk és küldetésünk, hogy az Európai Néppártot jobb irányba térítsük, mert az európai uniós katasztrófa az, hogy sajnos – különösen az elmúlt öt esztendőben – a képviselőcsoport sokkal inkább kokettált az európai szocialistákkal és liberálisokkal, mint azokkal a jobboldali pártcsaládokkal és pártokkal, amelyek viszont természetes szövetségesei volnának. Nekünk az a dolgunk, hogy „balra helyett, jobbra hajts” legyen. Ahogy Európa kontinentális részén jobbra hajts érvényes a közlekedésben, legyen ez érvényes a politikában is.

Az országgyűlési ciklus felénél vagyunk, így a június 9-i választások egyfajta félidei eredményként is értelmezhetőek. A Nézőpont Intézet adatai alapján, ha tegnap országgyűlési választásokat tartottak volna, akkor a Fidesz-KDNP ismét 2/3-os többséget szerzett volna az Országgyűlésben.

Köszönjük a választóknak a bizalmat, de nem dőlhetünk hátra, tovább kell dolgozni azon, hogy minél többen támogassák a kereszténydemokrata-konzervatív politikát, és ezért a következő időszakban még nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni a nagyvárosokra és a fővárosra, mert hiszünk abban, hogy Magyarország minden táján, a legkisebb településtől a legnagyobbig a lehető legszélesebb társadalmi támogatottsága a Fidesz-KDNP szövetségének van. Ez tökéletesen visszatükröződött a budapesti választásokon is, hiszen Budapesten is a legtöbb szavazatot a Fidesz-KDNP szövetsége kapta.

Összességében elégedettek lehetünk a választáson elért eredménnyel, ugyanakkor a megszerzett mandátumokból a ránk váró feladatokat is ki lehet olvasni. Már most, ezekben a napokban el kell kezdenünk dolgozni azért, hogy a két év múlva esedékes országgyűlési választáson túlszárnyaljuk a 2022-es, illetve a mostani, önkormányzati választás eredményeit.

