Egészséges fiatalok: testben, szellemiségben, értékrendben

2024. június 13. 17:23

mti/Komka Péter

A KDNP frakcióvezetője fontosnak tartja, hogy a hazájukat szerető fiatalok kerüljenek ki az iskolából, akik később a hazájukat szerető és tisztelő felnőttekké válnak, ugyanakkor legyenek egészségesek is testben, szellemiségben, értékrendben.

Simicskó István a Honvédelmi Sportszövetség elnökeként csütörtökön Budapesten, a Bátrak Ligájának országos döntőjét követő ünnepélyes eredményhirdetésen a XVII. kerületi Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban kijelentette: mivel az élet kemény küzdelem, az ilyen kihívásokon való helytállás, a többiek bajtársias segítése sokat fog jelenteni a későbbiek folyamán is a résztvevőknek.



Köszönetet mondott a BMSZC Than Károly Ökoiskola és Technikumból érkezett kadétoknak, akik a verseny lebonyolítását segítették, és reményét fejezte ki, hogy a versenyzőknek volt lehetőségük a kadétokkal való beszélgetésre, ami véleménye szerint befolyásolhatja a pályaválasztásukat is.



Ma már százötven középiskola végez kadétképzést - közölte a Honvédelmi Sportszövetség elnöke. Hozzáfűzte, "a kadétképzés sikertörténet", sokan választják ezeket az iskolákat, ahol egyfajta katonai előképzésen vesznek részt a diákok.



Minden második kadét érettségi után vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre megy, tehát a katonai hivatást választja, vagy valamilyen rendvédelmi tevékenységet fog folytatni - mondta el Simicskó István.



Dunai Mónika, a térség fideszes országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, "a mai nap hősei mind, akik eljutottak az országos döntőbe, hiszen nehéz próbatételeken vannak túl".



A fiataloknak azt kívánta, hogy ezután is töltsenek sok időt együtt, sporttal. Kiemelte a közösségépítés, a hazaszeretetre való nevelés szerepét.



Bármilyen közösségi, kulturális vagy sportrendezvényt szívesen látnak Rákosmentén - hangoztatta a képviselő.



Horváth Tamás, a XVII. kerület polgármestere (Fidesz-KDNP) arról beszélt, Rákosmentén kiemelten foglalkoznak a honvédelemmel és a hazaszeretettel, mert abban bíznak, hogy egyre többen választják ezt a pályát, hiszen a rendvédelmi szervekre nagy szükség van.



"Fontos, hogy a hazaszeretetet és a haza tiszteletét beleplántáljuk a gyermekeinkbe, és fontos az egészséges életmódra nevelés is, hogy egészséges testtel és lélekkel tudjuk védeni a hazát" - jelentette ki a polgármester. Hozzátette: "az egymásért való küzdés visz előre és nevel bennünket".



A honvédelmi jellegű sportvetélkedő harmadik helyezettje a Kondorosi Petőfi István Általános Iskola csapata lett, a második helyen az orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola csapata végzett, a győzelmet pedig a Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola csapata szerezte meg.

MTI