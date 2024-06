Rajt a svájciak ellen

2024. június 14. 09:17

A németországi labdarúgó Európa-bajnokságon részt vevő magyar válogatott tagjai a csapat nyilvános edzésén Weiler-Simmerbergben 2024. június 12-én. MTI/Illyés Tibor

A magyar labdarúgó-válogatott tökéletesnek is nevezhető főpróba és hasonlóan kifogástalan felkészülés után szombaton a svájci csapat ellen kezdi meg a szereplését a németországi Európa-bajnokságon.

A magyarok rögtön az egyik legfontosabb összecsapással kezdenek, tekintve, hogy a csoportból kiemelkedik a házigazda és a favoritok között számon tartott Németország, így a várakozások szerint a másik három gárda - a skótokkal kiegészülve - egymás között döntheti el a biztos nyolcaddöntőt érő második és a szintén továbbjutással kecsegtető harmadik hely sorsát. Ezt figyelembe véve egy győzelem máris hatalmas lépés lenne a továbbjutás felé. A 24 csapatos rendszerben, amelyben a négy legjobb harmadik is 16 közé kerül, a négy pont vízválasztónak tekinthető, azaz a döntetlen is sokat érhet a későbbiekben. A vereség viszont azért lenne különösen fájó, mert úgy pontszerzési kényszerbe kerülne a válogatott a németek elleni második találkozóra.



A különbséget magyar szempontból éppen az jelenti az előző két Eb-hez képest, hogy a csapat az elmúlt években magasra tette a lécet, így a szurkolók reményei sokkal vérmesebbek, mint korábban. Ez még annak fényében is igaz, hogy a 14 mérkőzésből álló veretlenségi sorozat már a múlté az Írországban tíz napja elszenvedett váratlan vereséget követően, de az Izrael ellen 3-0-ra megnyert főpróba az eredmény mellett több szempontból is remekül sikerült. Egyrészt Varga Barnabás a gólpassza mellett kétszer is betalált, másrészt a sérült Nego Loic helyén játszó Bolla Bendegúz egészen kiváló formát mutatott.



A Ferencváros kétszeres gólkirály csatára március 10-éig ontotta a gólokat, az azóta eltelt három hónapban viszont jóval kevesebb szerencse kísérte a szereplését, 14 meccsen mindössze háromszor volt eredményes, ezért volt fontos, hogy önbizalomnövelés céljából ismét betaláljon. Az időközben a Rapid Wienhez igazolt Bolla teljesítménye pedig azért volt kifejezetten üdítő, mert egyrészt a válogatottbeli poszttársa, a Dublinban megsérült Nego valószínűleg még nem lesz bevethető szombaton, másrészt a felkészülésbe később szállt be a Servette-tel megnyert svájci kupadöntő miatt. A kihagyás egyáltalán nem látszott, a szélső remekül értette meg magát a támadó trió tagjaival, akiket rendre kiváló labdákkal szolgált ki a jobb szélről.



Marco Rossi szövetségi kapitány ugyan nem árulta el, ki lesz a kezdő kapus, de a jelek egyértelműen arra utalnak, hogy a 2021-es kontinensviadalhoz hasonlóan Gulácsi Péter véd majd. Az RB Leipzig hálóőre mellett a stabilitást jelképezi klubtársa, Willi Orbán is, amit az mutat a legjobban, hogy az Eb-selejtezők első négy meccsén a vezetésével egyetlen öngólt kapott a válogatott, hiányában viszont a második négy meccsen hatot.



A stabilitásra szükség is lesz, mert a svájci válogatott gyors, kombinatív játékával képes az ellenfél védelme mögé kerülni, ami nem csoda olyan középpályásokkal, mint Granit Xhaka és Xherdan Shaqiri. Ami viszont a rivális legnagyobb problémája, hogy a térdszalagszakadása után áprilisban visszatért Breel Embolo játéka erősen kérdéses egy újabb sérülés miatt. A kameruni születésű középcsatár nélkül a gólszerzéssel többször is meggyűlt a baja a svájci csapatnak, amelynek másik problémája a meccsek befejezésével van, ugyanis a tíz Eb-selejtezőjéből négyszer vesztett úgy pontokat, hogy az utolsó tíz percben kapott gólt. Ez annyiban különösen érdekes, hogy a magyarok viszont éppen a hajrában tudtak pontot menteni Litvániában és Bulgáriában is.



A közvetlen felkészülés - immár Németországban - egyértelműen a magyaroknak volt zökkenőmentesebb. Amíg a svájciak panaszkodtak az edzőpályájuk minőségére, addig Rossi tanítványai a helyiek és a környéken élő magyarok szeretete és rajongása közepette minden igényt kielégítő körülmények között készült a festői szépségű Dél-Bajorországban, a 6500 lakosú Weiler-Simmerbergben.



Svájc viszont a problémák ellenére is erősebb kerettel rendelkezik, amit a magyaroknak az összeszokottságukkal és a csapatszellemmel kell ellensúlyozniuk. A rivális szinte minden játékosa a legnívósabb európai bajnokságok élvonalában szerepel, ennek megfelelően 2014 óta nemcsak kijutott valamennyi világversenyre, hanem azokon a csoportból is továbblépett. Három évvel ezelőtt ráadásul az előző Eb nyolcaddöntőjében 11-esekkel kiejtették az akkor világbajnok franciákat is, majd a nyolc között csak 11-esekkel maradtak alul a spanyolokkal szemben.



A közel ötvenezer néző befogadására alkalmas kölni Müngersdorfer Stadionban az idei Bajnokok Ligája-döntő játékvezetőjének, a szlovén Slavko Vincicnek a sípjelére szombaton 15 órakor kezdődik a magyar-svájci összecsapás, melyet az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetít.

