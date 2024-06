Pontot kell szereznünk a németek ellen

Noha az MLSZ sűrítette az NB-es bajnokság programját, hogy a válogatottnak hosszabb ideje legyen a felkészülésre, ez az elnyújtott felkészülés botrányosan rosszul sikerült. Csapatunk az első Európa-bajnoki meccs első félidejében gyerekes hibákkal játszott, és kétgólos hátrányba került a svájciak ellen, majd 3:1-re kikapott.

Utoljára frissítve: 2024. június 18. 13:46

2024. június 18. 13:19

Nem tudni, melyik másodedző vezényelte a bemelegítést válogatottunk kölni mérkőzése előtt, de munkája szörnyen rosszul sikerült: csapatunk álmatagon kezdte a mérkőzést. Csak bizakodhatunk abban, hogy Stuttgartban felélénkült nemzeti tizenegyünk lendül játékba a kezdő sípszó után. A németországi labdarúgó Európa-bajnokságon részt vevő magyar válogatott edzése Weiler-Simmerbergben 2024. június 18-án. MTI/Illyés Tibor

A Svájctól elszenvedett 3-1-es vereséget követően a magyar labdarúgó-válogatottnak szerdán a házigazda németek ellen bravúros pontszerzésre van szüksége ahhoz, hogy teljesen a saját kezében maradjon a sorsa az Európa-bajnokságon.

A nyitómeccs kudarca azért sodorta felettébb nehéz helyzetbe a nemzeti együttest, mert nulla ponttal várja a legnehezebbnek ígérkező csoportmérkőzését, márpedig ha nem sikerül legalább döntetlent elérni a hazai közönség által támogatott és a skótok felett aratott 5-1-es diadallal rajtoló Nationalelf ellen, akkor - szinte biztosan - már csak a harmadik hely megszerzése lehet elérhető. Ezen a négyes második fordulójának későbbi meccse változtathat, amennyiben Skócia felülmúlná az esélyesebb Svájcot, mert akkor még a második vereség ellenére is lenne esély a biztos nyolcaddöntőt érő második pozícióra.



A 24 csapatos rendszerben, amelyben a négy legjobb harmadik is 16 közé kerül, a négy pont tekinthető vízválasztónak, azaz a döntetlen rendkívül sokat érhet a későbbiekben, mert a zárókörben akkor a skótok felülmúlásával biztosan nyolcaddöntős lenne Marco Rossi szövetségi kapitány együttese. Újabb vereség esetén viszont még a szigetországiak legyőzése sem jelentene automatikus továbbjutást, akár napokig izgulhatna a válogatott, hogy a gólkülönbsége elég jó lesz-e, miközben a közvetlen riválisok pontosan tudnák, milyen eredményre vagy éppen milyen arányú győzelemre van szükségük.



Az első forduló alapján Németország nemcsak a mérkőzés esélyese, hanem a torna egyik nagy favoritja is. Amíg az ellenfél csúcsformát mutatva önbizalomnövelő győzelmet könyvelhetett el, addig a magyarokat az eredménynél is jobban bosszanthatja, hogy messze elmaradtak a legjobb teljesítményüktől. Márpedig a házigazda ellen csak úgy lehet esélye Marco Rossi szövetségi kapitány együttesének, ha képes kihozni magából a maximumot. A magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető hét-nyolc játékosának produkciójával is elégedetlen volt, de a legégetőbb probléma a védelem összeállítása lehet, mert mindhárom belső védője hatalmas hibákat követett el, ami biztosan nem fér bele a világsztárokkal teletűzdelt németek ellen sem. Éppen a stabilitás miatt fájó Nego Loic és Styles Callum sérülése is, mivel mindkét futballista jobb védekezésben, mint a posztriválisaik.

Az egyelőre erősen kérdéses, hogy bevethetőek-e, mivel eddig egyikük sem tudott együtt edzeni a társakkal.



Az első forduló játékát és a keretek minőségét figyelembe véve az egyetlen, ami bizakodásra adhat okot, hogy a magyar csapat az elmúlt három évben háromszor is összecsapott az erősebb játékerőt képviselő Németországgal, ugyanakkor egyszer sem kapott ki. Ahogy Rossi, illetve a világbajnok és Bajnokok Ligája-győztes Karl-Heinz Riedle is említette, ezekkel a kiváló eredményekkel - egy győzelem és két döntetlen - felvértezve a magyar csapatnak félelem nélküli hozzáállással kell pályára lépnie, mert korábban már bebizonyította saját magának - és persze a szurkolóinak is -, hogy képes a bravúrra a világ legjobb válogatottjai ellen. Szintén reménykeltő lehet, hogy Rossi közel hatéves regnálása során egyáltalán nem jellemző, hogy a nemzeti együttes kétszer egymás után rosszul futballozzon. Sőt, arra majdnem három esztendeje, 2021 szeptemberében volt példa legutóbb, hogy két egymást követő meccsen vereséget szenvedett.



Amíg a magyar kapitány azon törheti a fejét, hogy megtalálja a legjobb formában lévő labdarúgóit, addig kollégája, Julian Nagelsmann a bőség zavarával küzd. Ezt mutatja, hogy a szünetig háromgólos előnyre tett szert a kezdőcsapata, amelyben sztárjai, így Toni Kroos, Ilkay Gündogan, Florian Wirtz vagy éppen Kai Havertz és Jamal Musiala mind nagy kedvvel és remekül futballozott. Ezt követően a cserepadról beszállva ketten is eredményesek voltak, köztük az az Emre Can is, aki mindössze két nappal az Eb rajtja előtt csatlakozott a kerethez. Ettől függetlenül az öt meccse veretlen németek - részben az elmúlt időszak egymás elleni találkozói miatt - korántsem veszik félvállról a mérkőzést. Ahogy a torna után visszavonuló Kroos fogalmazott, a magyarok eggyel magasabb szintet képviselnek, mint a skótok, ezért nehezebb dolguk lesz, míg Emre Can kellemetlen ellenfélnek nevezte Rossi együttesét.



A közel 55 ezer néző befogadására alkalmas stuttgarti MHP Arénában az Európa-liga 2020-as döntőjének játékvezetője, a holland Danny Makkelie sípjelére szerdán 18 órakor kezdődik a magyar-német összecsapás, melyet az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetít.



MTI; Gondola