Késely Ajna Európa-bajnok

2024. június 18. 21:34

Az aranyérmes Késely Ajna a női 800 méteres gyorsúszás eredményhirdetésén a belgrádi vizes Európa-bajnokságon 2024. június 18-án. MTI/Derencsényi István

Késely Ajna aranyérmet nyert kedden 800 méter gyorson a belgrádi úszó Európa-bajnokságon.

A 22 éves magyar versenyző nagyjából a táv feléig csak utazott a mezőnnyel, utána viszont könnyedén lépett el, és 8:29.96 perccel, több mint három és fél másodperces előnnyel csapott a célba.



Késely ezzel pályafutása első Európa-bajnoki címét szerezte, egyúttal a magyar küldöttség első aranyát a szerb fővárosban.



A szám másik magyar döntőse, Kapás Boglárka 8:40.33 perccel a hetedik lett.



A vegyes zónában mindkét magyar úszó elérzékenyült:



"Az edzőm, Kovács Ottó pontosan ilyen időt várt tőlem, a tervem nagyjából ez volt, de talán még egy kicsit korábban is indultam el, mert éreztem magamban az erőt, ez volt a papírforma. Nagyon akartam már ezt az egyéni aranyérmet, amit Ottó bának küldök, és szeretném megemlíteni Turi Györgyöt, akinek nagyon sok munkája van bennem, az állóképesség onnan is jön" - nyilatkozta Késely.



Kapás Boglárka sírva érkezett a vegyes zónába, mint elmondta alapvetően magát a számot búcsúztatja, hiszen hosszú évekig erre készült, a 2016-os riói olimpián ebben volt bronzérmes, és most utoljára úszta le, mivel az olimpiát követően befejezi pályafutását.

Eredmények:

női 800 m gyors, Európa-bajnok:

-------------------------------

KÉSELY AJNA 8:29.96 perc

2. Fleur Lewis (Nagy-Britannia) 8:33.54

3. Deniz Ertan (Törökország) 8:34.31

...7. KAPÁS BOGLÁRKA 8:40.33

MTI