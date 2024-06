A bíró volt a legrosszabb

2024. június 19. 21:46

Rossi úgy vélte, a pályán a bíró volt a legrosszabb, mert kettős mércével fújta a sípot. A 2020-as Európa-liga döntőjét dirigáló holland Danny Makkelie-nek felrótta azt is, hogy az első német gólnál fellökték Willi Orbánt. Furcsának találta azt is, hogy a videobíró nem jelzett. "Németországnak nem volt szüksége bírói segítségre, enélkül is nyert volna. Majd meglátjuk például a franciák ellen is így fújnak-e a bírók" - méltatlankodott az 59 éves szakember.

MTI