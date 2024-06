Új pszichoterápiás központ

Latorcai Csaba szerint az Egészséges Budapest Programban is hatalmas lépéseket tettek az elmúlt öt évben: 128 milliárd forintot fordítottak a főváros egészségügyi megújítására, ezen felül 100 milliárdot infrastruktúra-fejlesztésre.

Új pszichoterápiás központ és családok háza nyílt a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházában. A pszichés nehezítettséggel élő fiatalok gyógyulását segítő központ és a hosszabb kezelésen lévő gyerekek családjainak helyet adó, két apartmanból álló ház elkészültéhez a kormány 50 millió forinttal járult hozzá.

Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára a csütörtöki átadáson úgy fogalmazott: a Bethesda Gyermekkórház több, mint egy kórház, hiszen egy olyan közösség működteti az intézményt, amely "nemcsak gyógyít, nemcsak a betegséget látja", hanem az egész embert is.



Ez a gyakorlat követésre méltó - folytatta, hozzátéve, a kormány ezért is tartotta fontosnak, hogy hozzájáruljon a beruházás költségeihez 50 millió forinttal.



Az államtitkár hozzátette: reményei szerint a kormány még jobban hozzá tud járulni ahhoz a komplex fejlesztéshez, amelyet a kórház vezetése kidolgozott, és a betegségmegelőzés jelentette 21. századi kihíváshoz.



Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója arról beszélt, hogy az isteni gondviselés, annak bizonyossága látható ebben a most átadott új épületben. Az új központtal a néhány éve "felépített", egyedülállóan szerteágazó gyermekpszichiátriai ellátásukban méltó és praktikus ellátóhelyhez juthatnak az ide segítségéért forduló gyerekek és szüleik.



Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke - akinek üzenetét Molnár János, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának presbiteri elnöke olvasta fel - úgy fogalmazott: a kórház az egyház egyik büszkesége, ami a hitelesség és a magas színvonalú gyógyító munka mellett a szeretettel odafigyelésben, lelki támogatásban is megmutatkozik a legnehezebb helyzetekben is.



Pászthy Bea, az Egészségügyi Szakmai Kollégium gyermekpszichiátria és addiktológia tagozatának elnöke azt mondta, ez a központ egy újabb lehetőség a problémával küzdő gyerekeknek.



Kitért arra, hogy minden hetedik gyerek küzd valamilyen mentális problémával, és ennek a "mentális pandémiának" beláthatatlan következményei lesznek.

Minden nemzet jövőképességét az határozza meg, hogy mennyire bánik jól a gyerekekkel, mennyire segíti őket a mentális, testi, lelki egészségük fenntartásában - tette hozzá.



A Bethesda kórház mindig választ adott a társadalmi kihívásokra, és ez ennek az intézménynek az igazi ereje - hangoztatta, hozzátéve, a pszichoterápia egy alulfinanszírozott ellátás, és ez egy újabb lehetőség, hogy a szinte csak magánellátásban elérhető terápia itt most mindenkinek elérhetővé válik.



Németh Laura klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, a részleg vezetője elmondta, a Bethesdában 2021 elején jött létre az a bizonyítottan hatékony, a kognitív viselkedésterápia módszerén alapuló pszichoterápiás részleg, ahol pszichés nehezítettséggel élő fiatalok gyógyulását segítik.



Az ország bármely részéről fogadják a 8-18 év közötti gyerekeket és fiatalokat, a munkatársak nyolcfős csoportokban dolgoznak. A beutalóköteles ellátást egyhetes intenzív vagy kéthetes ambuláns csoporttréningek keretében nyújtják.



Az új részleget és családok házát Sávolt Karolina 14 éves festőművész alkotásai díszítik.

