Migrációpárti koalíció jött létre Weber vezetésével

2024. június 21. 13:41

Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában Berlinben 2024. június 21-én.

Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban kifejtette, az amerikaiak vezetésével, Németország statisztálása mellett, a nyugati világ le akarja győzni Oroszországot úgy, hogy ő maga nem keveredik vele közvetlenül háborúba, hanem lényegében a háborút az "ukránokra hagyják", ha már Vlagyimir Putyin - a nemzetközi jog minden alapelvét felrúgva - megtámadta Ukrajnát, mert meg akarja akadályozni, hogy Ukrajna tagja legyen a NATO-nak.

A nyugat ezt lehetőségnek tekintette arra, hogy meggyengítse, majd legyőzze Oroszországot, a Magyarország által is képviselt álláspont helyett, miszerint ebben a helyzetben a konfliktus elszigetelése és a háborús hatás csökkentése lenne az elsődleges feladat - fogalmazott, megjegyezve, a nyugat az ukrán katonákon keresztül, rengeteg áldozat árán szeretné legyőzni az oroszokat.



A kérdés arról szól, hogy Ukrajna tagja lesz-e a NATO-nak vagy nem, azaz például a fekete-tengeri Szevasztopol kikötőjében "NATO-zászló lesz vagy orosz zászló lesz" - mondta, megjegyezve, az oroszok nem akarnak egy olyan, a NATO által a legmodernebb fegyverzettel ellátott hadsereggel rendelkező ország mellett élni, mint Ukrajna.



Reménytelennek nevezte azt, hogy a háborút a nyugat nyerje meg, mert ennek szavai szerint iszonyatos ára van, ami egyszerűen nem éri meg. Sok százezer orosz és ukrán halt meg eddig, és fel fog nőni lassan egymillió olyan gyermek Európa keleti végében, akinek nincs vagy a háborús sérülések miatt lerokkant édesapja van - hangsúlyozta.



Hozzátette, lesz egy olyan nemzedék, amely kilátástalan helyzetben lesz, mert az ígért újjáépítés ellenére az emberek életszínvonala hosszú évekig fog elmaradni az európai életszínvonaltól.



Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy korábban a nagy politikai kérdésekben népszavazásokat tartottak Magyarországon. A migráció ellen érvelve "megtámasztom a hátamat" egy migrációról szóló népszavazással - fogalmazott, hozzátéve: hasonló a helyzet a hagyományos családmodell védelme ügyében is.



Hangsúlyozta: semmiképpen sem akarjuk, hogy a gyerekeinknek ezekben a kérdésekben más mondja meg, mi a helyes és helytelen. Amikor ezt a vitát vívom, nekitámaszkodom annak a népszavazásnak, ami a gender kérdéséről volt Magyarországon - jelezte.



Elmondása szerint a háborúról nem tartottak népszavazást, de volt európai választás. "Azt mondtam az egész kampány során, hogy ez a háborúról és békéről szól" - idézte fel, hozzáfűzve, az emberek világosan elmondták: nem akarják, hogy Magyarország részt vegyen a háborúban.



Azt mondtam, van egy minimális cél, amit el tudunk érni: az európai szerelvény a háború felé tart, de ha van elég támogatásunk, meg tudom húzni a vészféket, ez a vonat meg fog állni, és mi, magyarok, le fogunk szállni. Ha szerencsésen állnak a csillagok, meggyőzzük a masinisztát, hogy ne csak a magyarok szálljanak le, hanem ne is menjen tovább - emlékeztetett.



Értékelése szerint a minimális célt elértük, sikerült megállapodnia a NATO főtitkárával, hogy Magyarország nem vesz részt a NATO ukrajnai missziójában sem pénzzel, sem fegyverrel, sem katonával.



"A masinisztával is beszéltünk, de azt nem tudtuk meggyőzni, ez egy erős masiniszta, azt csak Donald Trump tudja leszedni onnan" - utalt a közelgő amerikai választásra.



Hangsúlyozta azonban: mi ki fogunk maradni ebből a háborúból, Magyarország a béke szigete marad, mind a közbiztonság, mind a szociális biztonság, mind a háború tekintetében, hiszen minderről nemcsak a most távozó NATO-főtitkárral, hanem az utódjával is megállapodott.



A háborús nyomás jelen pillanatban nem a NATO-ból jön, hanem innen, Európából, ezt a csatát Brüsszelben kell megvívni - jegyezte meg.



Kiemelte, az EPP-t vezető Manfer Webernek egyetlen, szívéhez igazán közel álló célja van: hogy ártson Magyarországnak.



Mi akadályoztuk meg 2019-ben, hogy az Európai Bizottság elnöke legyen, mert azt mondta, nem akar a magyarok szavazatával a bizottság elnöke lenni - idézte fel, hozzátéve: a magyar szavazatokkal végül megválasztott Ursula von der Leyennel is vannak bajok, "de ő egy inas ahhoz képest, amilyen hungarofóbiában szenved Weber úr".



Amíg ő ott van, addig pontosan tudhatjuk, hogy egy magyarellenes vezető van az Európai Néppárt élén - figyelmeztetett.



Emlékeztetett: amikor 2018-ban a Fidesz nyerte a választást, rá néhány napra Manfed Weber hatékony támogatásával már meg is indították Magyarországgal szemben a 7-es cikkelyes eljárást.



Most ugyanez történt: a békepárt nyert Magyarországon, és a brüsszeli háborúpártiak azonnal egy korábban példátlannak mondható bírságot vágtak a nyakunkba - jegyezte meg, hangsúlyozva: szoros összefüggés van a migrációs bírság és a háború és béke kérdése között.



Jelezte azonban: munkacsoportokat állítottak fel ennek kivédésére, és már látni a megoldásokat, hogy azokkal fizettessük meg ezt a bírságot, akik a migráción és a háborún a legtöbbet keresik. Ezt a weberi támadást is, amelyet most Magyarországgal szemben indítottak, ki fogjuk védeni - fogalmazott.



Orbán Viktor kitért a migráció problémájára is, Németország példáját felhozva. Ez egy színes, megváltozott, multikulturális világ, amelyben az ideérkező migránsok már nem vendégek, hanem gyorsított eljárásban állampolgárságot kapva, saját jogon vannak az országban, amely egyre inkább az övék lesz - fejtette ki.



Felidézte, hogy 2015-ben hozott egy döntést: hacsak a magyar emberek nem követelik, hogy engedjük be a migránsokat, nem fogjuk őket beengedni, mert egyébként Magyarország nem lesz többé magyar ország. A migráció azon kevés témák közé tartozik, amelyben nem lehet helyrehozni a hibát - mutatott rá.



Azt tanácsoltam mindig a magyaroknak, most is azt kérem tőlük, hogy mondjanak nemet a migrációra, álljunk ellen a nyomásnak, őrizzük meg hazánkat a béke szigetének - mondta Orbán Viktor.





Orbán Viktor: háború- és migrációpárti, gazdaságellenes koalíció jött létre Weber vezetésével (1. rész)

Budapest/Berlin, 2024. június 21., péntek (MTI) - Háború- és migrációpárti, gazdaságellenes koalíció jött létre Brüsszelben Manfred Weber vezetésével - jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában Berlinből nyilatkozva.

Orbán Viktor Magyarország számára kulcskérdésnek nevezte, hogy a világgazdaság nyitottnak maradjon. Magyarország nem tud a mostani életszínvonalon élni, ha csak a tízmillió magyar gazdasági piacára számíthat - fogalmazott, hangsúlyozva, tragikus volna "a világ többi részétől való elzárkózás".

Kiemelte: a nyitott világgazdaság akarásában Németország is a szövetségesünk, hiszen ők is termelő ország, és el kell adnia a termékeit a világban.

Orbán Viktor a Mercedest hozta fel a két ország közötti gazdasági kapcsolat példájaként, jelezve, hogy a járműgyártó 3800-4200 új munkahelyet hoz létre Kecskeméten, "hét lakat alatt tartott" új modellek és a hozzájuk szükséges alkatrészek gyártására.

Hangsúlyozta: átalakuláson megy keresztül a német ipar, a kérdés az, hogy ebben a technológiai váltásban van-e, lesz-e helye a magyaroknak, "és a válasz az, hogy lesz", hiszen a németek ezeket a fejlesztéseket tekintélyes részben Magyarországon hajtják végre, sok ezer új munkahelyet hozva létre, részt véve a mérnök- és a szakmunkásképzésben.

Ezt kell megerősítenem először is a kancellárral - közölte a magyar kormányfő a német partnerével a nap folyamán tartandó megbeszélésről.

Kijelentette: "a mindenkori német kancellárral a német-magyar gazdasági együttműködésre rá kell ütni a kóserpecsétet". Elsődleges cél garantálni a magyar részvételt a német gazdasági fejlődésben - mondta.

Hangsúlyozta, hogy Magyarországnak a német kancellár szövetségese, hiszen mindkét állam érdeke a nyitott világgazdaság, akárcsak az, hogy Európában visszaszorítsák azokat az erőket, amelyek ennek az ellenkezőjét akarják.

Megemlítette: mivel július elsejével Magyarország veszi át az unió soros elnökségét, Olaf Scholz kancellárral megbeszélik "a nagy európai kérdéseket" is, áttekintve, "Magyarország milyen ügyeket tesz az asztalra, meddig akar azokkal előre jutni". Példaként Szerbia uniós tagságát, az adócsökkentés, a családtámogatások ügyét, az európai gazdaság versenyképességének javítását említette.

Orbán Viktor kiemelte: az uniós állam- és kormányfőknek a héten megtartott informális ülésén a baloldali pártok bejelentették, hogy egyezséget kötöttek egymással, a magát jobboldalinak mondó, de a szövetségkötések esetén mindig balra elmozduló Európai Néppárt (EPP) pedig csatlakozott a baloldalhoz.

A létrejött koalíció megállapodott egy olyan programban, ami nem jó Magyarországnak, különbözik a magyar emberek gondolkodásától. Ez egy háborúpárti koalíció, összeálltak azok, akik továbbra is, sőt gyorsuló ütemben akarják belevinni Európát a háborúba - fogalmazott.

Hozzátette: Németországban a II. világháború óta elképzelhetetlen, súlyos militarizálódás zajlik.

A koalíció második programja migrációpárti, ők a Soros-terv végrehajtói - jelentette ki, hozzátéve, Soros György már 2015-ben megírta, hogy minden évben be kell hozni egymillió migránst Európába, és ennek finanszírozásához ő szívesen ad kölcsönt az európaiaknak.

Lakosságcsere zajlik Európában, a fehér, keresztény, európai ember fogy, a migránsok száma emelkedik, a muszlim közösséghez tartozók száma radikálisan nő - figyelmeztetett.

A koalíció a versenyképesség kérdésében - tehát, hogy hogyan lehet megerősíteni az ipart, több munkahelyet, magasabb fizetéseket és jobb életet biztosítani az embereknek -, az "adóemelés oldalán áll, tehát nem piacbarát", ami nem jó az európai gazdaságnak - mondta. Háborúpárti, gazdaságellenes és migrációpárti koalíció jött létre - összegzett.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy az EPP a hagyományos, mérsékelt, konzervatív és kereszténydemokrácia képviselete helyett mindig elviszi a szavazóit balra, ezért nem jobboldali, hanem baloldali többség jön létre Európában.

Az európai parlamenti választást értékelve kifejtette, az utóbbi időben a néppárt választásról választásra ugyan begyűjti a mérsékelt, jobboldali szavazók támogatását, de ahelyett, hogy jobbra kötne koalíciót, elmegy, és bal oldalra köt, azaz "ellopja, eltolja" jobbról balra a szavazókat.

"Ez a dicstelen szerep az, amit az Európai Néppárt játszik, és ezért hiába tolódtak el a közvéleményben az erőviszonyok a jobboldal javára, ezt nem lehet direktben érvényesíteni most Brüsszelben" - fogalmazott a kormányfő, hozzátéve, indirekt lépésekkel, vagyis szövetségek és megállapodások megkötésével azonban egyre erősebb lesz a jobboldal.

Felidézte, komoly dilemmával küzdenek két-három választás óta a jobboldali érzelmű európai emberek, mert tekintélyes részük nem akar az erőteljes, egyre erősödő, többek között a magyar, olasz, francia pártokat magában foglaló jobboldalra szavazni, a mérsékeltebb, a hagyományos kereszténydemokráciát preferáló jobboldali szavazók pedig inkább az EPP-nek szavaznak bizalmat.

Rámutatott, miután az európai választások nemzeti alapon zajlottak, a nem jobboldali kormányok szinte minden európai országban meggyengültek vagy megrendültek. Példaként említette a belgiumi vagy a francia választási eredményeket.

A jobbra tolódás létezik, azonban az egészből azért nem lett hatalmi váltás is, mert az EPP mindig elviszi a szavazóit balra, ezért nem jobboldali, hanem baloldali többség jön létre Európában - hangoztatta.

