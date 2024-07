Postásainkat (is) védjük meg a bűnözők ellen

A postásokat ért atrocitásokat sorolva többi között kiemelte, hogy az egyik kézbesítőt gumilövedékkel lőtték meg, volt olyan eset is, amikor egy kézbesítőt többen is körbevettek, és több mint egy órán keresztül nem engedtek tovább.

Postásnak lenni nem küzdősport jelmondattal figyelemfelhívó hadjáratot indít a Magyar Posta a kézbesítők, a hivatalokban dolgozó ügyfélkapcsolati munkatársak védelme érdekében.

A szemléletformálást, a közfeladatot ellátó személyek védelmének növelését célzó kampányt a rendőrség és a mentőszolgálat támogatja.



Balczó Barnabás, a Magyar Posta elnök-vezérigazgatója a csütörtöki kampányindító sajtótájékoztatón elmondta, az elmúlt években jelentősen nőtt a postai dolgozók, különösen a kézbesítők elleni erőszakos cselekmények száma, tavaly mintegy 70 atrocitás érte a postásokat, ami 10 százalékkal több, mint az előző időszakban.



Balczó Barnabás felhívta a figyelmet arra, hogy a törvény egyértelműen fogalmaz, az egyetemes szolgáltatást végző postással szemben elkövetett bűncselekmény minősített büntetőkategóriába esik, és akár börtönbüntetést is jár érte.



Az elnök-vezérigazgató elmondta, a Magyar Posta felmérése szerint a lakosság több mint negyede nincs azzal tisztában, hogy a közfeladatot ellátó személy ellen elkövetett bántalmazás szigorúbb büntetéssel járhat. Ötöde pedig tévesen azt gondolja, hogy a postai dolgozók nem közfeladatot ellátó személyek.



Hangsúlyozta, a Magyar Posta Zrt. elkötelezett a munkavállalói biztonsága mellett. Ennek érdekében fejlesztik biztonságtechnikai eszközeiket, rendszeres tréningeket tartanak, hogy a dolgozók jól fel tudják mérni, és megfelelően kezeljék a fenyegető, veszélyes helyzeteket. Példaként említette, hogy a kézbesítők PDA-készülékeit segélyhívó funkcióval látták el így azok támadás, rosszullét vagy baleset esetén azonnal jeleznek a társaság biztonsági diszpécserszolgálatának.



Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivője is kiemelte, hogy a jog különleges védelemben részesíti a köz érdekében, a köz javáért dolgozókat.



Hozzátette, a rendőrség számos területen működik együtt a Magyar Postával, és azért támogatják a kampányt, mert fontos, hogy a megszólítottak megértsék, közösen kell vigyázni azokra, akik a köz érdekében dolgoznak.



Az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika alapján az ORFK szóvivője elmondta, a postai dolgozók sérelmére elkövetett eseteknél a nyomozás száma 2019-ben 14, 2020-ban 13, 2021-ben 11, 2022-ben 12, tavaly 15 volt, az idén az első öt hónapban 6 ilyen nyomozást zártak el.



Az ügyek közül átlagosan minden másodikat vagy harmadikat közfeladatot ellátó személy sérelmére elkövetett erőszak miatt folytatták le - tette hozzá Gál Kristóf.



Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) szóvivője méltatlannak nevezte a közösség érdekében dolgozók megtámadását. A mentősöknél évente mintegy 150, jelentősebb sérüléssel, anyagi kárral járó támadás történik, ugyanakkor az apróbb atrocitások, mint például a szidás, fenyegetés szinte mindennapos.



Mindannyiunk közös érdeke fellépni a közfeladatot ellátó személyeket ért agresszióval szemben - hangsúlyozta az OMSZ szóvivője.



A Magyar Posta közölte, hogy a kampány különböző elemei közterületi, online- és médiafelületen is megtalálhatók lesznek az év hátralevő részében.

