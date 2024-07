Merénylet Trump ellen – Videó!

A nagygyűlésen Donald Trump beszédének megkezdése után mintegy 6 perccel történt az incidens. Az elnökjelölt a tompa lövéshangok után a füléhez kapott, majd az emelvény mögé bukott, ezután a védelmét ellátó titkosszolgálat ügynökei körbevették.

Utoljára frissítve: 2024. július 14. 12:32

2024. július 14. 09:04

Donald Trumpot támadás érte Pennsylvania állambeli választási gyűlésén szombaton, a biztonsági személyzet és a hatóságok közbelépése után a republikánus elnökjelöltet védőgyűrűben vitték le a színpadról.

Az élő közvetítés alapján lövéseket lehetett hallani, és a korábbi amerikai elnök megsérült, de saját lábán hagyta el a pódiumot.

A Pennsylvania állambeli Butler megyében, Butler település közelében tartott nagygyűlésen Donald Trump beszédének megkezdése után mintegy 6 perccel történt az incidens. Az elnökjelölt a tomba lövéshangok után a füléhez kapott, majd az emelvény mögé bukott, ezután a védelmét ellátó titkosszolgálat ügynökei körbevették.



Donald Trumpot ezt követően lekísérték a színpadról, és konvoja elhagyta a helyszínt.

A nagygyűlésen tízezrek vettek részt. A rendezvény Donald Trump utolsó nyilvános választási gyűlése volt a republikánus párti országos jelölőgyűlés előtt.

Trump közleményt adott ki

Donald Trump közleményben mondott köszönetet az amerikai titkosszolgálat őt védő embereinek, valamint a rendvédelmi szervek minden tagjának a gyors beavatkozásért a Pennsylvania állambeli választási gyűlésén történt támadást követően szombaton.

A republikánus elnökjelölt a Truth Social-oldalán közzétett nyilatkozatában részvétet nyilvánított az ellene irányuló merényletkísérletben életét vesztett ember családjának, valamint a közönség súlyos sebesülést szenvedett tagja hozzátartozóinak is.



Donald Trump hihetetlennek minősítette, hogy ilyen cselekmény megtörténhet az Egyesült Államokban. Egyúttal arról is beszámolt, hogy a golyó a jobb fülét érte.



"Rögtön tudtam, hogy valami nincs rendben, amikor meghallottam süvítést és a lövések hangját, majd azonnal éreztem, ahogy a golyó felszakítja a bőrt" - fogalmazott a korábbi amerikai elnök, hozzátéve, hogy komolyan vérzett.



Emellett azt írta, hogy a támadó kiléte egyelőre nem ismert, annyi tudni róla, hogy halott.



Donald Trump két fia is reagált a történtekre. Donald Trump Jr. azt közölte, hogy apja jó hangulatban van, de orvosi megfigyelés alatt maradt. Eric Trump pedig úgy fogalmazott: ő "a legkeményebb ember, akivel valaha találkoztam".

USA today

Trumpot kiengedték a kórházból

Donald Trump elhagyhatta a kórházat, miután szombaton este egy választási gyűlésen fegyveres támadás érte, és a fülén lőtt sérülést szenvedett.

A hatóságok helyi idő szerint szombaton éjfélkor tartott sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a támadó a Pennsylvania állambeli Butler településen tartott nagygyűlés elkerített területén kívül, mintegy 130 méterre, egy épület tetején helyezkedett el.



A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI), és Pennsylvania állam rendőrségének tájékoztatóján megerősítették, hogy a nyomozás merényletkísérlet miatt zajlik.



A támadóról és motivációjáról egyelőre nem közöltek részleteket, csupán annyit, hogy magányos elkövetőről van szó, és nem áll fenn további kockázat. A hatóságok a támadót ártalmatlanították, a jelentések szerint a titkosszolgálat emberei lelőtték. A támadáshoz használt fegyverről egyelőre nem közöltek részleteket. Annyit tudni, hogy egy 20 év körüli, Pennsylvania államból, Butler megyéből származó férfiról van szó.



A rendőrségi képviselője újságírók kérdésére azt is megerősítette, hogy a támadásban egy férfi meghalt, kettő pedig súlyosan megsebesült a nagygyűlés közönségének tagjai közül.

Valószínűleg ez a hatósági mesterlövész semlegesítette a merénylőt – youtube



A támadás helyszínét lezárták, és bűnügyi helyszínként kezelik, amelyen nagy létszámú nyomozói csoport dolgozik - hangzott el a rendőrség részéről.



A Fehér Ház szombaton késő este közölte, hogy Joe Biden telefonon beszélt Donald Trumppal. A tájékoztatás szerint az elnök Delaware állambeli otthonából visszautazott Washingtonba.



Joe Biden szombaton az esti órákban újságírók előtt rövid nyilatkozatban ítélte el a történteket, amelyekkel kapcsolatban azt mondta, hogy erőszaknak nincs helye Amerikában.

Merényletkísérlet miatt indult hivatalos nyomozás

Merényletkísérlet miatt indult hivatalos nyomozás a Donald Trump elleni szombati támadás ügyében - közölték a hatóságok nem sokkal a választási gyűlésen történt lövöldözést követően.

Állítólag a merénylő holtteste: a hatóság semlegesítette a bűnözőt – the new york times

A republikánus elnökjelöltnek a Pennsylvania állambeli Butler település közelében tartott választási nagygyűlését beszédének megkezdése után szakították félbe lövések.



A korábbi amerikai elnök a jobb fülénél sérült meg. A közönségből egy ember meghalt, egy másik válságos állapotban került kórházba. A támadó is életét vesztette, a titkosszolgálat emberei lőtték le.

A már semlegesített merénylőt vizsgálják – new york post





Donald Trumpot kimenekítették, majd kórházba vitték, ahol ellátták.



A titkosszolgálat közölte, hogy az elnökjelölt biztonságban van.



Steve Cheung, Donald Trump kampányának szóvivője arról számolt be, hogy a korábbi elnök jól van.



Richard Goldinger helyi kerületi ügyész a rendőrségi közlésre hivatkozva jelezte, hogy a támadó a választási gyűlés területén kívül tartózkodott, egy közeli épület tetején.



Rendőrségi források szerint az elkövető mesterlövész volt, mellette megtalálták a fegyverét.



Butler település, ahol a választási gyűlést tartották, Pennsylvania állam nyugati részén fekszik, Pittsburgh nagyváros közelében.





knb geg

MTI 2024. július 14., vasárnap 3:18







MTI