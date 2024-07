Sosem volt látványosabb az emberélet semmibevétele

Az EU-politikusok nem vérgőzösek, sokkal inkább pénzéhesek, hiszen mindezekből nekik is „csurran-cseppen” valami. Persze, hogy dühödten szitkozódnak, ha valaki eme olajozottan üzemelő privát bevételi forrásaikat veszélyezteti – leplezi le a korrupt EU-szélsőséget Galló Béla.

Utoljára frissítve: 2024. július 14. 12:45

2024. július 14. 12:24

„Az ember fejében megfordul, hogy esetleg nem az van-e, hogy a háttérben zajlik valami, amiről mi nem tudunk. Hogy nem az van-e esetleg, hogy a háttérben zajlanak egyeztetések, viszont annak érdekében, hogy ezeket elfedjék, hisztérikusan reagálnak minden olyan felvetésre, amely az egyeztetések szükségességét hozza elő" - fogalmazott Washingtonban a magyar külügyminiszer, Szijjártó Péter. Galló Béla politológusnak tett föl kérdéseket a Gondola.

– Galló úr, miért gondoljuk azt, hogy Szijjártó Péter Washingtonban túl udvarias volt. Nem egyeztetések zajlanak a hattérben, hanem durva korrupció történt. Ezt megerősíti, hogy az egyik rangos EU-politikus máig nem mutatta fel, milyen SMS-eket váltott a Covid üzleti ügyében, és férje magas beosztást kapott egy a Covid-ügyben érdekelt vállalatnál.



– Az biztos, hogy a háttérben zajlik – mindig zajlik – valami, amiről mi hivatalosan nem tudhatunk. Nem csak mi, magyarok nem tudhatunk, hanem mások sem. Pontosabban vannak több mint erős sejtéseink, amelyek a háború logikájából következnek, s nyilvánvaló, hogy ezek a tényleges mozgatórugók, ám az érintettek persze teljes média-erőbedobással leplezik ezeket. „Titkosítják”. Mindenki tudja, mit titkolnak, ők is tudják, hogy mi tudjuk, de nem érdekli őket, kizárólag akkor érdekli, ha valaki – úgymond az ő nemes erőfeszítéseiket veszélyeztetve - szóba hozza ezt az egész álságos mechanizmust. Szíjjártó Péter most szóba hozta. Külügyminiszter lévén, nem az asztalra csapva, hanem a diplomácia celofánjába csomagolva.

– Egy híres amerikai énekes mondta évtizedekkel ezelőtt, hogy a demokrácia a hadiipar szórakoztató üzletága. Miért gondoljuk, hogy a vérgőzös EU-politikusokat a hadiipar vette meg, és az ő titkos korrupt ügyleteikbe belegázolt a magyar miniszterelnök a békemisszióval, s ezért zajlik a dühödt szitkozódás?



– A hadiipar csak az egyik réteg, amit a háború rókájáról le lehet nyúzni. Legalább ilyen vastag bőr a majdani újjáépítés profitja is. Ma azért kell rombolni (minél jobban), hogy holnap, holnapután ebbe a bizniszbe lehessen befektetni. Biztosan van olyan befektető, aki ebben is, abban is egyszerre érdekelt, mert az az igazi. Aztán ott van még az ukrán fekete föld, amelynek tulajdonosai ma már szép számban külföldiek. Milyen jól el lehet majd szórni a gén-manipulált magokat a zsíros hozamú csernozjomba…, hadd szívjanak tovább az európai agrárium szereplői. Továbbá ott vannak az ásványi kincsek, meg az energia-útvonalak. Szóval Ukrajna, már csak a maga széles piaca miatt is nagy biznisz, többek közt a Biden-családnak is lesz majd mit a tejbe aprítania.

Ezzel együtt az EU-politikusok nem vérgőzösek, sokkal inkább pénzéhesek, hiszen mindezekből nekik is „csurran-cseppen” valami. Persze, hogy dühödten szitkozódnak, ha valaki eme olajozottan üzemelő privát bevételi forrásaikat veszélyezteti. Pedig már a saját társadalmaik is veszélyeztetik…

– Minthogy naponta a több száz ukrán és orosz fiatalember hal meg a fronton, miért szilárdul meg bennünk a meggyőződés: ez a mostani a világtörténelem legaljasabb korrupciója?



– Azt nem tudom, hogy a legaljasabb-e, mert a világtörténelem példatára sajnálatosan gazdag. A katona, s általában az ember mindig fogyóeszköz, amikor üzleti, befektetési hasznot kalkulálnak – ez felülír minden más érdeket, holmi vallási értékekről (pl. „ne ölj”) nem is szólva. De az tény, hogy ez a korrupció a világközvélemény előtt zajlik, sosem volt még látványosabb az emberélet semmibevétele, amit persze fennkölt célokkal álcáznak. Hogyne, az oroszok támadtak, az ukránok védekeztek, ez tény, de már régen véget érhetett volna a háború, ha a fenti üzleti megfontolásokat zárójelbe teszik – csakhogy ez merő naivság. Sosem teszik zárójelbe. Sőt ma a békét akarók a rosszak, a háborút pártolók a jók, visszájára fordul a világ, de sebaj, ha így lehet a legjobb üzleteket kötni. A sírok és profitok egyenes arányban szaporodnak, valamit valamiért…

