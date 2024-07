Imalánc Orbán Viktorért

Féltem Orbán Viktort, hiszen minden jel arra utal, mivel Ő a legerősebb láncszem a mai Európát eláruló, háborúpárti politikusok elleni harcban, hogy megpróbálják ellehetetleníteni – vall érzéseiről Homa János.

2024. július 14. 19:51

Rómából indult, megjárta Ausztráliát és Magyarországra érkezett: fűzzünk imaláncot Orbán Viktorért. Homa János újságírót, az Agria főszerkesztőjét kérdezte a Gondola.

– Szerkesztő úr, elkövetnek egy fegyveres merényletet politikus ellen a Kárpát-medencében, majd az Atlantikumban, és több embernek a világ több pontján egyszerre jut eszébe: imaláncot kell indítani Orbán Viktorért. Mi válthatta ki ezt a globális aggodalmat?

– Az imalánc 2016-ban indult Orbán Viktorért. A Felvidéken György Ferenc ipolybalogi plébános indította. Az imát Kühár Ede, Rómában élő bencés szerzetes írta, amit a csatlakozóknak fél éven át naponta öt percen keresztül kell mondaniuk. Ismereteim szerinmt így kezdődik: „Az Úr legyen előtted, hogy a jó utat mutassa néked! Az Úr legyen melletted, hogy téged karjába zárjon és megvédjen a veszedelmektől! Az Úr legyen mögötted, hogy megvédjen a gonosz cselvetésétől.” Egy időben interneten is lehetett olvasni, célja pedig az volt, hogy a magyar miniszterelnöknek legyen elég ereje az Európai Unió dolgainak rendezéséhez. György Ferenc, az imalánc indítója egy helyen így fogalmazott: "Ausztriából kaptam a könyörgést tovább küldtem. Már Szent Pál is megírta: tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért: a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy békés és csendes életet élhessünk, telve istenfélelemmel és tisztességgel.” Az ipolybalogi plébános szerint sok "jóérzésű magyar ember" csatlakozott az imalánchoz. Természetesen első perectől voltak akik arisztoktratikus gőggel elhatárolódtak ettől a kezdeményezéstől, amelyről egyes baloldali, illetve liberális lapok már azt is megírták, hogy vége ennek az imaláncnak. De végülis az imalánc a mai napig él. A pozsonyi miniszterelnök, Fico elleni merénylet óta én magam is imádkozom, mert ekkor vált számomra is világossá, hogy a gyalázatos liberális.médiaattack, illetve baloldali hangulatkeltés miatt veszélybe kerülhet több fontos jobboldali politikus, közöttük is első helyen Orbán Viktor élete. És azóta történt a Trump elleni merénylet, amelynek halálos áldozata is volt. Szerencsére Trump túlélte.

– Miközben valószínű, hogy mindkét merényletet magányos őrült követte el, mégis tudjuk, hogy széles alvilági szerveződés bújik meg mögöttük. Miért lehetünk ebben biztosak?



– A háborúpártiak annyira tüzelik az embereket a baloldali médiumokban, hogy egy békésebb ember azon csodálkozik, miért nem hoznak törvényt az ilyen megnyilvánulások letörésére. Ez is jelzi, hogy most már nélkülözhetetlen a jobboldali politikusok, közöttük Orbán Viktor fokozott védelme. Ahogy egyre több helyen hallani, már nem babra megy a játék.

– Miből sejtjük, hogy ez az alvilág nem fog a második merényletnél megállni?



– Rossz érzéseim vannak. Egyre rosszabbak. Féltem Orbán Viktort, hiszen minden jel arra utal, mivel Ő a legerősebb láncszem a mai Európát eláruló, háborúpárti politikusok elleni harcban, hogy megpróbálják ellehetetleníteni. Láthattuk, a Covid idején milyen ócska családi pénzszerzésre szánta el magát az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen! Pitiáner dolog volt, ahogy férje cége kapta meg egy sms üzenet után az oltóanyagok forgalmazását. Amikor ez kiderült, az Európain Ügyészség egy lépést sem tett az ügy kiderítése érdekében. De miért is tett volna?! Őket is Ursuláék mozgatják?! Ez is azt jelzi, hogy az Európai Bizottság eddigi vezetőinek nincsenek erkölcsi skrupulusaik. Most hogy szorul Ursuláék nyakán, az euópaellenes döntéseik miatt a hurok, mindent megtesznek, hogy semmilyen korrupció ne kerüljön napvilágra. Ezért azokat, akik őket, mármint Ursuláékat keményen bírálják, minden eszközzel megpróbálják kiszorítani a politikából. Az eszközökben nem válogatnak…

Molnár Pál



