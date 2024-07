A jövő az együttműködésben van

Utoljára frissítve: 2024. július 19. 23:01

2024. július 19. 22:36

A gerendási Szent István király templom – archív

A jövő az együttműködésben van, Európa és benne Magyarország felemelkedését a békében, az összefogásban és az értékteremtő munkában hívő közösségek érhetik el - mondta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, a KDNP ügyvezető alelnöke pénteken a Békés vármegyei Gerendáson, amely száz éve kapott önálló települési rangot.

Latorcai Csaba a centenáriumi emléktábla-avató ünnepségen kifejtette, a magyar területfejlesztés legnagyobb kihívása a város és a vidék kiegyensúlyozott fejlesztése.

A helyi igényeket figyelembe véve, a térségben élőkkel együttműködve szeretnék elérni azt a célt, hogy 2030-ra Magyarország az Európai Unió öt legélhetőbb országának egyike legyen - mondta az államtitkár.



Célunk, hogy a vidéki élet ne életminőségek közti választást jelentsen, hanem egy életstílus melletti döntést - hangsúlyozta.



Kifejtette, a magyar uniós elnökség jelmondata az, "Tegyük naggyá Európát", ennek érdekében hétpontos programot fogalmaztak meg, amelynek egyik fő prioritása a kohéziós politika. Az ugyanis kulcsfontosságú a térségek közti különbségek csökkentésében, a fenntartható gazdaságfejlesztésben.



Latorcai Csaba elmondta, Gerendás fejlesztéséhez az elmúlt években a kormány 1,2 milliárd forinttal járult hozzá, egyebek mellett energetikailag korszerűsítették az általános iskolát, a polgármesteri hivatalt, a művelődési és egészségházat; Csorvás és Gerendás között hat kilométer hosszon kerékpárút épült; fejlesztették a humán szolgáltatásokat is.



"Micsoda tenni akarás, micsoda innovativitás jellemezte a gerendási ősöket", akik 1924-ben kiharcolták, hogy önálló, virágzó település legyen a község, majd ahol néhány évvel később, 1931-ben az országban elsőként épült betonút - jegyezte meg az államtitkár.



A mintegy ezer lakosú községben pénteken kezdődött a 13. Hársfafesztivál. Ennek kapcsán Latorcai Csaba elmondta, a hársfa a magyar néphagyomány és néptörténet egyik legfontosabb fafaja, hangszeralapanyag, a középkorban szent faként ábrázolták, a virágából főzött teát álmatlanság és megfázás ellen használták az ő gyerekkorában is.



Minden nemzet és település életében vannak az összetartozást erősítő ünnepek, események; "a mai is egy identitáserősítő ünnep" - jelentette ki.



A község idén február 15-én ünnepelte önálló közigazgatással rendelkezésének századik évfordulóját. Ennek apropóján avatta fel az Apponyi Albert Közművelődési Intézmény falán a centenáriumi emléktáblát Latorcai Csaba és Lengyel Zsolt András (Fidesz-KDNP) polgármester, aki októberig vezeti a községet.



Az évforduló alkalmából rajzversenyt hirdettek és a település elmúlt száz évét felölelő fotókiállítás nyílt a művelődési házban.

MTI