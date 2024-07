A fősodor sajtó kiszolgálja az emberiségnek ártókat

Biden elhanyagolta a migrációs probléma kezelését, és teljes mellszélességgel beleállt az ukrajnai háború elnyújtásába. Ezzel hatalmas jövedelmekhez juttatta a rendkívül befolyásos fegyvergyártó lobbit, miközben az amerikai államadósság csillagászati magasságokba emelkedett.

2024. július 22. 20:15

AP News

Az egyik amerikai elnökjelölt visszalépett, ám alakítani akarja a jövőt: ajánlott maga helyett valakit. Bánó Attila publicistának tett föl kérdéseket a Gondola.

– Szerkesztő úr, miért van az, hogy ha egy liberális politikus visszalép, akkor egy nálánál is rosszabb szerzetet ajánl utódjának, elérve, hogy őt visszasírják?

– Nem tudom, hogy Joe Bident visszasírja-e valaki azokon kívül, akik vakon támogatták az újrajelölését. Azt azonban valószínűnek tartom, hogy a demokrata kulisszák mögött komoly harcok folytak a józanabb és a Bident támogató erők között. A józanabb demokraták jól érzékelték, hogy az elnök mentális leépülése túlságosan nagy hátrányt jelent a szellemileg és fizikailag jó formát mutató Donald Trumppal szemben. Biden jó ideig makacsul ragaszkodott ahhoz, hogy versenyben maradjon. A mögötte állók, az ország számára nagy károkat okozó politikai teljesítményét sikertörténetként próbálták eladni, ami egyébként Amerikában könnyen megy a túlerőben lévő balliberális média segítségével. Azt viszont a bölcsebbek felmérték, hogy a hazug propaganda elfogadtatása és az elnökjelöltjük demenciája, így együtt, már túl sok ahhoz, hogy az amerikai társadalom többsége gond nélkül lenyelje. Igaz, jó jelöltet nem tudtak előhúzni a zsákból, mert Kamala Harris alelnök igencsak népszerűtlen a botrányos megnyilvánulásai miatt, és a többiek sem különbek a Deákné vásznánál.

Ne feledjük, Joe Biden nem tudott megbirkózni az illegális migráció problémájával. Tulajdonképpen nem is akart. E téren Donald Trump elnök tett hathatós lépéseket, de a balliberális reflexek odaát is olyanok, mint mifelénk, vagyis ha a jobboldal tesz valami hasznosat, akkor a baloldal az ellenkezőjét teszi. Biden elhanyagolta a migrációs probléma kezelését, és teljes mellszélességgel beleállt az ukrajnai háború elnyújtásába. Ezzel hatalmas jövedelmekhez juttatta a rendkívül befolyásos fegyvergyártó lobbit, miközben az amerikai államadósság csillagászati magasságokba emelkedett. A 34 billió, vagyis 34 ezer milliárd dolláros adósság világviszonylatban a legnagyobb, miközben az amerikai társadalom többségének életszínvonala romlik. Az adósságspirál ugyan régi keletű, de Trump elnöksége alatt legalább lefékeződött, a polgárok pedig jobban éltek, mint Biden alatt. Bár a balliberális politika minden rosszra rá tud tenni egy lapáttal − bárki is jön új demokrata jelöltként −, azért nem gondolom, hogy az amerikai emberek visszasírnák Bident.

– Miért mutatja a liberalizmus újabb bukásának jelét, hogy azok a politikusok, akik az utolsó pillanatig liberális bálványimádásban részesítették Bident, követelték az elnökválasztáson való újraindulását, lemondás bejelentése után azonnal és harsányan helyeselték, hogy önként kivonja magát a politikai életből?

– Ez a magatartás ismerős, jól tükrözi ennek a tábornak a képmutatását. Az is jellemző erre a társaságra, hogy minél nagyobb bajban vannak, annál sikeresebbnek próbálnak látszani. Ez a trükk gyakran beválik, mert a nagy médiatámogatást élvező szemfényvesztés sajnos elérheti célját: a tömegek megtévesztését. Szerencsére egyre többen látnak át a szitán, és válnak immunissá a trükkökkel szemben. A szegényedő tömegekkel ugyanis nem lehet örökre elhitetni, hogy egyre jobban élnek. Ezek az emberek őszinte hangokat és szándékokat manapság Donald Trumptól és támogatóitól hallhatnak és tapasztalhatnak. Attól a Trumptól, akit csaknem megölt egy demokrata szimpatizáns merénylő, és akit korábban Biden körei bírósági eljárásokkal igyekeztek elütni az elnökjelöltségtől. Igaza van azoknak, akik isteni csodának vagy szerencsének tartják életben maradását, és a végleges, neki kedvező bírói döntést.

Bánó Attila – archív

– Miért tudjuk, hogy noha a liberalizmus már sokszor megbukott, erkölcsileg lenullázódott, ez az irányzat még beláthatatlan ideig rontja az emberiség életét?

– Azért kell számolnunk ezzel, mert jelenleg a nyugati térfélen jelentős gazdasági és politikai erők állnak mögötte. Ezek megszokták, hogy a világ nagy részén ők fújják a passzátszelet. Bár gazdaságilag kezdenek hátrányba kerülni, úgy gondolják, hogy háborús konfliktusok szításával és katonai eszközök bevetésével továbbra is fenntarthatják hegemón pozícióikat. Gátlástalan és szívós ellenfelekkel kell megküzdenie a szuverenista oldalnak, azoknak az erőknek, akik nem akarják elfogadni a rájuk kényszerített hazug nézeteket, akiknek fontos a normalitás melletti kiállás, az értelmetlen háborúk elutasítása, az élet és a teremtett világ védelme és megőrzése. Jó lenne megélni a gonoszok bukását, és látni, hogy az emberiség fennmaradását, szebb jövőjét nem veszélyeztetik többé.

Molnár Pál

gondola