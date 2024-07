Paksi FC-AEK Larnaca – Három-nullra győztünk!

A Paks Fc. neves ciprusi csapatot gyűrt le. Igaz, egy oszállyal lejjebb: az Európa-liga helyett, ahonnan kiesett, a Konferencia-ligában juthat eggyel tovább. Hajrá!

Utoljára frissítve: 2024. július 25. 21:55

2024. július 25. 19:54

Tóth Barna (k), a Paksi FC játékosa a labdarúgó Konferencia Liga selejtezőjének 2. fordulójában játszott Paksi FC - AEK Larnaca mérkőzésen a Paksi FC Stadionban 2024. július 25-én. MTI/Szigetváry Zsolt

A Paks háromgólos győzelmet aratott ciprusi vendége, az AEK Larnaca felett csütörtökön a labdarúgó Konferencia-liga selejtező második fordulójának első mérkőzésén.

A magyar kupagyőztes az első félidőben Haraszti Zsolt kiszorított helyzetből váratlanul leadott hajszálpontos lövésével szerzett vezetést, a másodikban pedig a csereként beállt Tóth Barna kiugrásból vette be a szigetországiak kapuját, majd a végeredményt a Kisvárdáról igazolt Ötvös Bence állította be a 74. percben. A vendégek 20-szoros válogatott magyar támadója, Gyurcsó Ádám kezdőként lépett pályára, majd az 57. percben cserélték le.



A visszavágót jövő csütörtökön 18 órától rendezik Cipruson. A párharc győztese a szerb Radnicki és a montenegrói Mornar továbbjutójával találkozik a harmadik körben.

Konferencia-liga, selejtező, 2. forduló, első mérkőzés:

Paksi FC-AEK Larnaca (ciprusi) 3-0 (1-0)

Paks, 2898 néző, v.: Dennis Higler (holland)

gólszerzők: Haraszti (17.), Tóth (61.), Ötvös (74.)

sárga lap: Vécsei (24.), Papp (44.), Kinyik (92.), illetve Ledes (42.), Alomerovic (74.)

Paksi FC:

Szappanos - Vas, Kinyik, Ötvös - Osváth, Papp (Böde, 90.), Vécsei (Balogh, 81.), Windecker, Szabó - Haraszti (Mezei, 81.), Hahn (Tóth, 41.; Horváth, 90.)

AEK Larnaca:

Alomerovic - Sanchez (Godswill, 75.), Milicevic, Roberge, Garcia - Suarez, Ledes (Rohdén, 67.) - Faraj, Diemers (Gama, 75.), Gyurcsó (Santos, 57.) - Sol (Cabrera, 67.)

Kiegyenlített első tíz percet láthatott a publikum, de az már a meccs elején nyilvánvalóvá vált, hogy a Paks sokkal szervezettebben és koncentráltabban futballozik mind támadásban, mind védekezésben, mint az első, Európa-ligás párharcában. A meccs első helyzetét gólra is váltották a zöld-fehérek, Haraszti éles szögből lőtte ki a jobb felső sarkot. A magyar vezetés birtokában sem változott a játék képe, egyenlő erők küzdelme zajlott a pályán, Szappanosnak kétszer kellett nagyobbat védenie a szünetig, de a Paksnak is volt lehetősége, hogy megduplázza az előnyét.



Térfélcserét követően a Paks átengedte a területet az ellenfelének, így enyhe mezőnyfölényben játszottak a vendégek, azonban helyzeteket nem tudtak kialakítani. Ezzel szemben a tolnaiak ebben a játékrészben is az első lehetőségükből betaláltak a Hahn sérülése miatt becserélt Tóth révén. A hátralévő időben is többet birtokolta a labdát a Larnaca, csakhogy gólt ismét a Paks rúgott, egy szöglet után Ötvös lőtt a hálóba. A hajrában jobban beszorult a magyar csapat, amely kivédekezte az utolsó tíz percet, így magabiztos előnnyel utazhat az idegenbeli visszavágóra.

MTI

Az összpontosítás segített háromszor is

A 73. percben egy szögletből lepattant labda Ötvös kapáslövése nyomán a hálóba vágódott: három-null.

A 61. percben Tóth Barna kitört, nem hagyta magát ellökni, lőtt, a kapus kezéről a kapufára, onnan a hálóba pattant a labda: kettő-null.

A 42. percben Hahnt le kellett cserélni, mert az ellenfél kapusa belerepült a térdébe.

A 17. percben Windecker átadásából Haraszti tört be a tizenhatoson belülre a jobb oldalon, majd hatalmas gólt lőtt: 1:0

20.00: Labdarúgás, Konferencia-liga, selejtező, 2. forduló, első mérkőzés, Paksi FC-AEK Larnaca

Az atomváros csapata:

Kezdők: Szappanos - Osváth, Kinyik, Vas, Ötvös, Szabó J. - Vécsei, Papp, Windecker - Haraszti, Hahn

Cserék: Simon, Skribek, Balogh, Böde, Kocsis, Horváth, Kovács, Mezei, Tóth

Vezetőedző: Bognár György

Holland játékvezetők: Higler Dennis Johan (játékvezető), Nagtegaal Marc (tartalékjátékvezető), De Nas Roy Albert (asszisztens), De Groot Stefan (asszisztens)

Az Európa-liga selejtezőjében történt fiaskó után a Paks labdarúgócsapata a Konferencia-ligába átkerülve a Gyurcsó Ádámot is foglalkoztató ciprusi AEK Larnaca ellen javíthat a nemzetközi porondon.

A magyar kupagyőztes és bajnoki ezüstérmes története második európai kupaszereplése nem indult jól, mivel két hete szervezetlen védekezése és indiszponált játéka miatt 4-0-ra kikapott hazai pályán a román másodosztályban szereplő Corvinul Hunedoara csapatától, így hiába javított idegenben 2-0-s sikerrel, a továbbjutásra nem volt reális esélye.

A lebonyolítási rend viszont valódi javítási esélyt kínál a zöld-fehéreknek immár a harmadik számú sorozatban, ahol Bognár György vezetőedző együttese csütörtökön a ciprusi bajnokság második helyezettjét látja vendégül. A mostani ellenfél ugyanakkor jóval nagyobb falatnak tűnik, mint a vajdahunyadi rivális volt, ugyanis a szigetországiak az elmúlt öt évben kétszer is az Európa-liga csoportkörében szerepeltek, majd onnan a Konferencia-ligába "lecsúszva" tavaly a nyolcaddöntőig jutottak, ahol a későbbi győztes West Ham United állította meg őket.

Már csak a nagyobb nemzetközi rutinja miatt is az AEK Larnaca számít a párharc favoritjának, azonban ha a Paks meg tudja ismételni a múlt heti visszavágón nyújtott teljesítményét, akkor lehet esélye a továbbjutásra. Az alapvető cél azonban mindenképpen az a tolnaiaknál, hogy ezúttal olyan eredményt érjenek el saját közönségük előtt, hogy legyen tétje a jövő csütörtöki visszavágónak.

"A Larnaca elleni mérkőzésünkkel indul a nemzetközi szereplésünk, hiszen a hazai, Corvinul elleni találkozónk edzőmeccs jelleget öltött, ugyanakkor remek tanulsággal szolgált. Nem feledhetjük, két mérkőzésben kell gondolkodnunk, két találkozón kell eldöntenünk a továbbjutást. Ellenfelünk egy élcsapat, minden évben a bajnoki címért küzd, valamint nemzetközi szinten is jó eredményei vannak. Sok kiváló játékosuk van, nagy feladat elé nézünk" - fogalmazott szerdai sajtótájékoztatóján Bognár György, aki kifejtette, a 20-szoros magyar válogatott Gyurcsó Ádámot is utóbbiak közé sorolja.

A tréner elárulta, a Vasashoz távozott Könyves Norbert helyén Horváth Kevin előtt nyílt lehetőség, hogy bekerüljön a meccskeretbe.

"Nehéz mérkőzésre számítok, a Larnaca egy nagyon jó csapat, és ezt mindenki tudja az öltözőben. Mondhatjuk, most nem mi vagyunk az esélyesek, de bízunk benne, hogy minden kiválóan alakul majd. Ellenfelünk a nemzetközi porondon is jól menetelt az elmúlt években. Gyurcsóval annak idején még játszottunk együtt a válogatottban, kiváló labdarúgó" - mondta Böde Dániel, aki szerint a Corvinul elleni fiaskót a Larnaca elleni továbbjutással sem lehetne teljesen feledtetni.

"Fontos és nehéz mérkőzés lesz számunkra a csütörtöki, amin szeretnénk végig koncentráltan játszani. Magabiztosak vagyunk, azon dolgoztunk a felkészülés alatt, hogy bízzunk egymásban. Senki nem gondolja, hogy mi vagyunk az esélyesek, de abban bízom, a tapasztalatunk elég lesz ahhoz, hogy megfelelő eredményt érjünk el" - fogalmazott sajtótájékoztatóján a ciprusiakat edző spanyol Juan Ferrado.

Honfitársa, a csapatkapitány Ángel García arról beszélt, abból a szempontból nincs könnyű dolguk, hogy nekik ez lesz szezonbeli első tétmérkőzésük, míg a paksiak már játszottak kettőt.

"Ennek ellenére felkészülten várjuk az összecsapást, amit szeretnénk megnyerni" - jelentette ki a 31 éves hátvéd.

A Paks még sosem találkozott ciprusi riválissal, ahogy a Larnaca sem magyarral. A párharc győztese a szerb Radnicki és a montenegrói Mornar csatájának továbbjutójával csap össze a harmadik körben, a vesztes pedig búcsúzik a nemzetközi porondtól.

A csütörtökön 20 órakor kezdődő találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.

