Visszavágó vár a Ferencvárosra

Ötgólos előnnyel lép pályára a Fradi, de nemcsak emiatt fog tovább jutni, hanem azért is, mert jobb csapat, mint a walesi bajnok, miközben a valesiek sem rossz együttes, sőt...

2024. július 29. 21:45

Jansen, mellette az FTC tolmácsa – fradi.hu

Ötgólos előnye birtokában formalitásnak tűnik a Ferencváros keddi visszavágója a walesi The New Saints vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező második fordulójában.

A holland Pascal Jansen vezetőedző bemutatkozása remekül sikerült a zöld-fehérek élén, de nemcsak az 5-0-s eredmény miatt, hanem a játék is kifejezetten meggyőző volt. Kérésének megfelelően kifejezetten energikusan futballozott a magyar bajnok és láthatóan komolyan vette az összecsapást, hogy elkerülje a tavalyihoz hasonló fiaskót, amikor is a feröeri Klaksvíkkal szemben váratlanul alulmaradt.



A Ferencváros pihenten várja a párharc második, idegenbeli meccsét, mivel az OTP Bank Liga nyitófordulójában nem lépett pályára, ugyanis a Debreceni VSC kérésére elhalasztották a találkozót, mert a hajdúsági városban éppen fesztivál zajlott.



A két csapat múltja is magyar sikert ígér, ugyanis az FTC egyszer találkozott walesi riválissal, 1974-ben kettős győzelemmel búcsúztatta a Cardiff City a KEK első fordulójában, míg a TNS 2015-ben a Videotonnal szemben alulmaradt a BL-selejtezőben.



Ha az FTC a papírformát érvényesítve továbbjut a párharcból, akkor legrosszabb esetben is a Konferencia-liga főtábláján lesz érdekelt ősszel, míg a legrangosabb európai kupasorozat főtáblájához további két párharcot kellene nyernie. A következőt valószínűleg a Midtjylland ellen, ugyanis a dán bajnok háromgólos előnyre tett szert az andorrai Santa Coloma vendégeként.



A keddi összecsapást a Duna 20 órától élőben közvetíti.

MTI

A klub honlapjának elemzése

Magyar bajnoki címvédő férfi labdarúgócsapatunk a múlt héten 5-0-s győzelemmel kezdte szereplését az UEFA Bajnokok Ligája 2024/25-ös kiírásában a The New Saints ellen. A Ferencváros július 30-án, kedden magyar idő szerint 20.00-tól játssza a visszavágót a walesi rekordbajnok hazai pályáján, az angliai Oswestryben található Park Hallban. Vezetőedzőnk, Pascal Jansen a hétfői utazást követően késő délután már a helyszínen válaszolt az újságírók kérdéseire a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón.

Trénerünk elsőként kérdésre válaszolva elmondta, mindenképp tudatosítania kell a csapatában, hogy a párharc két mérkőzésből áll, így a nagyarányú győzelem ellenére a második találkozót sem lehet félvállról venni. „Ezt úgy lehet magunkban tudatosítani, ahogy rögtön az első mérkőzés után mondtam is. Tisztelnünk kell a Bajnokok Ligáját, különben könnyen ellenünk fordulhat. Készen állunk, hogy holnap ismételten egy jó mérkőzést játsszunk. Az első meccsen voltak jó periódusok, és nyilván voltak olyan részek is, amin még dolgoznunk kell. Ez természetesen egy folyamat, de jó úton járunk.”

Vezetőedzőnk arról is beszélt, kell-e változtatnia a taktikán az első meccshez képest.

„Úgy gondolom, hogy már az előző mérkőzésen is lehetett egy kis ízelítőt kapni abból, hogy mi a játékfilozófiánk. Már a legelső napomon leszögeztem, hogy mi az, amit játszani szeretnénk, a legutóbbi meccsen, illetve már az edzőmérkőzéseken is lehetett villanásokat látni ebből. Mindenképpen szeretnénk felhasználni ezt a találkozót arra is, hogy tovább csiszoljuk a játékunkat, és természetesen a továbbjutás a célunk, ezért küzdünk.”

Pascal Jansen arról is említést tett, ellenfelünktől milyen játékra számít, illetve befolyásolja-e bármiben a mieink játékát az, hogy műfüves pályán rendezik a találkozót.

„Felkészültünk mindenre, amire az ellenféltől számíthatunk, de nyilvánvaló, hogy ha valaki az első meccsen 5-0-ra kikap, akkor biztos, hogy szeretne változtatni a játékán. De ez az ellenfelünk dolga, nekünk magunkkal kell foglalkoznunk. Minden eshetőségre felkészültünk, a játékosok is tisztában vannak a feladatukkal, készen állunk, bármivel is rukkoljon elő az ellenfél.”

„Ami a műfüves pályaborítást illeti, semmiképpen sem szabad, hogy ez bármiben is befolyásoljon bennünket. A műfüves pályák több helyen is előfordulhatnak, főleg a selejtezők során, számunkra ez abszolút nem szabad, hogy bármilyen gondot is okozzon. Készen állunk, bármilyen pályán is kell játszanunk.”

Trénerünk kérdésre válaszolva a hiányzókról is szót ejtett. „Botka Endre és Marquinhos sem alkalmas jelenleg, illetve Pászka Lórival is ugyanez a helyzet, úgyhogy a keret további részének a feladata, hogy elvégezzék a munkát. De tökéletesen alkalmas erre a mostani keretünk is, úgyhogy amint már korábban is mondtam, készen állunk.”

Zárásként vezetőedzőnk egy összetett kérdést kapott, miszerint a családjában a szülei révén nagyon fontos helyet foglal el a zene, a kérdés pedig arra vonatkozott, őt ez inspirálja-e pályafutása során, abból a szempontból, hogy egy futballcsapat jó működésének összehangolása hasonlóan összetett feladat, mint például egy szimfonikus zenekar irányítása, hogy jól hangzóan szólaltassanak meg egy adott zeneművet.

„Nagyon érdekes kérdés! Mondhatjuk, hogy a zene hatással van a futballfilozófiámra, hiszen valóban össze kell hangolni alaposan a különböző részfeladatokat a különböző játékhelyzetekben. Ott van remek példaként az, amikor mi birtokoljuk a labdát, ilyenkor mindig tartanunk kell egy ritmust, ha ez nem sikerül, az olyan, mintha egy lemezen mindig meg-megugrana a tű – az élmény nem lesz harmonikus. Szóval igen, a zenei képzettség mondhatjuk, hogy hatással van a filozófiámra!”

A The New Saints – FTC UEFA Bajnokok Ligája-selejtezőt július 30-án, kedden magyar idő szerint 20.00-tól rendezik az angliai Oswestryben található Park Hallban.

fradi.hu

MTI, fradi.hu