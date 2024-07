Cserkészeink a tengerentúlon

A Jubileumi Nagytáborokat hagyományosan ötévente rendezi meg a Külföldi Magyar Cserkészszövetség. Az idei tábor ugyanakkor a 2020-ra tervezett esemény pótlása, amit akkor a koronavírus-járvány miatt halasztottak el, és most sikerült megszervezni.

2024. július 30.

Csaknem ezer magyar cserkész gyűlt össze a világ több kontinenséről a Külföldi Magyar Cserkészszövetség Jubileumi Nagytáborán, amely augusztus 4-ig tart a New York állambeli Filmore-ban.

A Sík Sándor Cserkészparkban július 25-én kezdődött eseményre az Egyesült Államok mellett, Kanadából, Dél-Amerikából, Ausztráliából, Ázsiából, valamint Európából, és azon belül a Kárpát-medencéből érkeztek cserkészek, akik 10 nap alatt, külön csoportokban foglalkozásokon vesznek részt.



Pigniczky Eszti, a 2024-es tábor parancsnoka az MTI-nek elmondta: a tábort a Külföldi Magyar Cserkészszövetség szervezi, részben az anyagi hátteret is biztosítja, amihez hozzájárulnak a tábordíjak, és a diszpóra tagjaitól érkező támogatások.



Hozzátette, azok a résztvevők, akik repülővel, másik kontinensről érkeznek, nem fizetnek tábordíjat.



A parancsnok arról is beszámolt, hogy a 2024-es tábor alaptémája, az országalapítás, ami arra utal, hogy a résztvevők a magyar nemzetet építik akkor is, ha a világ különböző részeiből érkeznek, és megélik azt az országot, amit Szent István megalapított.



Az úgynevezett "Jubi táborokat" 1956 óta tartják a világban működő magyar cserkészcsapatok részvételével.

A Külföldi Magyar Cserkészszövetség világszerte működtet a tulajdonában álló cserkészházakat, és cserkészparkokat, így az Egyesült Államokban, Dél-Amerikában és Ausztráliában is több helyen, valamint Európán belül Németországban. A szervezet tulajdonában van a New York állambeli Filmore-ban található Sík Sándor Cserkészpark, ami a Jubileumi Nagytábornak is helyet ad augusztus 4-ig.

