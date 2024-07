The New Saints-Ferencváros - 1:2

A Fradi ügyesen járatta a labdát, kézben tartotta a mérkőzést. A végén elaludtak, kaptak egy gólt.

Utoljára frissítve: 2024. július 30. 21:55

2024. július 30. 19:41

Ez még az odavágón történt. A Saints kapusa gólt kap a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének 2. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - The New Saits mérkőzésen a Groupama Arénában 2024. július 23-án. Ferencvárosi TC-The New Saints 5-0. MTI/Szigetváry Zsolt

A Ferencváros a hazai 5-0-s sikerét követően kedden idegenben 2-1-re nyert a walesi The New Saints ellen, így kettős győzelemmel, 7-1-es összesítéssel jutott tovább a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének második fordulójából.

A formalitásnak számító második felvonáson a norvég Kristoffer Zachariassen szerzett vezetést a zöld-fehéreknek az első félidőben, a másodikban pedig az egyik nyári szerzemény, a belga Philippe Rommens is betalált. A walesiek erejéből a hajrában csupán a szépítésre futotta.



A magyar bajnok így már legrosszabb esetben is a Konferencia-liga főtábláján lesz érdekelt ősszel, míg a legrangosabb európai kupasorozat főtáblájához további két párharcot kell nyernie. A következőt valószínűleg a Midtjylland ellen, ugyanis a dán bajnok háromgólos előnyből várja a szerdai visszavágót az andorrai Santa Coloma ellen.

Csiszolt labdajáratás

A 91. percben a walesiek rúgtak egy lesgólt, a bíró megadta: 1:2

Rommens nagy kockázatot vállalt: a kapu kellős közepébe lőtta a labdát, ráadásul laposan. A kapus a jobb sarokra vetődött: gól - 0:2

A 62. percben a kitörő Traorét felbuktatták: 11-es.

A II. félidőben a Fradi labdajáratással az eredmény őrzésére törekedett.

A 42. percben Zachariassen egy átemeléssel gólt szerez. Sokáig vizsgálták, leshelyzet volt-e, végül a bíró megadta a gólt: 0:1

A nézőtérről csak a Fradi szurkolóinak hangja hallatszik: kicsi, vidéki stadion, műfüves pálya.

A 29. percben Traoré ígéretes helyzetben az oldalhálóba lőtt.

A 25. percben Makreckis durrantott centiméterekkel mellé.

A meccs első kaput eltaláló lövése a Fradié, Traoré próbálkozását fogta Connor Roberts.

A bajnoki címvédő labdarúgócsapat július 30-án, kedden magyar idő szerint 20.00-tól a walesi The New Saints otthonában játszik az UEFA Bajnokok Ligája selejtezőjének visszavágóján.

A mieink:

Dibusz - Makreckis, Gustavo, Ramírez - Maiga, Rommens - Traoré, Zachariassen, Kehinda - Pesics.

Fradi

A csapat közel háromórás repülő- és egyórás buszút után délután érkezett meg az angliai Oswestrybe, ahol Pascal Jansen vezetőedző este már edzést vezényelt.

Az 5-0-os előnyről induló FTC a Park Hall Stadiumban játssza a visszavágót, amely több szempontból a környék különlegességének számít. A videóból kiderül, miért játszik a walesi bajnok Angliában.

