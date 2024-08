Győztünk!

A csapatkapitány Jansik ívelt a kapuba a kimozduló Nisimura fölött, Adacsi pedig harmadik lövéséből második gólját szerezte. Nagy és Vigvári következett, majd japán időkérést követően Inaba szépített (12-6).

2024. augusztus 1. 22:40

A magyar válogatott játékosai a 2024-es párizsi nyári olimpia férfi vízilabdatornáján, a B csoportban játszott Magyarország - Japán mérkőzés előtt a Párizs melletti Saint-Denis-ben lévő Vizes Központban 2024. augusztus 1-jén. MTI/Illyés Tibor

A magyar férfi vízilabda-válogatott 17-10-re nyert Japán ellen csütörtökön a párizsi olimpián, a csoportkör harmadik fordulójában.

Varga Zsolt együttese 5-2-re hozta az első negyedet és innentől csak a gólkülönbség volt kérdés az egyoldalú mérkőzésen.



A magyar csapat, amely vasárnap 13-12-re verte a franciákat, majd kedden kikapott 10-7-re a spanyoloktól, szombaton az ausztrálokkal, hétfőn pedig a szerbekkel játszik.



A férfi vízilabdatornán a 12 résztvevő két hatos csoportban szerepel, a négy-négy legjobb jut a negyeddöntőbe, ahol keresztbe játszanak majd.

Eredmény:

férfi vízilabda, B csoport, 3. forduló:

Magyarország-Japán 17-10 (5-2, 4-2, 3-2, 5-4)

----------------------------------------------------

gólszerzők: Vigvári 4, Varga 3, Vámos 2, Molnár, Fekete, Angyal, Hárai, Jansik, Nagy, Zalánki, Manhercz, illetve Vatanabe 3, Adacsi, Inaba 2-2, Okava, Szuzuki, Araki

Magyarország:

-------------

Vogel Soma - Manhercz Krisztián, Molnár Erik, Jansik Szilárd, Vámos Márton, Nagy Ádám, Varga Dénes - cserék: Angyal Dániel, Zalánki Gergő, Vigvári Vince, Fekete Gergő, Hárai Balázs, Bányai Márk

A két csapat július közepén a Margitszigeten rendezett Dominó Trans nemzetközi felkészülési tornán találkozott, akkor a magyar együttes 16-12-re győzött. A legutóbbi tétmérkőzésen, a tavalyi világbajnokságon pedig 16-8-as siker született.



Molnár Erik szerezte az első találatot, aztán kimaradt japán előny után Vámos bombázott a kapuba, majd Fekete következett centerből. Zalánki kiállítását követően öt és fél perc után Vatanabe szépített jobbról, majd a másik oldalról Adacsi lőtt kapásgólt. Angyal, aztán Varga Dénes is bevette Nisimura kapuját, így háromgólos magyar előnnyel zárult a negyed (5-2).



A második játékrészben a japánok első akciójukból betaláltak, sőt egy kapufát is lőttek. Egy szépen kijátszott támadás végén Hárai megszerezte első gólját, majd Vigvári is csatlakozott hozzá, a kettő között Okava helyezett Vogel feje fölött a hálóba. Varga és Vigvári egyformán emberelőnyből duplázott (9-4).



Fordulás után a csapatkapitány Jansik ívelt a kapuba a kimozduló Nisimura fölött, Adacsi pedig harmadik lövéséből második gólját szerezte. Nagy és Vigvári következett, majd japán időkérést követően Inaba szépített (12-6).



A ráúszásnál a japánok meglepetésre elhozták a labdát és be is találtak, amire Vámos válaszolt fórból. Araki gólja után időt kért Varga Zsolt, de csak a harmadik magyar támadás volt eredményes, Zalánki villant. A mezőnyjátékosok közül utolsóként Manhercz szerzett gólt, méghozzá büntetőből. A japánok is lőhettek egy ötméterest, ezt Inaba értékesítette, Varga viszont kihagyta a túloldalon az újabb büntetőt, aztán javított egy előre ívelt labdából. A végeredményt Vigvári negyedik gólja után Vatanabe állította be (17-10).



A magyar válogatott további programja:

szombat:

Ausztrália-Magyarország 15.00

hétfő:

Magyarország-Szerbia 12.00

A csoport állása: 1. Spanyolország 9 pont, 2. Magyarország 6 (37-32), 3. Ausztrália 6 (22-20), 4. Franciaország 3 (34-35), 5. Szerbia 3 (30-38), 6. Japán 0

MTI