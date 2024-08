Milák Kristóf olimpiai bajnok

A magyar versenyző ebben a számban élete második legjobb eredményét érte el, ennél jobban csak a tokiói fináléban úszott, amikor 49.68 másodperces Európa-csúcsával második lett az amerikai Caeleb Dressel mögött. Utóbbi most is ott volt a mezőnyben, de nem jutott be a fináléba.

2024. augusztus 3. 21:11