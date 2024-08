Brüsszeli hazugsággyár

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Brüsszel szintén lelepleződött az ukránok által elrendelt olajtranzit-tilalom ügyében, hiszen képtelenek leplezni lelkesedésüket az ukrán intézkedés iránt, melynek nyomán két uniós tagország is - köztük Magyarország - súlyos energiaellátási kockázatokkal szembesül.

2024. augusztus 7. 11:56

A hazugsággyár: a brüsszeli Berlaymont-palota 2024. július 18-án. MTI/Bodnár Boglárka

A brüsszeli hazugsággyár lendületét sem a tények, sem a nyár nem törték meg és jól láthatóan a folyamatos kudarcok sem zavarják meg a működését - közölte a külgazdasági és külügyminiszter szerdán a Facebook-oldalán.

Szijjártó Péter a közösségi oldalán azt írta, hogy a brüsszeli hazugsággyár először "befürdött a békemisszió támadásával" azok után, hogy Orbán Viktor miniszterelnök kijevi, moszkvai, pekingi és floridai útjait követően tárgyalt egymással az amerikai és az orosz hadügyminiszter, a svájci és az orosz külügyminiszter, az amerikai és a kínai külügyminiszter, az olasz miniszterelnök és az ukrán külügyminiszter Pekingbe utaztak, Ukrajna elnöke pedig felhívta Donald Trump volt amerikai elnököt.



A két kudarcot követően a brüsszeliták előálltak egy újabb hazugsággal azt állítva, hogy Magyarország orosz és belarusz kémeket enged az Európai Unióba - tette hozzá Szijjártó Péter.



"A balti államok képviselőinek már világosan elmagyaráztuk, hogy ez miért szemenszedett hazugság, de úgy látszik a tények nemcsak őket, hanem Manfred Webert sem zavarják. Az EPP elnöke messze földön ismert súlyos hungarofóbiájáról, ő vérig van sértődve a magyarokra, nem tudja feldolgozni, hogy nem lehetett az Európai Bizottság elnöke és jól láthatóan frusztrálja a valódi jobboldali pártoknak a vártnál is erősebb szövetsége az Európai Parlamentben" - fogalmazott a tárcavezető.

Szijjártó Péter szerint nyilván azt Manfred Weber is tudja - hiszen nagy szakértője az európai ügyeknek -, hogy minden uniós tagország maga folytatja le a harmadik országbeli állampolgárok tartózkodási, munkavállalási és vízumügyeikhez fűződő eljárásokat.

"Magyarországon ezek az eljárások szigorúak, átfogók és abszolút a nemzetbiztonsági érdekeket helyezik előtérbe. Kíváncsian várjuk, hogy miután a harmadik hazugság ügyében is megbuktak, negyedjére mivel állnak majd elő a brüsszeliek, a baltiak vagy éppen a hungarofób Manfred Weber" - írta a tárcavezető.



MTI