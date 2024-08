A keresztényeket ért eddigi legerősebb provokáció

A genderpropaganda ereje ott tart, hogy a világ legnagyobb sporteseményét is képes befolyásolni. Sőt - folytatta -, a megnyitó mellett a versenyszámokra is hatással van: betiltanak egy szörfdeszkát, amelyen Jézus Krisztus képe szerepelt, aztán egy biológiailag férfi bokszolónak simán engedélyezik, hogy elinduljon a nők mezőnyében – rögzítette a KDNP alelnöke.

2024. augusztus 7. 18:22

magyarnemzet.hu

A párizsi olimpia megnyitója a keresztényeket ért eddigi legerősebb nyilvános provokáció - mondta Juhász Hajnalka, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) alelnöke, országgyűlési képviselője az MTI-hez szerdán eljuttatott videonyilatkozatában.

A politikus Facebook-oldalára feltett videóban azt mondta, az ötkarikás játékok mindig a kemény küzdelemről, a fair playről és a versenyzők határtalan kitartásáról szólnak. "Sajnos a párizsi olimpia számos mozzanata nem a sport felemelő ünnepeként vonul be majd a történelemkönyvekbe, mert amit láttunk, az kisgyermekes anyaként, kereszténydemokrata képviselőként egyszerre elszomorított és mélységesen felháborított" - fogalmazott, hozzátéve: az olimpia megnyitója "maga volt a keresztényeket ért eddigi legerősebb nyilvános provokáció".



Úgy folytatta: elfogadást követelnek azok, akik megalázzák, kigúnyolják a kétezer éves keresztény kultúránkat, amely Európa alapjait teremtette meg. Emberi jogokért kiáltanak azok, akik a kereszténység alapértékeit akarják a porba tiporni - tette fel a kérdést.



"Mindazok, akik ebben szerepet játszottak, sehol nem lennének a keresztény kultúra nélkül" - mondta Juhász Hajnalka.



"Korunk liberális politikai elitje azt akarja ránk kényszeríteni, hogy megalkuvóvá váljunk anyagi, politikai és egyéb érdekek mentén, hogy félelemből vezérelve álljunk be a sorba és hallgassunk. Az utolsó vacsora szándékos kigúnyolása a transzvesztitákkal sokkal nagyobb veszélyt rejt magában, mint ahogyan azt próbálják eltussolni a szervezők" - fogalmazott.



A politikus szerint a nyitóelőadás a bizonyíték arra, a genderpropaganda ereje ott tart, hogy a világ legnagyobb sporteseményét is képes befolyásolni. Sőt - folytatta -, a megnyitó mellett a versenyszámokra is hatással van: betiltanak egy szörfdeszkát, amelyen Jézus Krisztus képe szerepelt, aztán egy biológiailag férfi bokszolónak simán engedélyezik, hogy elinduljon a nők mezőnyében.



,"A magukat mindig áldozati szerepben feltüntető szexuális kisebbség egy része és az őket körülvevő érdeklobbi ott tart ezen a lejtőn, hogy sárba tiporja a sport legnemesebb értékét, a versenyszerűséget, a fair playt".



"Mi, kereszténydemokraták, mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne az abnormalitás váljon normalitássá, és hogy megvédjük a család intézményét, amiben az apa férfi, az anya nő, a gyermek pedig Isten kegyelméből, bölcs és megmásíthatatlan döntésének köszönhetően, lánynak vagy fiúnak születik" - mondta.



"Nincs nemesebb és nem is lehet nemesebb küldetés, hogy a gyermekeinket megóvjuk a liberális jövőképtől, amely nem is jövőkép, hanem az identitásvesztés ködös jövőtlensége minden értelemben" - mondta videóüzenetében Juhász Hajnalka.

MTI