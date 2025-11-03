A héten indul a Tiszta őrület a Centrálban

Szerző: gondola

Hamarosan 90. születésnapját ünnepli Woody Allen, így nem véletlen, hogy a budapesti Centrál Színház november 7-én a világon elsőként tűzi műsorára a mester legújabb darabját, a Tiszta őrület című vígjátékot. Az előadás ismerős, fanyar humorral beszél nőkről, neurózisról, színházról, sznobizmusról. Az önéletrajzi ihletésű komédiában Woody Allen mintha összegezni akarná, mit gondol pályája fő témáiról, és hogyan evickélt át férfiként az életen. Puskás Tamás rendezésében olyan nagyszerű színészek lépnek majd színpadra, mint Hevér Gábor, Parti Nóra, Martinovics Dorina, Balla Eszter és Szabó Kimmel Tamás.

Woody Allen legújabb, 2024-ben írt darabja, a Tiszta őrület (Neurotics jambory) egy vén darabfaragó önvallomása. Felszikrázik benne az érett tudás, ahogy nőkről, neurózisról, színházról és sznobizmusról beszél. És arról, hogy minden igyekezet hiábavaló: habár fölül a gálya, s alul a víznek árja, azért a szex az úr.

A félénk és csalódott Fay és a jó családból származó, kissé szerencsétlen Richard tökéletes párosnak tűnik – akárcsak a felkapott drámaíró Jake, és éles nyelvű politológus felesége, Sheila. A meghittnek tervezett közös vacsora azonban új irányt vesz, amikor bejelentkezik Jake kiszámíthatatlan exe, Boots. Lágy brie sajt helyett kőkemény szócsaták, visszafogott borozgatás helyett vad indulatok várnak Woody Allen legújabb darabjának szereplőire, akik kétségkívül bebizonyítják: egy egyszerű vacsorából is lehet tiszta őrület.

A drámaíró szerepében Hevér Gábort láthatja majd a közönség, politológus feleségét Parti Nóra játssza, Balla Eszter pedig az oltárnál elhagyott menyasszonyként lép színre. Richardot, a jó családba született producert, azaz a „klasszikus Páriszt” Szabó Kimmel Tamás alakítja, míg Jake előző partnereként - az „örök hetéraként” - Martinovics Dorina lép színpadra, aki váltig állítja, hogy jelenlegi férje megpróbálta őt megölni.

„A legnagyobb kihívás ebben a darabban, hogy a jó vígjátéki ritmust megtaláljuk. A Tiszta őrület a szavak vígjátéka. A neurotikus embereknek két fajtája van: az egyik, aki szorong és nem beszél, a másik pedig, aki rengeteget beszél, mert szorong. Woody Allen ebbe a típusba tartozik. Folyamatosan beszélteti a szereplőit. Záporoznak a poénok, ezeknek a pontosságát nagyon el kell találni, különben nem születik meg a humor.” – mondta Hevér Gábor.

„Sokszor azt érezzük, hogy az életünk tiszta őrület, miközben teljesen szokványos, hétköznapi helyzetekben vagyunk. A darabbeli szereplők beszélgetései teljesen normálisnak tűnnek, de kívülről nézve a közönség láthatja, hogy jutnak ezek odáig, az előadás végére a teljes káoszig, és így az egész tényleg tiszta őrület.” – tette hozzá Balla Eszter.

„Woody Allen egyedülálló, sziporkázó, utánozhatatlan stílusa és humora engem mindig rabul ejt, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ennek a próbafolyamatnak részese lehetek! Nagyon élvezem a munkát és bízom benne, hogy az eredmény is ezt tükrözi majd!"- mondta Parti Nóra.

„Talán a legnagyobb kihívás ebben a szakmában olyasvalakit játszani, akit nyomokban sem találok magamban. Addig fúrni, amíg valahol mélyen közös pontra nem bukkanok a karakteremmel, vagy legalább általam jól ismert jegyekre. Ez mindig iszonyú izgalmas színészi feladat.” – vallja az általa játszott szereplőről Martinovics Dorina.

„Richardot játszom ebben az előadásban, aki eléggé introvertált figura. Van egy könyvkiadója. Aztán amikor találkozik egy rámenős, manipulatív nővel, teljesen beakadnak neki a csápjai és odáig jut, hogy a saját szabadságát is kész feláldozni a nő miatt. Van sajnos tapasztalatom az ilyen kapcsolódásokról. Borzasztó, fájdalmas emlékeket hoz elő, ugyanakkor épp ezért lesz izgalmas játszani ezt a szerepet.” – nyilatkozta Szabó Kimmel Tamás.