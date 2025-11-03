Egyszerű a képlet - "A Tiszánál ukránok vannak, jelöltek meg nincsenek"

Szerző: gondola

2025. november 3. 17:22

„A Tiszánál ukránok vannak, jelöltek nincsenek. Mondhatnánk, hogy a Tisza Párt egy digitális blöff, egy digitális vicc, de viccnek kicsit erős, hogy 200 ezer magyar ember adatai átkerültek a Tiszától az ukránokhoz” – olvasható Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatójának Facebook bejegyzésében. Mint írja, a kulcsszereplő Magyar Péter mellett az ukrán Miroslav Tokar, „akinek a neve az első botránynál vált ismertté”. Tokar és csapata készítette a Tisza Világ applikációt, és ő adminisztrátorként is jelen volt.

Menczer rámutatott arra is, hogy Tokar „egy olyan ukrán cégnek dolgozik, amelynek vezetője az ukrán hadsereggel is kapcsolatban van”, a botrány kirobbanása után azonban „eltűnt”, magyarországi lakcímén nem találják, a közösségi médiából pedig letörölte magát. „Csak Magyar Péter tudná megmondani, hogy Miroslav Tokar hol van. Ő meg hallgat és lapít” – jegyezte meg a Fidesz politikusa. Menczer Tamás úgy folytatta: „ez a képlet: Péternek Weber diktál. Webernek meg Zelenszkij és Ukrajna a legfontosabb. Weber diktál, Péter végrehajt. A magyar adatok már az ukránoknál. Ennyi.”

Menczer Tamás hozzátette: A Tiszánál ukránok vannak, jelöltek meg nincsenek. Ma sincsenek. Még mindig nincsenek. Állítólag majd lesznek. Mondta ezt Magyar Péter, aki eddig minden ígéretét betartotta. De komolyan, ki akarná a nevét adni ehhez a botránysorozathoz? Tisza-adó, nyugdíjadó, Ruszin-Szendi fegyverviselése, sorozás Ukrajnáért, adatszivárgás, Magyar Péter. Botrány botrány hátán. Bejegyzése végén Menczer Tamás budakörnyéki fejlesztésekről is beszámolt, kiemelve, hogy a térség újabb kétmilliárd forint támogatást kap.

„Holnap este hétkor fórumot tartunk Solymáron. 1400 solymári nyomatékosította aláírásával, hogy szeretnének a gyerekeknek egy sportpályát, mert a korábbi sportolási lehetőség megszűnt. Köszönöm nekik! A beruházáshoz 200 millió forintra van szükség. Holnap este a művelődési házban beszámolok a lehetőségekről és az elvégzett munkáról. Mindenkit várok szeretettel!” – zárul a bejegyzés.