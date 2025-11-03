Elhagyja Robbie Keane a Fradi kispadját?

Szerző: Index, NSO, gondola

Az Index mai cikke szigetországi sajtóhírekre hivatkozva azt írja, Robbie Keane, a Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzőjének neve is felmerült az angol élvonalbeli Wolverhampton lehetséges új trénerei között. A Premier League-csapat a múlt hétvégén vált meg korábbi edzőjétől, Keane pedig már játszott a klubnál korábban, így logikus választásnak tűnhet.

Az NSO ugyancsak körüljárta a témát, és cikkében Keane lehetséges érkezéséről a Talksport két szakértője, Jeff Stelling és Ally McCoist beszélt, akik szerint egyáltalán nem földtől elrugaszkodott gondolat az ír szakember szerződtetése. Kedves Wolves-drukkerek, ne sértődjetek meg, de például egy Brendan Rodgers nem kockáztatná meg, hogy egy kiesőjelölthöz szerződjön. De mit szólnátok Robbie Keane-hez? A Wolvesnál és külföldön is játszott, sikeres volt a Maccabi Tel-Avivnál és most a Ferencvárosnál is. Biztos vagyok benne, hogy szívesen edzősködne Angliában, főleg a Premier League-ben. Én olyasvalakit keresnék, aki képes hatást gyakorolni a csapatra, nem pedig a régi neveket – taglalta Stelling. McCoist szerint pedig jó ötlet lenne Keane szerződtetése, mert van kötődése a klubhoz, ugyanakkor jelentős kihívás lenne számára egy Premier League-csapat irányítása.