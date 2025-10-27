Semjén Zsolt: A Szentszék és Magyarország a béke oldalán!

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2025. október 27. 14:39

Hétfőn Rómában folytatott megbeszéléseket Orbán Viktor miniszterelnök és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Vatikánban, ahol XIV. Leó pápával, Pietro Parolin bíborossal és Paul Richard Gallagher érsekkel tárgyaltak.

Semjén Zsolt a közösségi oldalán számolt be a találkozóról:

„Találkozás a Szentatyával és tárgyalás Parolin bíborossal és Gallagher érsekkel. A Szentszék és Magyarország a béke oldalán!”

- írta a KDNP elnöke hétfőn, bejegyzéséhez fotókat is csatolva.

A miniszterelnök-helyettes már vasárnap jelezte, hogy Rómába utazik: „Ma délután indulás Rómába. Holnap Orbán Viktorral találkozunk a Szentatyával, Parolin bíborossal és a Máltai Rend nagymesterével, utána olasz barátainkkal!” – közölte akkor.

A Semjén által megosztott információk alapján a magyar delegáció látogatásának középpontjában a Vatikánnal folytatott megbeszélések és a béke ügye állt. A találkozó különösen jelentős, hiszen ez volt az első alkalom, hogy magyar kormányzati vezetők XIV. Leó pápával, az idén megválasztott új egyházfővel egyeztettek.

