Megvan az ötödik magyar aranyérem

A 18 éves sportoló az elefántcsontparti Ruth Gbagbi, az amerikai Kristina Teachout és a belga Sarah Chaari legyőzésével menetelt a fináléba, melyben a szerb Aleksandra Perisiccsel csapott össze és mindkét menetet megnyerve 2-0-ra diadalmaskodott.

Utoljára frissítve: 2024. augusztus 9. 22:32

2024. augusztus 9. 21:53

Az aranyérmes Márton Viviana a női tekvondósok 67 kilogrammos versenyének döntőjében a 2024-es párizsi nyári olimpián a Grand Palais kiállítócsarnokban 2024. augusztus 9-én. MTI/Illyés Tibor

A tekvondósok 67 kilogrammos súlycsoportjában szereplő Márton Viviana a fináléban magabiztosan, mindkét menetet megnyerve 2-0-ra győzött, ezzel aranyérmet nyert pénteken a párizsi olimpián.

A 18 éves magyar sportoló tavaly junior Európa-bajnokságot nyert, az olimpiai kvótát pedig márciusban a szófiai kvalifikációs versenyen szerezte meg. Az UTE Madridban élő tehetsége fiatal kora ellenére nem esélytelenként érkezett a francia fővárosba, ugyanakkor arra, amit a pénteki versenynapon a fináléig vezető úton elért, talán ő is csak titkon számított.



A mindössze 12. kiemelt magyar már elsőre nagyon komoly kihívással került szembe a riói és tokiói játékok elefántcsontparti bronzérmesének, Ruth Gbagbinak a személyében, aki ellen megmutatta, hogy az idegei kiváló állapotban vannak, ugyanis döntő menetben tudta kiharcolni a továbbjutást. A negyeddöntőben aztán az amerikai Kristina Teachoutot is 2-1-re múlta felül, majd az elődöntőben egészen parádés teljesítménnyel verte a belgák első kiemeltjét, a tavaly Grand Prix-győztes, 2022-ben világbajnok Sarah Chaarit.



Az elődöntő után Márton elmondta, hogy a döntőt megelőző órákban masszázs, kis evés és reményei szerint egy kevés alvás is belefér, a fináléra pedig készen fog állni.



A döntőben a 22 éves szerb Aleksandra Perisic várt rá, aki már a felnőtteknél is komoly eredménysorral büszkélkedhet, a 2022-es világbajnokságon ugyanis ezüstérmet nyert és két Európa-bajnokságon állt már dobogóra.



Az aranymérkőzés pompás felvezetést kapott, a magyar és a szerb tekvondós a Grand Palais impozáns karzatáról vonult a küzdőtérig, majd elsőként Márton Vivianát mutatták be, aki elszántan, de mosolyogva vonult fel a pástra, majd őt követte Perisic.



A küzdelem elején mindkét sportoló megfontolt volt, az első percben távolról indított rúgásokkal próbálkoztak, ám nem jártak sikerrel, majd váratlanul Márton - a nap során már többször bemutatott - fejrúgást villantott, így 3-0-ra elhúzott. Ezek után Perisic többet vállalkozott, de a magyar minden próbálkozását védte, majd 15 másodperccel a szakasz vége előtt testre rúgott és már 5-0-ás előnybe került. Az utolsó másodpercekben egy eredménytelen szerb challenge és intések követték egymást, ami Márton magabiztos szakaszsikerét (7-1) nem befolyásolta.



A pihenő után ismét nyugodtabb mederben folyt a döntő. A második két perc elején nem volt értékelhető akció, aztán közel egy perc után a szerb talált testre (0-2), amire azonban Mártonnak volt válasza és szép rúgással egyenlített. Az UTE Madridban élő versenyzője koncentrált maradt a folytatásra is és 51 másodperccel a vége előtt egy újabb testrúgást vitt be (4-2), amivel nagyon közel került az aranyéremhez.



Ezek után Perisictől nagy hajrára lehetett számítani, de kicsit határozatlannak és tanácstalannak tűnt a szerb, indításait a magyar tinédzser szemre könnyedén hárította, ráadásul az intést is elkerülte, így imponáló magabiztossággal, rutinosan védekezte ki az utolsó másodperceket, majd önfeledt ünneplésbe kezdett. Márton Viviana születési helyének, Kanári-szigeteknek a zászlajával, majd a magyar lobogóval ünnepelt, percekig táncolva a páston.



Márton Viviana a magyar tekvondó történetének első olimpiai érmét nyerte, egyúttal a párizsi magyar küldöttség 15. dobogós és ötödik első helyezését érte el.

Eredmények, tekvondó:



nők, 67 kg, olimpiai bajnok:

----------------------------

MÁRTON VIVIANA

2. Aleksandra Perisic (Szerbia)

3. Sarah Chaari (Belgium) és Kristina Teachout (Egyesült Államok)

a döntőben:

Márton-Perisic 2-0



Márton Viviana (kék) és a szerb Aleksandra Perisic a női tekvondósok 67 kilogrammos versenyének döntőjében a 2024-es párizsi nyári olimpián a Grand Palais kiállítócsarnokban 2024. augusztus 9-én. Márton Viviana győzött és ezzel aranyérmes lett. MTI/Illyés Tibor

MTI