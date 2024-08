Konferencia-liga: Fehérvár-Omonia – null-kettő

A második félidőben egyértelműen jobb volt a Fehérvár, mint a ciprusi csapat. Hajtottak a hazaiak. Ugyanakkor az ötlet hiányzott. A minőséget a ciprusiak hozták. Erre képes a magyar klubfutball.

Utoljára frissítve: 2024. augusztus 14. 20:29

2024. augusztus 14. 17:51

A székesfehérvári csapat szurkolói a labdarúgó Konferencia-liga harmadik selejtezőkörében játszott Fehérvár FC - Omonia visszavágó mérkőzésen a székesfehérvári Sóstói Stadionban 2024. augusztus 14-én. MTI/Vasvári Tamás

A Fehérvár idegenbeli kudarcát követően szerdán a hazai visszavágón 2-0-ra kapott ki az Omoniától, így kettős vereséggel, 3-0-s összesítéssel búcsúzott a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének harmadik fordulójában.

A ciprusiak az első félidőben Willy Semedo góljával szereztek vezetést, majd a hosszabbításban Andronikosz Kakulli tette még magabiztosabbá a sikerüket. A vendégek magyar válogatott futballistája, Lang Ádám a cserepadról nézte végig a találkozót.



Az Omoniára a horvát NK Eszék és az azeri Zira továbbjutója vár a következő, immár főtáblára kerülésért sorra kerülő negyedik selejtezőkörben, a Fehérvár pedig búcsúzott a nemzetközi porondtól.

Konferencia-liga, selejtező, 3. forduló, visszavágó:

Fehérvár FC-Omonia (ciprusi) 0-2 (0-1)

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 3840 néző, v.: Jakob Kehlet (dán)

Továbbjutott: az Omonia kettős győzelemmel, 3-0-s összesítéssel.

gólszerzők: Semedo (28.), Kakulli (95.)

sárga lap: Serafimov (73.), illetve Semedo (28.)

Fehérvár FC:

Tóth - Melnyik (Huszti, a szünetben), Serafimov, Spandler, Milicevic - Katona (Kovács M., 75.), Bedi, Csongvai, Pető (Babos, a szünetben) - Christensen (Stefanelli, 57.), Holender (Kovács P., a szünetben)

Omonia:

Fabiano - Dionkou (Maszurasz, 92.), Panajotu, Coulibaly, Hammasz - Erakovic (Kuszulosz, 82.), Maric - Simic, Alioum (Haralampusz, a szünetben), Semedo (Atzili, 82.) - Stepinski (Kakulli, 91.)

Noha a Fehérvár várta hátránnyal a visszavágót, mégis az Omonia lépett fel támadólag a meccs elején. Az első negyedórában Tóth Balázsnak legalább háromszor kellett védenie, hogy megóvja a kapuját, egy ízben pedig a jobb kapufa segítette ki. Több mint húsz percet kellett várni az első hazai lehetőségre, Bedi lövése nem sokkal kerülte el a bal alsó sarkot. A játék képe viszont nem változott, egyértelműen a ciprusiak irányítottak, a fölényük pedig szűk harminc perc alatt góllá érett. A vezetés megszerzése ellenére sem vettek vissza a tempóból a vendégek, a szünetig hátralévő időben is a magyar kapusnak akadt védenivalója.



Pető Tamás vezetőedző hármas cserével próbálta frissíteni együttesét, amely jobban is kezdte a második játékrészt, ehhez azért hozzájárult az is, hogy a szigetországiak biztos előnyük birtokában már kevésbé erőltették a támadásokat. Hiába birtokolta többet a labdát a magyar csapat, mint a párharc előző három félidejében, komoly gólhelyzete így sem volt, mert az ellenfél megingás nélkül szervezetten védekezett. Ennek következtében sem az összesítésben, sem a meccsen nem jött össze az egyenlítés, sőt, a hajrában újra az Omonia volt veszélyesebb és a hosszabbításban megadta a kegyelemdöfést is.

MTI



A futballhoz kell tehetség, a Vidi ebből ma keveset mutatott

95. perc: Tóth nagy védéséből az égbe emelkedett a labda, a leeső bőrgolyót egy csatár bepöckölte: 2:0

A 89. percben Tóth óriásit védett: szögletre ütött egy erős lövést.

A 86. percben Kovács elképesztő ügyetlenséggel 10 méterről a kapu helyett az égbe lőtte a lepattanó labdát. Ő sem tudott koncentrálni.

A szurkolók fáradhatatlnul buzdítják a Vidit.

A 75. perben az első alkalom, amikor kis szerencse kellett volna a Vidinek. Kovács Patrik kétszer is közelről lőhetett, mindekét lövés elakadt.

A 62. percben Husztinak beletapostak a lábába kíméletlenül. A bíró nem sípolt. A nézőtéren felcsendült az U-EF-A maffia rigmus.

Az 57. percben Stefanelli jött be Christensen helyett.

Mindössze 3840 néző van a Sóstói Stadionban. Ennél sokkal nagyobb érdeklődést érdemelne a Fehérvár.

Az 50. percben Bedi ígéretes helyzetben ügyetlenül fejelt. Fölé szállt a labda. Nem tudott koncentrálni a csatár.

Tóth Balázs nagyszerűen véd, de az ismétlésekből látszik, hogy a gólt kivetődéssel megelőzhette volna. Külső szemlélő azt véli, hogy edzéseken nem fordítanak figyelmet ilyen helyzetekre. Pedig kellene,

A 36. percben Tóth óriási bravúrral mentett – kivetődéssel.

A 27. percben a jobb oldalról betörtek, a beadást közelről a kapuba vágták: 0:1

A 23. percben mi is lőttünk: Bedi ballábasa 20 centivel kerülte el a bal alsó sarkot.

A 13. percben kapufára fejelt az Omonia csatára. Fölényben van a ciprusi csapat, ez nem a közönségen múlik: lelkesen biztatják a hazaiakat a szurkolók.

A 12. percben gyerekes labdavesztéssel adott lehetőséget a ciprusi csapatnak a Fehérvár. Ismét Tóth bravúros védéssel tartotta meccsben a Vidit.

Az 5. percben Tóth szabadrúgást védett bravúrral.

A mieink:

Tóth B., Spandler, Milicevic, Melnyik, Csongvai (kapitány), Christensen, Bedi, Serafimov, Holender, Katona, Pető



CSERÉK | Dala, Veszelinov, Simut, Huszti, Larsen, Kovács B., Kovács M., Berki, Stefanelli, Kovács P., Babos

Tóth Balázs játékerejét tekintve a magyar bajnok Ferencvároshoz hasonlította az Omoniát, amely egygólos előnnyel várja a Fehérvár elleni, szerdai visszavágót a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének harmadik fordulójában.

"Nehéz mérkőzésre számítok, mert az első felvonáson láthattuk, hogy az Omonia elég jó csapat. Magyarországon a Fradihoz lehet hasonlítani az erősségét tekintve. A ciprusiak hétvégén nem játszottak, csak erre a meccsre készültek, úgyhogy biztosan frissek lesznek" - mondta a keddi sajtótájékoztatót követően a kapus a klub honlapján.



A 26 éves hálóőr szerint azonban a magyar válogatott Lang Ádámot is foglalkoztató rivális nem fog nekiesni a Fehérvárnak, mert 1-0-s előnnyel várja a visszavágót. Úgy vélte, kompakt védekezésre fog építeni és kontrából próbál majd veszélyt teremteni.



"Számunkra is az a fontos, hogy kompaktak legyünk, ne hagyjunk lehetőséget helyzetek kidolgozására. Arra kell legjobban figyelni, hogy a széleken ne tudjanak mögénk kerülni. Az a cél, hogy minél tovább kihúzzuk kapott gól nélkül, aztán ha a hetvenedik perc körül döntetlen, akkor kockáztathatunk. Helyzeteink biztosan lesznek, csak arra kell koncentrálni, hogy azokat belőjük" - beszélt a várakozásairól Tóth.



A párharc győztesére a horvát eszéki NK és az azeri Zira továbbjutója vár a következő, immár főtáblára kerülésért sorra kerülő negyedik selejtezőkörben, a vesztes pedig búcsúzik.



A 18 órakor kezdődő szerdai mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.

