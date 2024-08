Győrffy Balázs vállalja a következményeket

Leszögezte: "Azok után, amit tettem, nincs helyem a közéletben. Ezért minden közéleti pozíciómról lemondok, így az EP-képviselői mandátumomról és a Nemzeti Agrárkamara elnöki tisztéről is, a Fideszből pedig kilépek. Ez a legkevesebb, amit ebben a helyzetben meg kell tennem."

2024. augusztus 23. 12:18

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Elbuktam, és ezért vállalok minden felelősséget és következményt; a múlt éjjel ittas állapotban vitába keveredtem egy hölggyel, a vita a legnagyobb sajnálatomra tettlegességig fajult - közölte Győrffy Balázs, a Fidesz-KDNP európai uniós képviselője, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke közösségi oldalán, hozzátéve: "elfogadhatatlan és vállalhatatlan, amit tettem. Cselekedetemet rettentően sajnálom. Noha sajnálatos módon nem emlékszem a történtekre, elfogadhatatlan, amit tettem."

A képviselő azt írta: "Szeretnék elnézést kérni mindenkitől, legfőképpen az érintettől. Szeretnék elnézést kérni a családomtól, az engem támogatóktól, a politikai közösségemtől."



Leszögezte: "Azok után, amit tettem, nincs helyem a közéletben. Ezért minden közéleti pozíciómról lemondok, így az EP-képviselői mandátumomról és a Nemzeti Agrárkamara elnöki tisztéről is, a Fideszből pedig kilépek. Ez a legkevesebb, amit ebben a helyzetben meg kell tennem."



"Szégyellem magam, még egyszer elnézést kérek az érintettől és mindenkitől, aki most csalódik bennem. Tettemért a közéleti felelősségen túl, természetesen minden jogi következményt is vállalok" - írta a Facebookon.

Fidesz: aki megsérti értékeinket, nem lehet a közösségünk tagja

A Fideszben világos szabályok és értékek vannak, aki ezeket megsérti, nem lehet a közösségünk tagja - reagált a kormánypárt pénteken arra, hogy Győrffy Balázs fideszes EP-képviselő előző éjjel tettlegességig fajuló vitába keveredett egy nővel.

"Győrffy Balázs viselkedésére nincs mentség, aki ilyen vállalhatatlanul és elfogadhatatlanul cselekszik, annak azonnal távoznia kell a közösségünkből" - írta Facebook-oldalán a Fidesz.



A kormánypárt közösségi oldalán megjelent posztban hozzátették: "Nem tűrjük az erőszakot, pláne nem a nőkkel szemben! Aki az értékeinkkel és a szabályainkkal szembe megy, annak nincs helye a közösségünkben."

MTI