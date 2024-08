A magyar példamutatás nagy rizikó az EU-szélsőségnek

A politikai alvilági körök sajnos ma már a felvilágban élnek. A háttérhatalom már nem elégszik meg azzal, hogy a háttérben marad, előlépett a takarásból, és már nem is titkolja, hogy maga alá akarja gyűrni a világot – elemez az Európa-érmes újságíró.

2024. augusztus 27. 06:56

„A fizikai megsemmisítés, a meggyilkolás ma már annak az eszköztárnak a részévé vált sajnos, amelyet azokkal szemben alkalmaznak, akik nem hajlandók a liberális mainstreambe belesimulni" - leplezte le a liberális szélsőséget Szijjártó Péter külügyminiszter. Kövesdi Károly Európa-érmes újságírónak tett föl kérdéseket a Gondola.

– Szerkesztő úr, Árpád-házi királyaink nagy része mérgezésben halt meg, a hazánkra borzalmas következményeket hozó első világháború egy fizikai megsemmisítésből robbant ki. Miért tudjuk, hogy politikai alvilági körökben ma is forralnak ilyen tervet, méghozzá az észak-atlanti térségen belül?



– Hát igen, tájainkon is nagy hagyománya van a politikai gyilkosságnak, de ha ehhez hozzávesszük a tengeren túli, dúsgazdag nagyhatalmak háttérembereinek (valójában parazitáinak, amelyek, mint egy gazdaállaton, ott élősködnek egy világhatalom erején, fegyverzetén, titkosszolgálatán, jogrendjén, gazdasági potenciálján, mindenen, ami egykor naggyá tette a birodalmat) az érdekeit, a veszély megsokszorozódik, s az előttünk lebegő kép Hieronymus Bosch ecsetjére kívánkozik. A politikai alvilági körök sajnos ma már a felvilágban élnek. A háttérhatalom már nem elégszik meg azzal, hogy a háttérben marad, előlépett a takarásból, és már nem is titkolja, hogy maga alá akarja gyűrni a világot. Ez a társaság semmilyen eszköztől nem riad vissza a céljai eléréséért. Amikor a szlovák miniszterelnököt és az amerikai elnököt is úgy próbálták „eltakarítani” az útból, hogy fizikailag likvidálják őket, a legidealistább álmodozóknak is kinyílhatott végre a szemük, hiszen ezeknek a merényleteknek a villanófénye átvilágít a rózsaszín buborékjuk falán. Tudatosítanunk kell, hogy Európában napjainkban a magyar miniszterelnök élete forog a leginkább veszélyben.

- "Azt gondolom, a következő évre arra kell felkészülni, hogy a biztonságunkat négy szempontból fogják támadni. Fogják támadni a politikai biztonságunkat, a fizikai biztonságunkat, fogják támadni továbbra is az energiabiztonságunkat, és fogják támadni a gazdasági biztonságunkat" - sorolta a külügyminiszter. Miért tudjuk, hogy fizikai biztonságunkat nem a Dnyeperen túlról fogják támadni?



– A Dnyeperen túli világnak nem érdeke, hogy velünk foglalkozzék. Oroszország, Kína, India, Japán (nevezzük őket jobb szó híján Keletnek) az Egyesült Államoktól és a gatyamadzagján lógó, a saját népét eláruló Nyugat-Európától eltérően nincs megfertőzve a liberálbolsevik ideológiával, illetve közülük az első levetkőzte azt. Ősi kultúrákról beszélünk, amelyekben ott él a múlt, szemben az agresszív, paraziták uralta, szemforgató Nyugattal, amely most is a modern rabszolgakereskedelemben véli megmenteni magát. Ez fogja tönkretenni. Nem kell ahhoz Szibillának lenni, hogy megjósoljuk, a Kelet fölemelkedése adhat reményt az emberiségnek, ezért is volt váteszi döntés a magyar kormány részéről a keleti nyitás.

- Brüsszelből utasították az ukrán kormányt arra, hogy magyarellenes lépést tegyen" - közölte Szijjártó Péter. Az Európai Bizottság, amelynek egyébként egy magyar tagja is van, háborús központként működik Magyarország ellen. Noha a NATO-központ Brüsszel másik utcájában székel, miért félhetünk attól, hogy ez a hungarofób indulat a védelmi szövetség vezérkarát is elbódítja?



– Csak a vak nem látja, hogy Magyarország ellen összehangolt támadás folyik, ezért is érvényes, amit a külügyminiszter úr mond. Mint annyiszor a történelem során, most is kutyaszorítóba kerültünk, és a magyarság léte forog kockán. Vagy behódol, abban a hiú reményben, hogy akkor békén hagyják, vagy ellenáll ezeknek a gazembereknek, és példát mutat az egész régiónak tartásból, diplomáciából, közös jövő reményéből. Tudjuk, hogy éppen azért gyűlölik Magyarországot és a magyar miniszterelnököt, mert példát mutat a többieknek.



