Kötcsei piknik

Huszonharmadik alkalommal rendezi meg a Polgári Magyar­országért Alapítvány a kormányoldal őszi idénynyitójának is tekinthető kötcsei pikniket, a Fidesz és a KDNP politikusainak, a konzervatív oldal gondolkodóinak, közéleti szereplőinek kora őszi találkozóját. A 2004 óta egy kivétellel minden évben megtartott összejövetelnek hagyományosan Orbán Viktor beszéde a legfontosabb eleme.

Az utóbbi években az orosz–ukrán háború határozta meg a konzervatív oldal nyár végi összejövetelének és Orbán Viktor kötcsei beszédének alaphangját. A jelek szerint idén sem lesz másképp.

A szombati eseményen a miniszterelnök most is zárt körben mondja el kül- és belpolitikai témákat egyaránt érintő, stratégiai iránymutatásokat is tartalmazó beszédét. Információink szerint a kötcsei Dobozy-kúrián megrende­zendő összejövetel idei mottója az orosz–ukrán háború árnyékában a „legyen béke már!” babitsi sor lesz, ami nem meglepő Orbán Viktor nyári békemissziójának és a magyar kormány törekvéseinek tükrében.

Az előző évek kötcsei találkozóinak szintén a szomszédunkban dúló háború adta az alaphangját. Tavaly az „Ahol a szabadság, ott a haza” mottó jegyében telt a piknik, a miniszter­elnök politikai igazgatója felidézte, hogy a kormányfő a 2024-es európai parlamenti választás fontosságáról beszélt. Orbán Balázs akkor úgy fogalmazott, Brüsszelt foglyul ejtette egy háborúpárti és korrupt elit, s az elhibázott döntések súlyos károkat okoznak, Európa versenyképessége egyre romlik, ezért szükség lenne a jobboldali erők megerősödésére, hogy végre az unióban is elinduljon a változás. Ha áttörést nem hozott is a júniusi választás, elmozdulást igen. Beszámolók szerint tavaly a miniszterelnök arról is beszélt a pikniken, hogy 2034-ig tervezi saját kormányzását.

Orbán Viktor a háború kitörésének évében a fegyveres konfliktusra, annak hatásaira helyezte a hangsúlyt. Rámutatott az Orosz­országgal szembeni szankciók elhibázottságára, mivel, ahogy fogalmazott, azok nem az orosz vezetésnek, hanem sokkal inkább az Európai Uniónak fájnak. A miniszterelnök két éve azt jósolta, hogy a háború akár 2030-ig is elhúzódhat, és sötét képet festett Európa jövőjéről is, amennyiben nem sikerül változást elérni Brüsszelben. Orbán Viktor külön kiemelte a demográfiai fordulat szükségességét és a teljes foglalkoztatottság elérését.

A 2021-ben tartott pikniket a 2022-es országgyűlési választásra való ráhangolódás határozta meg, s a miniszterelnök értékelte a pandémia idejére hozott kormányzati intézkedéseket is. Orbán Viktor komplex stratégiát vázolt fel a közeledő választásra, és a „mi győzünk, ők veszítenek” jelszóval lelkesítette a hallgatóságát. Ahogy elmondta, az országgyűlési választás fő kérdése leegyszerűsödött, a baloldal a 2002 és 2010 közötti időszakot hozná vissza, ugyanazokkal a javaslatokkal és ugyanazokkal a politikusokkal. A kormányfő akkor azt is kiemelte, hogy Kína és az Egyesült Államok vetélkedése új hidegháborúval fenyeget, a nemzetközi baloldal pedig olyan ideológiai konfliktusokat generál, amelyek szétverhetik az Európai Uniót.

