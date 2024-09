Büszkék vagyunk a magyar katasztrófavédőkre

Rétvári Bence egyebek között arról beszélt, hogy a magyar katasztrófavédők sokadszor bizonyították, hogy a legnehezebb helyzetekben is helytállnak, ráadásul nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is.

2024. szeptember 12. 13:32

Erdőtüzet oltanak helikopterről az észak-macedóniai falu, Gjugjance környékén 2024. augusztus 1-jén. Az országszerte pusztító erdőtüzek miatt a kormány segítséget kért az Európai Uniótól. Az ország keleti részében több mint 50 ház leégett. MTI/EPA/Georgi Licovszki

Az Észak-Macedón erdőtüzek oltásában résztvevő, közreműködő magyar katasztrófavédő egységek munkáját méltatta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön Budapesten.

A Pintér Sándor belügyminiszter által az Észak-Macedónia területén tomboló erdőtüzek megfékezésére irányuló mentés során végzett kiemelkedő szolgálatért adományozott "Rendkívüli helytállásért érdemjel arany fokozata" kitüntetések átadása alkalmából a Belügyminisztériumban rendezett ünnepi eseményen az államtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyar katasztrófavédők munkája emberek életének, testi épségének megmentéséhez, illetve a keletkezettnél jóval nagyobb károk elkerüléséhez is hozzájárult.

Az államtitkár felidézte, hogy idén nyáron Észak-Macedóniában az elmúlt évek egyik legnagyobb és legveszélyesebb erdőtüze tombolt, sokszor több ezer hektáron, felbecsülhetetlen károkat okozva és ezért nemzetközi segítségnyújtásra is szükség volt.

Elmondta, hogy Észak-Macedónia segélykiáltását meghallva Magyarország is kivette részét ebből a segítségnyújtásból.

Ismertetése szerint szolgálatteljesítésre 46 emberből és 13 járműből álló magyar tűzoltóegység utazott Észak-Macedóniába, az ő munkájukat logisztikusok, drónpilóták és az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) munkatársai is segítették.

Tizenegy napig, szinte megállás nélkül tartott a megfeszített munka, melynek eredményeképpen más országok tűzoltó egységeivel közösen sikerült megfékezni a tüzet - hangsúlyozta, hozzáfűzve, hogy a magyar kontingens több településen avatkozott be és védte azt, ami védhető volt.

Éjt nappallá téve dolgoztak, munkájuknak is köszönhetően sikerült az emberek biztonságát megóvni, helytállásukról csak a legnagyobb elismeréssel lehet beszélni - emelte ki az államtitkár.

Ha a magyar egység nem lett volna ott, akkor a tűz sokkal nagyobb károkat okozott volna - hangsúlyozta.

Rétvári Bence arra is felhívta a figyelmet, hogy napjainkban az egyre szélsőségesebb időjárás következtében több hasonló eset is történik, ezért is kiemelt fontosságú a katasztrófavédelemben dolgozók munkája, helytállása.

Büszkék lehetünk a magyar katasztrófavédőkre, akik egyebek között a törökországi földrengést követően is újra bizonyították, hogy nemcsak itthon, de külföldön, nemzetközi kontingensekben dolgozva is megállják a helyüket - emelte ki Rétvári Bence.

A kitüntetéseket Rétvári Bence mellett Góra Zoltán, az OKF és Csató Gábor, az OMSZ főigazgatója adta át a 46 magyar tűzoltónak, mentősnek és logisztikai szakembernek.

MTI