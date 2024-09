Kultúrmarxizmus

2024. szeptember 17. 20:25

Robert Wilkie úgy véli: egyedülálló a kapcsolat a magyar miniszterelnök és a volt amerikai elnök között. Szerinte Orbán és Trump közösen harcol a kultúrmarxizmus ellen.

A héten immár negyedik alkalommal tartja Danube Institute és az amerikai The Heritage Foundation nemzetközi geopolitikai csúcstalálkozóját. A szeptember 17–18 között zajló rendezvényre a világ minden tájáról érkeznek előadók, köztük olyan nemzetközileg elismert politikusok és véleményformálók, mint Robert Wilkie, a Trump-adminisztráció egykori veteránügyi minisztere, valamint James Carafano, a washingtoni The Heritage Foundation nevű konzervatív think tank elnökének vezető tanácsadója is. Robert Wilkie a csúcstalálkozót megelőzően interjút is adott a Mandinernek.

Robert Wilkie először arról beszélt, hogy amikor Donald Trump amerikai elnök lett, akkor volt egy víziója az Egyesült Államok és egy „új Európa” kapcsolatáról. Ennek alapja az volt, hogy az addigi Berlin-Párizs tengely helyett, amely egyébként hagyományos az amerikai külpolitika középpontjában volt addig, máshova kell koncentrálni – magyarázta.

Így kerültek az amerikai-európai kapcsolatok középpontjába a közép-európai országok, azon belül is Lengyelország és Magyarország.

Wilkie hozzátette, Trump ezzel akarta ellensúlyozni azt a Berlin-Párizs tengelyt, amely sokszor ellenségesen viszonyult hozzá.

A korábbi miniszter szerint ennek a Párizs-Berlin tengelynek, valamint úgy általában Nyugat-Európa jelentőségét jelzi az is, hogy a legnagyobb amerikai követségek jelenleg is Párizsban, Berlinben és Londonban vannak. „Miért van nagyobb nagykövetségünk Németországban, mint az Indiában vagy Indonéziában? Mert szeretnek ilyen helyekre járni, ez az ő világnézetük. Azt gondolhatnánk, ha a világ folyamatosan eltávolodik ezektől a régi hatalmi központoktól, akkor ez felesleges – fogalmazott Wilkie.

Orbán Viktor és Donald Trump kapcsolatáról azt mondta, hogy Trump elnökké válása után olyan hangokat keresett, amelyeket addig az amerikai külügyminisztérium nem hallott meg.

„Ekkor került képbe Orbán Viktor miniszterelnök is, mert Trump nyelvén beszélt” – fogalmazott. Hozzátette, ugyanúgy a szabadság, a család, a hagyományok és a szabad piac fontosságáról beszélt, mint Trump.

Wilkie szerint „amikor Trump ránézett Magyarországra, és látta, hogy milyen kulturális reneszánszt ment végbe az országban, akkor azt látta, amit ő is elszeretett volna érni az Egyesült Államokban”

Hozzátette azt is, hogy Trump nagyra értékeli Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt is, aki szintén azok ellen küzd, akik ellen a Orbán.

Wilkie hozzátette, hogy az Obama és a Biden adminisztráció külpolitikája, amelyet átszőtt a baloldali ideológia, rengeteget árt az Egyesült Államok megítélésének a világban, hozzátette, hogy ebben a politikában a nagykövetek sokszor aktivistaként működnek.

„Részt vesznek a fogadó országok kormányának kritizálásában, politikai tevékenységekben vesznek részt, amelyeknek célja a hivatalban lévő kormány megzavarása. Ez nem segít az Egyesült Államoknak” – vélekedett.

A volt miniszter arról is beszélt, hogy megválasztása után milyen nehéz helyzetben volt Donald Trump. Az elnök egy olyan, államon belüli állammal állt szemben, amely ellenséges a konzervatívokkal szemben, és valóban úgy működik, hogy nem ismeri el a választott tisztségviselők autoritását.

Példaként felhozta saját tapasztalatait a veterán ügyek kapcsán. „Ez egy olyan ügy, amellyel azt gondolhatnánk, hogy politikai oldaltól függetlenül mindenki egyetért és támogat, de, amikor a minisztérium élére kerültem, akkor teljes káosz uralkodott a területen. Szóval Trump utasítása az volt számomra, hogy tisztítsuk meg, hozzuk rendbe” – mondta.

El kellett bocsájtani 8000 ember embert, közülük 2000 főt súlyos kötelezettségszegés miatt, és közöttük voltak nagyon súlyos ügyek, törvényszegések, és olyanok is, amelyek veteránok halálához vezettek – emlékezett vissza.

Nincs olyan terület, amelyet a mély állam nem érint, még a veterán ügyek sem volt ez alól kivétel” – tett hozzá Wilkie.

A korábbi miniszter szerint az is nehezítette Donald Trump első elnökségét, hogy Trump győzelme teljes meglepetés volt. Az elnök 2016-ban teljesen a politikán kívülről érkezett, még a saját pártjában is „outsidernek”, külső embernek számított, és valójában a a Republikánus Párt sem akarta azt, hogy elnök legyen belőle.

A 2016-os győzelem valójában annyira váratlan volt, hogy arra Trump se tudott felkészülni, hiányzott az a felkészülési folyamat, amely a többi elnöknél megelőzi a hivatalba lépését.

Hozzátette, sok esetben hiányoztak a kidolgozott szakpolitikák, de az is, hogy mely pozíciókra kiket akart volna állítani.

És hivatalba lépése után is a mély állam minden adandó alkalommal akadályokat gördített az elnök tervei elé” – fogalmazott. Wilkie szerint egy újabb Trump győzelem esetén már teljesen más lenne a helyzet. Trump már négy év tapasztalattal a háta mögött vágna bele az újabb ciklusba. „A Fehér Házba való visszatérésre való felkészülés nagyon alapos volt. Rengeteg előkészületet tettek” – szögezte le.

Azt is hozzátette, azt várja, ha Trump győz, akkor a Szenátus és Képviselőház is republikánus többségű lesz, az elnök helyzetét ez is nagyban segítené.

Úgy véli, a külpolitikában Trump folytatná azt a politikát, amellyel korábban Magyarországhoz és a többi közép-európai országhoz viszonyult. És Olaszországgal is minden bizonnyal jó kapcsolat fog ápolni Trump. A nyugat-európai országokkal kapcsolatban ugyanakkor pesszimista volt Wilkie, szerinte Trump megválasztása után a britekkel tovább fog romlani a „különleges kapcsolat”, valamint hozzátette, „Trump nem volt nagy rajongója Merkel asszonynak és ez valószínűleg igaz a jelenlegi kancellárra is, aki ugyanakkor nem biztos, hogy még sokáig kancellár marad” – mondta.

Wilkie úgy véli, hogy Magyarország világban elfoglalt helye egyedülálló. „Ha megnézzük a magyar történelem elmúlt ezer évét. Akárhogy is nézzük Magyarország szerepe a nyugati civilizáció fejlődésének fenntartásában betöltött szerepe létfontosságú. Trump pedig úgy tekint az Egyesült Államokra, mint a nyugati civilizáció kontinuitásának képviselőjére” – fejtette ki.

Szerinte Trumpot és a magyar miniszterelnököt az is összeköti, hogy mindketten a kulturális marxizmus ellen harcolnak. „Azt hiszem, az Orbánnal való kapcsolat alapja az a megbecsülés, hogy valaki hisz az országa nagyságában. És itt megtalálta a lelki társát” – fogalmazott.

Pataki Zoltán

mandiner.hu