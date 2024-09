Meghalt Haszan Naszrallah, a Hezbollah vezetője

Az IDF úgy tudja, hogy bejrúti légitámadásaiban a Hezbollah hat föld alatti fegyverraktára is megsemmisült. Értesülése szerint a milíciának voltak kínai gyártmányú rakétái - C-704 és C-802-esek - is az irániak mellett.

2024. szeptember 28. 12:42

timesofisrael.com

Az izraeli hadsereg (IDF) azt közölte szombaton, hogy egyik előző napi célzott bejrúti légicsapásában életét vesztette az Iránból támogatott libanoni síita mozgalom, a Hezbollah vezetője, Haszan Naszrallah sejk.

Az IDF közlése szerint a Hezbollah milíciájának több parancsnoka is meghalt a szóban forgó légicsapásban, amely egy haditanácskozás közben érte őket főhadiszállásukon egy lakóépületek alatti helyen, a főváros Dahíja nevű negyedében. Miután meggyőződtek arról, hogy Naszrallah sejk is meghalt, Herci Halévi, az IDF vezérkari főnöke kijelentette: Izrael széles eszköztárával mindenkit utolér, aki támadja vagy fenyegeti a területét, lakosait.

Az IDF úgy tudja, hogy bejrúti légitámadásaiban a Hezbollah hat föld alatti fegyverraktára is megsemmisült. Értesülése szerint a milíciának voltak kínai gyártmányú rakétái - C-704 és C-802-esek - is az irániak mellett. A készletükben szereplő iráni Gader rakéta hatótávolsága mintegy kétszáz kilométer. Izrael szerint a hajók elleni rakétáikat néhány perc alatt be lehetett volna vetni az izraeli haditengerészet ellen, ha erre szükség lett volna. A szervezet tapasztalt, elit egysége, a Radván őrizte és kezelte ezeket a fegyvereket.

A Hezbollah tagadja, hogy lakóépületekben vagy ezek alatt létesítene fegyverraktárakat.

MTI