A közmédia beszámol a szélsőség hisztériakeltéséről

A platószónok erőszakos akcióval fenyegetőzik szombati "nyílt levélnek" titulált írásában. Miközben ebben élő közvetítést követel, felemlegeti a 2006-os erőszakos eseményeket, amelyek a Szabadság téren zajlottak a televízió akkori székházánál.

2024. október 5. 15:08

A platószónok, a volt igazságügyi miniszter volt férje a Belügyminisztérium épülete előtt, Budapesten 2024. április 26-án – MTI/Illyés Tibor

Magyar Péter az M1 aktuális csatorna és a Kossuth rádió vendége volt szeptember 26-án élő adásban, most mégis azért tüntet, hogy élő adásban szerepeljen. A politikus 16 pontos követelést is közzé tett. "A hírműsorainkban természetesen beszámolunk a rendezvényről és továbbra is hívjuk műsorainkba az ellenzéki pártok képviselőit, így Magyar Pétert is" - hangzott el az M1 aktuális csatorna déli híradójában szombaton.

A köztelevízió azokra a kifogásokra válaszolva, amely szerint nem biztosít lehetőséget az ellenzéki pártoknak, köztük a Magyar Péter által vezetett Tisza Pártnak a szereplésre, hangsúlyozta: szeptember 12. óta hat élő adásba hívták meg a politikust, illetve pártja képviselőjét, ebből egyet fogadott el.

A híradóban ismertették,

Magyar Péter 16 pontos követelését tartalmazza a nyílt levél, amely szerinte a közmédia valódi közszolgálati médiává alakításáról szól.

Egyebek mellett szerepel benne a vezérigazgató, továbbá a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH)vezetőinek lemondása, de visszaállítaná a közmédia feletti politikai felügyeletet is és követeli a sajtó-helyreigazítási szabályok módosítását.

Magyar Péter beleavatkozna a műsorstruktúrába is, amikor követeli a késő esti kínai és orosz híradók valamint az Egyperces híradók megszűntetését, ám a német és az angol nyelvű híradókról nem ír - hangzott el.

MTI