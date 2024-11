Dinamo Kijev-Ferencváros: 0:4

Nagy mezőnyfölényben volt a Fradi az egész mérkőzésen, noha a kijevi gárdának is voltak formás akciói. A helyzetkihasználás most jól alakult, így a megérdemelt győzelem megszületett.

2024. november 6. 19:22

A gólszerző Varga Barnabás, a Ferencváros játékosa ünnepe a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában játszott Dinamo Kijev - Ferencvárosi TC mérkőzésen a hamburgi Volksparkstadionban 2024. november 7-én. MTI/Czeglédi Zsolt

A Ferencváros emberelőnyét kihasználva 4-0-s győzelmet aratott Hamburgban a Dinamo Kijev vendégeként a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának negyedik fordulójában, csütörtöki sikerével pedig megerősítette a továbbjutó helyét.

Az ukránok az első félidőben annak ellenére jól tartották magukat, hogy Vlagyiszlav Dubincsak piros lapja miatt már a 17. percben emberhátrányba kerültek. A második játékrészben aztán hatalmas fölénybe került a magyar bajnok, amely Varga Barnabás duplájával, valamint Kristoffer Zachariassen és a csereként beálló Matheus Saldanha góljával könnyedén nyert.

A második számú európai kupasorozatban a szerzett pont és gól nélkül sereghajtó Dinamo Kijev története során először kapott ki magyar együttestől.

A Ferencváros a három hét múlva sorra kerülő ötödik körben a svéd FF Malmö csapatát fogadja a Groupama Arénában.

Európa-liga, alapszakasz, 4. forduló:

Dinamo Kijev (ukrán)-Ferencvárosi TC 0-4 (0-0)

Hamburg, Volksparkstadion, 5338 néző, v.: Mohammed Al-Hakim (svéd)

gólszerzők: Varga B. (54., 67.), Zachariassen (56.), Saldanha (76.)

piros lap: Dubincsak (17.)

sárga lap: Saparenko (59.), Brazsko (89.), illetve Zachariassen (22.), Makreckis (41.)

Dinamo Kijev:

Buscsan - Karavajev, Bilovar, Mihavko (Popov, 80.), Dubincsak - Bujalszkij (Vivcsarenko, 24.), Brazsko, Saparenko (Rubcsinszkij, 63.) - Kabajev (Bragaru, 63.), Vanat (Guerrero, 63.), Volosin

Ferencvárosi TC:

Dibusz - Makreckis (Kaján, 64.), Cissé (Botka, 55.), Gartenmann, Ramírez - Rommens (Maiga, 64.), Abu Fani - Kady, Zachariassen, Traoré (Gruber, 76.) - Varga B. (Saldanha, 76.)

II. félidő:

54. perc: az ellenfél térfelén szerzett labdát Kady, majd a büntetőpontnál helyezkedő Vargához passzolt, aki átvétel után nagy erővel kilőtte a bal felső sarkot (0-1).

56. perc: Ramírez bal oldali beadása után a labda Zachariassenhez került, aki félmagasan szintén a bal sarokba lőtt (0-2).

67. perc: Kady jobb oldali beadása után Varga Barnabás közelről fejelt az ukrán kapuba (0-3).

76. perc: Gruber ugratta ki Saldanhát, aki okosan elgurította a labdát a kapujából kimozduló Buscsan mellett (0-4).

A valenciai áradások áldozataira egyperces gyászszünettel emlékeztek meg a találkozó előtt a Volksparkstadionban, ahol az ukrajnai háború miatt a Dinamo Kijev a hazai meccseit játssza a nemzetközi porondon. A több mint 50 ezer néző befogadására alkalmas semleges helyszín ellenére több mint ötezer szurkoló látogatott ki, köztük háromszáz ferencvárosi drukker.

A magyar bajnok mezőnyfölényével indult a mérkőzés, de komoly helyzet nem alakult ki, a Dinamo pedig tíz perc elteltével rendezte sorait. Amint kiegyenlítetté vált a játék, a videobíró közreműködésével emberhátrányba került az ukrán együttes, mivel Dubincsak csúnyán megtaposta Makreckis bokáját. A piros lapot követően ismét a Ferencváros irányított, az első kapura lövésre bő húsz percet kellett várni, Kady próbálkozását Buscsan tolta a keresztléc fölé.

Az ukránok emberhátrányban egyértelműen kontrajátékra rendezkedtek be, volt is veszélyes megindulásuk, például Volosin veszélyes helyről leadott lövését Ramírez az utolsó pillanatban blokkolta. A szünetig hátralévő időben egyre többet birtokolták a labdát a zöld-fehérek, Buscsan többször is védett, de igazán nehéz feladata csak Abu Fani bal alsó sarokba tartó lövésénél volt. Ennek ellenére a gólhoz a kijeviek álltak közelebb, ugyanis előbb Kabajev éles szögből leadott lövése, majd Vanat fejese is a keresztlécen csattant.

A térfélcserét követően más mentalitásban futott ki a pályára a Ferencváros, egyértelmű fölénybe került és beszorította ellenfelét. Öt perc alatt háromszor védett nagyot az ukrán válogatott cserekapusa, két ízben pedig a gólvonalról mentettek a védők. A nagy nyomásnak meglett az eredménye, mert aztán a Ferencváros három perc alatt két gólt szerezve jószerivel el is döntötte a mérkőzést: előbb a gólkirály Varga, majd Zachariassen lőtte ki a bal sarkot.

Ezt követően valamelyest visszavett a tempóból a zöld-fehér csapat, de Varga fejjel így is megszerezte második gólját. A csereként beálló játékosok új lendületet adtak az FTC-nek, ugyanis a debütáló Kaján kapufát lőtt, m��g egy perccel a becserélése után a Gruber, Saldanha páros állította be a végeredményt: a magyar válogatott keretébe először behívott magyar játékos passzából a brazil csatár volt eredményes. A hajrában az ukránok nagyon küzdöttek a becsületgólért, de erőfeszítéseiket nem koronázta siker.

Végig jobb volt a Fradi

76. perc: a csereként beéált Saldanha a csere Gruber parádés gólpasszát berúgta: 0:4

fradi.hu

70. perc: A csere Kaján kitör és hatalmas kapufát rúg.

64. perc: Varga egy beívelt labdát a hálóba fejelt: 0:3

Cissé megsérült, Botka jön be helyette.

fradi.hu

56. perc: Zachariassen egy lepattanó labdát a hálóba vágott: 0:2

54. perc: Kady labdájából Varga hatalmas gólt lőtt: 0:1

50. perc: Kady lövését üti szögletre a kapus.

A II. félidő elején a kapujához szegezte a Kijevet az FTC.

39. perc: Kady lövését védi a kapus.

36. perc: két kapufát is lőtt az ukrán csapat.

32. perc: Ramírez lövését védi a kapus.

29. perc: Abu Fani lövését a kapus szögletre tolta.

21. perc: az első kaput eltaláló Fradi-lövés Kady részéről: a kapus fölé tolta.

A 17. percben kiállították a kijevi balbekket: brutálisan taposott bele Makreckis lábába.

Az első 10 percben mezőnyfölényben vagyunk, komoly helyzet nem alakult ki.

A 3. percben szöglethez jutottunk.

A Ferencváros kezdőcsapata:

Dibusz - Makreckis, Cissé, Gartenmann, Ramírez - Rommens, Abu Fani - Kady, Zachariassen, Traoré - Varga B.

Varga Barnabás a Ferencváros kezdőcsapatában kapott helyet a Dinamo Kijev ellen a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának negyedik fordulójában, ugyanakkor Matheus Saldanha a cserék között szerepel.

A Partizan Beogradtól szerződtetett brazil támadó eddig mindössze kétszer lépett pályára kezdőként a zöld-fehéreknél, arra pedig egyszer, éppen a második számú európai kupasorozat második körében a Tottenham Hotspur ellen volt példa, hogy a magyar gólkirállyal együtt volt kezdő.

Pascal Jansen vezetőedző mindössze két helyen változtatott a Debrecen ellen vasárnap 2-2-es döntetlennel véget ért kezdőcsapatán. A bal oldali védő a bosnyák Eldar Civic helyett az ecuadori Cristian Ramírez lett, míg védekező középpályásként az izraeli Mohammed Abu Fani mellett ezúttal a belga Philippe Rommens szerepel, míg négy napja az elefántcsontparti Habib Maiga játszott.

Hamburgban a nap folyamán szinte semmi nem utalt arra, hogy a német kikötővárosban este El-mérkőzést rendeznek, alig néhány magyar szurkoló rótta az utcákat és kereste fel a turistalátványosságokat. Valószínűleg alig néhány ezer - köztük 300 ferencvárosi - drukker foglal majd helyet a több mint 50 ezer néző befogadására alkalmas Volksparkstadionban, ahol az ukrajnai háború miatt a Dinamo Kijev a hazai meccseit játssza a nemzetközi porondon.

A Ferencváros 23. helyen állt, míg az ukrán rivális szerzett pont és gól nélkül a 35. volt a 36 együttest számláló főtáblán a játéknap előtt.

A hamburgi stadionban a svéd Mohammed Al-Hakim játékvezető sípjelére 21 órakor kezdődik az összecsapás, melyet az M4 Sport, az m4sport.hu, valamint a Nemzeti Sportrádió és a Kossuth Rádió is élőben, ingyen, regisztráció nélkül közvetít.

Dibusztól Vargáig a légiósok

Ferencváros: Dibusz – Makreckis, Gartenmann, Cissé, Ramirez – Rommens, Abu Fani – Zachariassen, Traoré, Kady – Varga B.

Ferencváros-Dinamo Kijev (ukrán)

21:00, Hamburg, Vezeti: Al-Hakim (svéd)

A Fradinak győznie kell

Csütörtökön Hamburgban, a Dinamo Kijev ellen folytatja Európa-liga főtáblás szereplését a Ferencváros. A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Pascal Jansen vezetőedző a két csapat helyzetéről beszélt, Cristian Ramírez pedig reméli, hogy kifizetődik az elmúlt hetek kemény munkája.

A Dinamo Kijev egyelőre pont nélkül áll az Európa-liga főtábláján, de három topligás klub – Lazio, Hoffenheim, AS Roma – ellen maradtak alul. Pascal Jansen, az FTC vezetőedzője szerint most is egy újabb kemény ellenfelük lesz.

„Minden egyes ellenfél erős az Európa-ligában, ez a Ferencvárosra is igaz” – vélekedett.

A holland tréner szerint egy holnapi győzelem fontos lenne ahhoz, hogy versenyben maradjanak a továbbjutásért vívott harcban.

„Mi is szoros mérkőzéseket játszottunk, két szűk vereség és egy győzelem a mérlegünk. Fontos, hogy játékban maradjunk a főtáblán, ezért fogunk küzdeni holnap” – mondta.

harom

„Az összes meccsen három pontért küzdünk” – jelentette ki az 51 éves szakember, aki hozzátette: a játék dinamikája változtathat ezen, de terveik szerint a forduló után már hatpontos lesz a zöld-fehér csapat.

Jansen kitért arra is, hogy mi a közös a Fradiban és a Dinamo Kijevben.

„Az ellenfélnek két arca van: egy, amit a saját bajnokságában mutat és egy, amit az európai kupaporondon. Ilyen szempontból hasonló a két csapat helyzete, mert mi is dominálunk a saját bajnokságunkban, nemzetközi szinten pedig megpróbáljuk megvetni a lábunkat.”

A Dinamo Kijev otthonától távol, Hamburgban fogadja a Ferencvárost. Cristian Ramírez szerint a Ferencváros szempontjából előnyös, hogy semleges helyszínen játssza idegenbeli mérkőzését a csapat.

„Egy játékos számára mindenképp élvezetes szurkolók előtt játszani. Abban biztos vagyok, hogy így is fogjuk élvezni az atmoszférát” – fejtette ki véleményét arról, hogy az 51 ezer néző befogadására alkalmas Volksparkstadionba várhatóan 4-5 ezer főt várnak a csütörtöki mérkőzésre. „Arra koncentrálunk, hogy elvégezzük a saját munkánkat és megmutassuk, min dolgoztunk az elmúlt hetekben.”

A Dinamo Kijev–Ferencváros El-mérkőzést csütörtökön 21 órától élőben közvetítjük az M4 Sporton és az m4sport.hu-n.

A Ferencváros El-főtáblás programja:

1. forduló (szeptember 25.)

RSC Anderlecht – Ferencvárosi TC 2–1

2. forduló (október 3.)

Ferencvárosi TC – Tottenham Hotspur 1–2

3. forduló (október 24.)

Ferencvárosi TC – OGC Nice 1–0

4. forduló (november 7.)

21.00: Dinamo Kijev – Ferencvárosi TC

5. forduló (november 28.)

21.00: Ferencvárosi TC – Malmö FF

6. forduló (december 12.)

18.45: PAOK FC – Ferencvárosi TC

7. forduló (január 23.)

21.00: Eintracht Frankfurt – Ferencvárosi TC

8. forduló (január 30.)

21.00: Ferencvárosi TC – AZ Alkmaar

