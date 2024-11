Trump győzelme visszahozza a békét

"A magyar diplomácia nem volt 100 éve olyan erős, mint most, és nem volt akkora befolyásunk a világban, különösen méretarányosan - mert akkorák vagyunk, amekkorák - mint amekkora most van" - értékelte Orbán Viktor az Európai Politikai Közösség csütörtöki budapesti csúcstalálkozóját és a pénteken szintén a fővárosban lezajlott EU-csúcsot.

Donald Trump győzelme elsősorban visszahozza a békét és kiszélesíti gazdasági lehetőségeinket - jelentette ki a TV2 Tények című műsorának adott, vasárnap este sugárzott interjúban Orbán Viktor miniszterelnök.

Hangsúlyozta: olyan fontos dolgok jöhetnek létre, amikre nem volna mód, ha a háború folytatódna, mert akkor a bevonódásunk veszélye is fennállna.

Megjegyezte: "annyit szokták rugdosni a nadrágunkat, Nyugaton mondanak mindent jobbra-balra, nehéz tudni, hogy mit kell ebből komolyan venni". "De olyan nagy baj nem lehet", ha a magyar miniszterelnök meghívására eljön "negyvenegynéhány európai államfő", 26 európai tagállam és "mindenki itt van, itt marad, tanácskozik, megköszöni, tisztelettel bánik velünk" - folytatta.

Hangsúlyozta: az európai ügyeket irányító Bóka Jánosnak és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek sokéves teljesítménye van abban, hogy ma "szerényen, nagyképűség nélkül" azt mondhatják: "soha ilyen jó és erős a magyar diplomácia még nem volt, mint most".

Orbán Viktor azt mondta, van kockázata, hogy egy ilyen európai találkozó érdektelenségbe csúszik, de ez most két okból nem volt így. Egyrészt, mert ez volt az első európai találkozó az amerikai választás után, másrészt pedig, mert elfogadták a magyar EU-elnökség által előterjesztett európai versenyképességről szóló megállapodást.

Arra is kitért: most már biztos, hogy a "békeköltségvetést" nyújthatja be a kormány, azaz "kevesebbet kell költenünk háborús kiadásokra", sokkal több olyan dolgot engedhetünk meg magunknak, ami az emberek mindennapi gyarapodását szolgálja.

Soha nem látott kisvállalkozás-fejlesztési program indul ebben a költségvetésben, bejön a munkáshitel, létrejön az olcsóbb, megfizethetőbb otthonhoz és lakáshoz jutás lehetősége, megtartható a 13. havi nyugdíj - sorolta. Úgy fogalmazott, hogy "2025 szenzációs év" lesz, olyan dolgok fognak történni Magyarországon, amik még nem voltak.

Szerinte Donald Trump megválasztásával "nem egy lépéssel, hanem egy hétmérföldes csizmával tett lépéssel vagyunk közelebb" a békéhez. Felhívta a figyelmet arra: ma már az egész világ arról spekulál, hogyan fogja elérni az új amerikai elnök a békét.

Az amerikai választásokat értékelve ugyanakkor legfontosabb kérdésnek azt nevezte, hogy a magyarokkal mi lesz. Hozzátette: könnyebben tudjuk megvalósítani az érdekeinket, a céljainkat, mint korábban, de csak mi tudjuk őket elérni. Arra figyelmeztetett: ne nézzünk úgy az amerikai elnökre, mint egy megváltóra vagy megmentőre, hanem mint harcostársra.

Emlékeztetett: a Magyarország számára fontos ügyekben nem véletlenül alakult ki gyakorta az az érzés, hogy egyedül vagyunk. "Most már nem vagyunk egyedül. Velünk van egész Amerika, az amerikai kormányzat" - fogalmazott. Felidézte: mindenki meglepődött Donald Trump győzelmén, de ő olyan biztosnak látta a győzelmét, "mint hogy kétszer kettő, az négy".

A republikánus jelölt győzelmének okait Orbán Viktor abban látja: az embereknek Európában és az Egyesült Államokban is elegük van a háborúból, a migrációból és "ebből a genderdologból is", a választást elveszítő demokrata kormány pedig háború-, migráns- és genderpárti volt.

Orbán Viktor arról is beszélt: egy nagy magyar-amerikai megállapodást szeretne kötni az új amerikai elnökkel. Hozzátette: van egy-két dolog, amit a mostani amerikai kormányzat elrontott, például a kettős adóztatást elkerülő egyezményt nem kötötték meg Magyarországgal, miután lejárt; ezt újra meg kell kötni.

Jelezte: "néhány jelentősebb gazdasági ügyben" is szeretne megállapodni Donald Trumppal, és azt gondolja, hogy erre lesz is lehetőség.

A budapesti uniós csúcs legfontosabb elemeként a miniszterelnök azt említette: a résztvevők együtt szembesültek azzal, hogy "amit eddig csinált Európa, nem folytathatja", változtatnia kell, az eddig Ukrajnának mindent megadó vezetőknek "ennek az ellenkezőjére kell átállni".

Nem szeretném, ha Európa szétszakadna egymással szembenálló táborokra - fogalmazott, célul kitűzve azt, ha "közösen tudnánk ebből a háborúpárti pozícióból átmenni egy békepárti pozícióba".

Arra is kitért: az európaiak mindig veszíteni fognak, ha négyszer annyit fizetnek a gázért és háromszor annyit az áramért, mint amerikai vetélytársaik. Hangsúlyozta: fél éven belül az európai energiaárak csökkenését eredményező döntéseket kell hozni. Kifejtette: Magyarországon a lakosság egész Európában a legolcsóbban kapja a gázt és a villamos áramot, ezért a budapesti EU-csúcson elfogadott versenyképességi megállapodás elsősorban a vállalkozóknak lesz jó, utóbbiak, az európaiakkal megegyező módon, nagyon magas árakat fizetnek.

Energiaár-csökkentést kell végrehajtani Európában és ez nagyrészt a politikusokon múlik, mert rosszul állították fel azokat a képleteket, amelyek alapján megállapítják az energiaárakat – mutatott rá.

Másodikként az antibürokratikus forradalmat jelölte meg az intézkedések sorában: fél éven belül radikálisan le kell csökkenteni azon szabályok számát, amelyekről nyilvánvaló, hogy csak gátolják a szabad versenyt és a cégek működését. Bevezettek egy új módszert is: eszerint semmilyen olyan új jogszabály nem születhet, amelyiknek nincs versenyképességi tesztje - ismertette.

