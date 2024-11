Agyhalottak, Soros-ügynökök az EP-ben – Videó

Súlyos ellentmondást jelez a „Soros-ügynöközés” is. Ebből ugyanis az a döbbenetes következtetés vonható le, hogy Magyar Péternek a „Soros-ügynökökről” is meg lehet a véleménye, miközben elfogadja a támogatásukat – leplezi le a szélsőséget Bánó Attila.

2024. november 14. 21:39

„Totál antitalentum politikailag mindegyik, és én csinálok mindegyikből EP-képviselőt" − fogalmazott egy bizalmas beszélgetésben egy platószónok. Bánó Attila publicistának tett föl kérdéseket a Gondola.

– Szerkesztő úr, egy platószónok nagyon rossz véleménnyel van közvetlen munkatársairól, de öt évre bebetonozta őket egy brüsszeli állásba „tízmillás" fizetéssel. Ezek az antitalentumok öt évig Magyarország-ellenes szavazatokat fognak leadni az Európai Parlamentben, amelybe teljesen törvényes választás útján jutottak be. Hogyan torzult el ennyire a demokrácia?

− Egy, a YouTube-on frissen közzétett hangfelvételen Magyar Péter sok agyhalottat említett. Beszélgetőtársa, Vogel Evelin kérdésére, hogy ki az agyhalott, szó szerint ezt válaszolta: „Mondjuk, az EP-jelöltjeim”. És nem állt meg ezen a ponton, mert így folytatta: „Leírom nekik délután, hogy senki nem nyilatkozik. No fucking way. Senki rajtam kívül (…) mert itt hatszáz fajta sajtó van, meg minden. Erre azt látom, hogy nézem a telefonomat, kint a Molnár Zolival beszélgetek, mondom, ez az én EP-jelöltem, mi a f-szt nyilatkozik ez? És kirohantam és elkezdtem kiabálni. »Ne kiabálj velem!« (…) Leírom neki magyarul. Én értem, hogy Soros-ügynök és nem tud magyarul, hát ott kint ültünk, mondom, te tudsz magyarul? Tudsz olvasni? Akkor mi a büdös f-szomat csináltál?”

Nos, egyre több titokban felvett hanganyag kerül elő. Ezzel kapcsolatban gondolhatunk arra, hogy Magyar Péter most visszakapja mindazt, amit elkövetett a feleségével szemben, másrészt eszünkbe juthat, hogy ez a közönséges stílus egykor azokat a felgyűrt ingujjú, műveletlen, kommunista funkcionáriusokat jellemezte, akik gyűlölték az értelmiségieket és szinte kérkedtek a bunkóságukkal.

A demokrácia valóban eltorzult. Ki kell mondani: Magyar Péter korunk bunkója, akinek ez az igazi arca. Ha eszünkbe jut, hogy a világháború előtt, a Horthy Miklós kormányzó által kiválasztott vezető politikusok milyen képzettek voltak, milyen színvonal jellemezte őket, ha felidézzük gróf Bethlen István, gróf Klebelsberg Kunó, gróf Teleki Pál, Hóman Bálint alakját (megjegyezve, hogy a mai időkben is akadnak nagy formátumú magyar politikusok), akkor elszomorodhatunk és szégyenkezhetünk. Mert nagy szégyen, hogy Magyarországon efféle platószónokok politikai karriert képesek építeni.

Persze ahhoz is kell tehetség, hogy valaki elrejtse a valódi arcát és képes legyen megtéveszteni sok százezer választót. Az ilyen politikusok a demokrácia időzített bombái, mivel kiszámíthatatlanok és hatalomra kerülve nagy rombolásra képesek. Tőlük nem várható, hogy Brüsszelben a magyar érdekek védelmében lépjenek fel.

– „Én értem, hogy Soros-ügynök, és nem tud magyarul" – mondta egyik munkatársára a platószónok. Ha egy szélsőbaloldali szerzet Soros-ügynöközik, majd összeborul Weberrel, ebből mire következtessünk?

− Mondanám, hogy amíg a brüsszeli globalista, balliberális elit hatalmon van, addig a legrosszabbra. Az uniós épület viszont repedezik, és a Tisza Párt is nagy bajban van. EP-képviselői – az elnökük szerint – agyhalottak, a párt támogatói pedig (egy másik hangfelvétel tanúsága szerint) „büdös szájúak”. A lelkes, valamiféle új időket remélő támogatók rettentően melléfogtak Magyar Péterrel. Azzal kell szembesülniük, hogy a „főnök” lenézi és alkalmatlanoknak tartja őket.

Súlyos ellentmondást jelez a „Soros-ügynöközés” is. Ebből ugyanis az a döbbenetes következtetés vonható le, hogy Magyar Péternek a „Soros-ügynökökről” is meg lehet a véleménye, miközben elfogadja a támogatásukat. Az elszólásai arról árulkodnak, hogy mindenkitől feltétlen lojalitást vár, nem tűr ellentmondást, nem tartja sokra a társait, miközben önmagát mások fölé helyezi. Diktátor típus.

– Gulyás Gergely miniszter a Kormányinfón, a Magyar Péterről kiszivárgott hangfelvételről elmondta, mindenki számára nyilvánvaló, hogy a Tisza Párt és Magyar Péter megveti, lenézi a saját választóit, ami eddig idegen volt a magyar politikától. A megvetett, lenézett emberek továbbra is követik a főkolompost. A demokrácia oldalán álló, jól fizetett politológusi agytrösztök tehetetlenek, miért?

− A demokrácia a társadalmi akarat érvényesülését garantáló politikai rendszer, amelynek vannak hibái. Ha például a választók többsége elfogad a normalitással ellentétes nézeteket, ha hagyja magát megtéveszteni, akkor beemelhet a hatalomba olyan embereket, akik nem fogják képviselni az érdekeit, és nagy bajokat is előidézhetnek. Nyugaton számos példát látunk arra, hogy a demokrácia elkötelezett hívei tehetetlenül szemlélik a kártékony folyamatokat, mert az „istenadta nép” döntésével, a hatalomba emelt alkalmatlan politikusok intézkedéseivel szemben tehetetlenek. Lehet, hogy egyes politológusok aggódnak a jövőbeni fejlemények miatt, én azonban derűlátó vagyok. Magyarországon a keresztény-konzervatív irányultságú kormányt az EU globalista erői nem tudják térdre kényszeríteni. A Tisza Párt elnöke ezekre támaszkodva tör a hatalomra, de a rá jellemző pancsermentalitással kudarcra van ítélve. Hiába skandálják a hívei, hogy árad a Tisza. Az már nem árad, hanem fárad.

