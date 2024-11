Magyar Péter a Dunába lökné az újságírókat

Az Index arról ír, hogy újabb hangfelvétel szivárgott ki a Tisza Párt vezetőjéről: az Index, az ATV, a 444, a Hír Tv és az M1 is érintett. A hangfelvételt e-mailben küldték meg az Index főszerkesztőjének és számos másik magyar szerkesztőség vezetőjének: 444, Telex, Népszava, 24, HVG, Magyar Hírlap.

2024. november 18. 10:24

A ma reggel közzétett legújabb hangfelvételhez a levél írója ezt tette hozzá: „Magyar Péter őszinte véleménye a sajtó munkatársairól. Nem csak az embereket és a saját munkatársait nézi le, hanem titeket is. Kedves újságírók, az agyhalottak és idióták körébe nem fértetek be, ti nemes egyszerűséggel »köcsögök« vagytok Magyar Péter szerint. A 444 és az Index szerkesztőségét egyébként is elküldte már a »kurva anyjába« , »nincsen szüksége rátok« . A Hír Tv stábját pedig egyenesen a Dunába lökné.”

Magyar szerint ki lehet kerülni a „kibaszott médiát

” Magyar Péter elmondta, hogy szerinte ki lehet kerülni a „kibaszott médiát”. „Direktbe fogok kommunikálni az emberekkel és leszarom a médiát, a sok köcsögöt ahogy van, mert leszarom őket, de tényleg” – fogalmazott. Vogel Evelin a hangfelvételen felhívta a Tisza Párt vezetőjének figyelmét arra, hogy nagymamája a halálos ágyán mint üzent neki. „Szelídség elvtársak, szelídség” – emlékezett rá vissza Magyar Péter, de hozzátette, hogy szerinte, ha a politikában valaki szelíd, akkor azt „megeszik”. Vogel Evelin szerint Magyar Péter rock-sztárnak érzi magát, emiatt nem egy empatát látnak benne. Nem azt akarják egy politikusból látni. A fasza ki van mindenkinek az empatákból” – reagálta korábbi barátnője felvetésére a Tisza Párt elnöke.

Két hangfelvétel is érkezett

A második felvételen Magyar Péter párttársai körében egyeztet egy eseményről, írják, amely valószínűleg az ATV-ben történt júniusi incidense után volt, amikor a Tisza Párt elnöke felállt és otthagyta az Egyenes Beszéd műsorvezetőjét, Rónai Egont élő adásban. „Nem fogom beengedni az ATV-t” – jelentette ki Magyar Péter, ami nem jó ötlet a párttársai szerint. „Peti, ne csinálj ilyet...ne csinálj ilyet kérlek! Ne legyél Fidesz. Most nem az a kérdés, hogy kitartasz-e az álláspontod mellett, hanem az a kérdés, hogy miért nem vagy nagyvonalú? Miért ne jöjjenek be?”

A Tisza Párt elnöke azonban hajthatatlan volt és kijelentette, hogy a számára nem kívánatos sajtó munkatársait „belöki a Dunába”. „Hogyha csinálnak bulit, oda bemehetnek. De ez az én bulim, és ide nem jöhetnek be!” – mondta.

Index, Mandiner