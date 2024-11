Viccelődő szélsőség

A XII. kerület polgármestere, Kovács Gergely, aki a Magyar Kétfarkú Kutya Párt társelnöke, még csak másfél hónapja lépett hivatalba, de azóta az önkormányzat már 13 tanácsadót és szakértőt alkalmazott megbízási szerződéssel vagy köztisztviselőként.

2024. november 20.

Ez a "mosoly" mindent elárul – kdnp.hu

Kovács Gergely polgármester viccelődéssel leplezi képmutató politikáját, de a kerület lakói átlátnak a valótlan állításain – közölte Facebook-oldalán a Hegyvidéki KDNP és IKSZ.

Az oldalukon azt írták, a polgármester miközben az egyházaktól és a cserkészektől megvonja a közvetlen forrásokat, addig "tanácsadók" hadát veszi fel, ezzel a pártja kifizetőhelyévé silányítva a Hegyvidék nagymúltú polgármesteri hivatalát.

Kovács Gergely hagyjon fel a kerület pénzének észnélküli elherdálásával, és fejezze be ezt a gyakorlatot, amit elkezdett! A Hegyvidék nem pártos kifizetőhely!" – tették hozzá.

A vasarnap.hu cikkében is felhívták a figyelmet arra, hogy Hegyvidék kutyapártos polgármestere balos „tanácsadókra” szórja a pénzt, közben meg adóemelésre készül.

Éves szinten több mint 120 millió forintot fizet ki Kovács Gergely polgármester tanácsadókra és szakértőkre a XII. kerületi önkormányzat költségvetéséből – írta meg a Magyar Nemzet.

A lap az információkat a KiMiTud online felületre feltöltött közérdekű adatigénylésre érkezett válaszból meríti.

Mint írják, az önkormányzathoz érkező új emberek egy része az MKKP és a Momentum politikusa, egyikőjük egy Pest megyei város önkormányzati képviselője is egyben.

A városrész idei költségvetésében azonban ilyen célra nincs fedezet, a jelentős kiadással a kerület gazdálkodását sodorják veszélybe.

Az egyik új tanácsadó a momentumos Ollero Marco, aki önkormányzati képviselő Törökbálinton. Az önkormányzat fizetési listáján szerepel Karácsony Gergely korábbi zuglói jegyzője, Tarjányi Tamás, aki az I. kerületben az azóta megbukott V. Naszály Márta volt polgármester jegyzőjeként is dolgozott. Ugyancsak a Hegyvidéken talált menedéket az európai parlamenti választáson az MKKP listájának 9. helyén induló Szin Richárd. Ő havi közel félmillió forintot kap azért, hogy többek közt kapcsolatot tartson a Magyarországra akkreditált diplomáciai testületek képviselőivel. Le Marietta, az MKKP európai parlamenti listavezetője is hasonló összeget zsebelhet be havonta a hegyvidéki önkormányzattól. A tanácsadók sorát gazdagítja Balla Judit Mária is, aki közel egymillió forint tiszteletdíj ellenében világítja át az önkormányzat beruházásait, szerződéseit, kötelezettségvállalásait. Ő korábban a DK delegáltjaként dolgozott az önkormányzat egyik bizottságában.

A Magyar Nemzet értesülései szerint az önkormányzat idei költségvetése nem fedezi a tanácsadók 120 milliós bértömegét, ezért Kovács Gergely és csapata a kerület adófizetőinek zsebébe nyúlva, jelentős adóemelésekből szeretné a kifizetéseket finanszírozni.

