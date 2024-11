Három Dárdai a válogatottban?

2024. november 23. 12:34

Dárdai Bence – facebook/vflwolfsburg

A labdarúgás történetében abszolút nem ördögtől való, hogy egy adott ország válogatottjában egyszerre legyen a pályán két testvér. Ám arra, hogy három fivér játsszon a nemzeti csapatban, már jóval kisebb az esély. Nos, könnyen előfordulhat, hogy Marco Rossi már márciusban bevetne egyszerre három Dárdait – Palkót, Mártont és Bencét –, és ennek érdekében minél előbb szeretné meggyőzni a német utánpótlás-válogatott 18 éves Bencét, hogy a magyar mezt válassza a német helyett.

Ha Marco Rossi legendás rábeszélőkészsége nem mond csődöt, akkor rövidesen, már márciusban egy igazi kuriózumnak lehetnénk szemtanúi. Ugyanis a szövetségi kapitány fejében már összeállt a kép, és jövőre akár három Dárdai is szerepelhet a magyar labdarúgó-válogatottban. A volt szövetségi kapitány, Dárdai Pál fiai közül a legidősebb, Palkó egyszer, a középső, Márton tizenegyszer ölthette magára a nemzeti csapat mezét, s 2025-ben a legfiatalabb testvér, a német élvonalbeli Wolfsburgot erősítő 18 éves Bence is bemutatkozhat Marco Rossi együttesében – tudta meg a Sportal.

Persze ennek létrejötte nemcsak Rossin múlik, ugyanis a legfiatalabb, ám sokak szerint a testvérek közül a legtehetségesebb Bence jelenleg stabil tagja a német U19-es válogatottnak, ráadásul nemrég a magyarok ellen is pályára lépett, és bizony nem is játszott rosszul. Nagy kérdés, hogy a karrierjét szem előtt tartva vajon Bence is követi majd bátyjai példáját, akik szintén szerepeltek utánpótlásszinten a német nemzeti csapatban, ám felnőttként a magyar válogatott mellett tették le a voksukat. Mindenesetre Marco Rossin nem fog múlni, hogy mindhárom Dárdai már tavasszal lehetőséget kapjon a magyar nemzeti csapatban.

– Dárdai Bence irányítóként, számunkra nagyon érdekes pozícióban játszik, figyeljük a teljesítményét. Még nem beszéltem vele személyesen, de az MLSZ érdeke, hogy ez minél hamarabb megtörténjen. Részemről adott a hajlandóság, hogy lehetőséget adjak neki. Dárdai Bence már egy kész játékos, aki adott esetben már márciusban segítséget jelenthetne nekünk – mondta Dárdai Bence kapcsán a szövetségi kapitány.

