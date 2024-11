A kereszténydemokrácia a jó ügyeket szolgálja

- Az európai és a magyar kultúra a kereszténység alapjaira épült, ez határozza meg írott és íratlan szabályainkat, együttélési normáinkat, ennek szellemében éljük a mindennapjainkat, akkor is, ha sokan nem vallásosak – rögzíti Szelezsán György.

2024. november 28. 15:45

A Békés vármegyei Elek kereszténydemokrata polgármesterét választotta meg új elnökének a KDNP Önkormányzati Tanácsa november 25-én. A tisztújításon Szelezsán György hangsúlyozta, nagy megtiszteltetésnek érzi, hogy bizalmat kapott, és a több mint száz polgármester, alpolgármester, megyei közgyűlési elnök, illetve megyei és települési képviselő alkotta szervezetnek lehet a vezetője. Az új elnököt céljairól, terveirőlkérdeztük.

- Hogyan képzeli el az Önkormányzati Tanács munkáját a jövőben?

- Seszták Oszkár, illetve a korábbi elnökség nagyon jó közösséget kovácsolt össze, ezekre az alapokra szeretnék támaszkodni, velük együttműködve tovább erősíteni ezt a közösséget. Fontos célom, hogy szoros kapcsolatot alakítsak ki a KDNP elnökségével, vezető politikusaival, így tudunk eredményesen működni. Polgármesterként második ciklusomat kezdtem meg Elek városában, a tapasztalataimat szeretném beépíteni a munkába, hogy hatékonyan tudjuk kezelni az önkormányzati életben adódó kihívásokat. Már számos településvezetővel ápolok jó kapcsolatot, e kapcsolatokat is erősíteni kívánom, továbbá fontosnak tartomaz együttműködést a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével, így az érdekérvényesítés még határozottabblehet.

- Milyen fontos küldetése lehet a tanácsnak?

- Mi, településvezetők, önkormányzati képviselők találkozunk először a lakosság problémáival, ezért hiteles információval tudunk szolgálni a kormány irányába. Fontos, hogy begyűjtsük és értékeljük ezeket az információkat, majd közvetítsük a döntéshozók felé, hogy megalapozott, felelős döntések szülessenek. Az Önkormányzati Tanácson belül pedig segítenünk kell egymás munkáját jó példákkal, tanácsokkal: legyen egy fórum a nehézségek megvitatására.

- Arról is beszélt, az önkormányzatok érdekképviseletének erősítése mellett kiemelt célja az olyan ügyek felkarolása, amelyek javítanak a települések lakóinak életminőségén és a települések versenyképességén. Mit jelent ez konkrétan?

- A települések sok esetben versenyeznek egymással, például a turizmus terén, vagy pályázati kiírásoknál. Úgy gondolom, több területen inkább kapcsolódási pontokra lenne szükség, sok problémát közösen, összefogva meg lehet oldani. Ilyen például az elővárosi közlekedés, vagy az iparterületek telepítése, gazdasági szereplők odavonzása. Ez nem csak az adott városnak jó, hanem a környező településeknek is. A kultúra, sport, egészségügy terén hasonló a helyzet.

- Mi a kulcsa az életminőség javításának?

- Polgármesterként nagyon fontos a számomra, hogy élhető legyen a város, élő közösségekkel. Ennek alapvető feltételei, hogy a szolgáltatások helyben minél jobb minőségben elérhetőek legyenek, biztonságban érezzék magukat az ott lakók, és legyen számukra munka.

- Ön rendvédelmi pályáról érkezett. Hogyan látja az önkormányzatok szerepét ezen a területen?

- Az elmúlt években átalakult a bűnözői kör, megnőtt az online felületeken elkövetett bűncselekmények száma. A legfontosabbnak a megelőzést tartom, be kell menni az iskolákba, és el kell mondani, milyen veszélyek fenyegetik a gyerekeket – persze, nem csak az online térben -, mire kell odafigyelni, hogy ne váljanak áldozattá. Fontos a polgárőrség szerepe is, mert hatékonyan tudja segíteni a rendvédelem, katasztrófavédelem munkáját, és a polgárőrök egyúttal példát is mutatnak a fiatalok számára.

kdnp

- Miként befolyásolja a kereszténydemokrata szellemiség az önkormányzati tevékenységet?

- Az európai és a magyar kultúra a kereszténység alapjaira épült, ez határozza meg írott és íratlan szabályainkat, együttélési normáinkat, ennek szellemében éljük a mindennapjainkat, akkor is, ha sokan nem vallásosak. A kereszténység azt mutatja meg a számunkra, hogyan legyünk jó emberek, hogyan gondolkozzunk felelősen, magunk, a családunk és a társadalom jóléte és biztonsága érdekében. A kereszténydemokrácia a jó ügyeket, a közösséget szolgálja.

kdnp.hu