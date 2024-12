Új kutatás - Fidesz:44% Tisza Párt: 36%

A Real-PR 93. friss közvélemény-kutatása alapján a Fidesz–KDNP (44 százalék) biztosan őrzi az első helyét a pártok közötti versenyben, a Tisza Párt baloldali törpepártok kárára történő növekedése pedig elérhette a maximumát. Négypárti Országgyűlés alakulna egy most vasárnapi választáson.

2024. december 2. 10:12

A Real-PR 93. közvélemény-kutatásában azt vizsgálta, hogy a választók melyik pártra szavaznának egy most vasárnap tartandó országgyűlési választáson. Az eredményeket a biztos szavazók bázisán közölték. A biztos szavazók azok a szavazópolgárok, akik részvételüket biztosra ígérték egy most vasárnapi országgyűlési szavazáson, valamint megjelölték, melyik pártra szavaznának, vagy egyéb kérdésekre adott válaszaik alapján besorolhatók egy adott párt szavazótáborába. A biztos szavazók körében a kormánypártokat 44 százalék támogatja, pontosan annyi, mint október folyamán, a Fidesz–KDNP szavazótáborában nincs jele az elbizonytalanodásnak.

Vezet a Fidesz

A Tisza Párt a biztosan részt vevők körében 36 százalékos eredményt tudna elérni, amely hibahatáron belüli elmozdulás az egy hónappal ezelőtti adatfelvételhez képest, így a Tisza Párt és a kormánypártok között 8 százalékpontnyi a különbség a Fidesz–KDNP javára. Ez a különbség meghaladja a hibahatárokat, szignifikáns. A Tisza Párt integrálta a baloldali törpe- és kispártok szavazótáborának nagy részét, amely folyamat láthatóan elérte a korlátait, így ezekből a választói rétegekből nem áll a párt rendelkezésére további jelentős tartalék. A Tisza Párt lendületvesztése mögött ugyanakkor az elmúlt időszakban nyilvánosságra került hangfelvételek hatása is valószínűsíthető a Real-PR 93. szerint. A Mi Hazánk 7 százalékos, míg a Demokratikus Koalíció 5 százalékos tábort tudhat maga mögött a biztos választók körében. Ez a Mi Hazánk esetében pontosan megegyezik az októberi kutatási adattal, míg a DK esetében hibahatáron belüli elmozdulást jelent csupán. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt 3 százalékos támogatottságával valószínűleg az 5 százalékos parlamenti küszöb alatti eredményt érne el. Vidéken kimagasló a Fidesz–KDNP támogatottsága A teljes lakosságban sem történt a hibahatárokat meghaladó változás a pártok támogatottságában az egy hónappal ezelőtti kutatáshoz képest. A Real-PR 93. a vidék közvélemény-kutatója, ezért mindig törekszik a magyar közélet egyik legmeghatározóbb törésvonala, a főváros és a fővároson túli Magyarország metszetében vizsgálni a közösségi véleményt. Az eltérés most is jelentős a vidéki és a budapesti választók politikai preferenciáiban. Vidéken a Fidesz–KDNP támogatottsága kimagasló, 48 százalékos, míg a fővárosban 28 százalék vallja magát kormánypártinak a biztos szavazók körében. Ezzel szemben a Tisza Párt Budapesten tud nagyobb támogatottságot felmutatni (50 százalék), míg az ország többi részén 33 százalékos támogatottsággal rendelkezik. Ezek az adatok azt támasztják alá, hogy a két versengő párt szavazótábora egyre inkább elkülönül egymástól, az átjárás minimális.

Tarolt a Fidesz a hétvégi időközin

Ahogy arról lapunk is beszámolt: a hétvégén tartott szentesi időközi választáson toronymagasan nyert a Fidesz–KDNP jelöltje, Cserháti Gyula, (57,4 százalék). A helyi választási bizottság azért rendelt el az új választást, mert Bakó Dániel családi okokra hivatkozva lemondott mandátumáról. Cserháti Gyula óriási győzelme azért is kiemelkedő, mert a korábbi ellenzéki polgármester is az ellenzéki jelölt mellett kampányolt a választás alkalmával. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a közösségi oldalán megjelent posztban mutatott rá, hogy a baloldal reményei és a valóság sokszor közel sem párhuzamosak egymással, akármennyire is igyekeznek ezt sulykolni. A politológus emlékeztetett, a 444 egy korábbi cikkében nemrég még arról írt, hogy a szentesi időközi választáson az ellenzéki összefogás jelöltje az esélyes, ugyanis jelenleg nem nehezíti a dolgát egy másik ellenzéki induló.

Magyar Nemzet