A 13. havi nyugdíj nem lehet vita tárgya

2024. december 5. 17:13

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter az Idősek Tanácsa ülésén a Kulturális és Innovációs Minisztériumban 2024. december 5-én. MTI/Soós Lajos



Nem lehet vita tárgya a 13. havi nyugdíj. Ez nemzeti kormányzásunk becsületbeli ügye - jelentette ki a kultúráért és innovációért felelős miniszter az Idősek Tanácsa csütörtöki ülésén Budapesten.

Hankó Balázs úgy fogalmazott, a kormány megvédi a nyugdíjakat, a rezsicsökkentést és nemzetünk békéjét.

"Azért nyújtottuk be a béke költségvetését, hogy világosan kinyilvánítsuk: az idősek megbecsülése számunkra nem alku tárgya" - hangsúlyozta a tárcavezető, hozzátéve: a nyugdíjasok az elmúlt évekhez hasonlóan most is megkapják a 13. havi nyugdíjat, bármennyire is támadják ezt az intézkedést Brüsszelből.

"Jöjjön Brüsszel, ahogy akar, a nyugdíjasoknak járó juttatásból nem engedünk" - húzta alá. Hozzátette: a 2025-ös költségvetés a biztonság és a megbecsülés záloga.

Hankó Balázs közlése szerint a 13. havi nyugdíjak kifizetésére 530 milliárd forintot különítettek el, emellett januárban 3,2 százalékkal emelkednek a nyugdíjak.

Összességében 7200 milliárdot fordítunk nyugdíjra és nyugdíjszerű ellátásokra 2025-ben – mondta Hankó Balázs, aki felidézte azt is, hogy 2010 óta több mint kétszeresére nőtt a nyugdíjak értéke, az átlagnyugdíj jelenleg 234 ezer forint. Úgy folytatta: az Erzsébet-utalványok, rezsiutalványok és nyugdíjprémiumok folyósítása több mint 400 milliárd forint értékű támogatást tettek lehetővé, az inflációkövető nyugdíjemelés és a rezsicsökkentés folyamatos fenntartása pedig több százezer nyugdíjas életét könnyíti meg.

"Megbecsüljük a nyugdíjasokat, és biztonságot nyújtunk számukra, hiszen 2010 óta családbarát kormányzás van Magyarországon" – fogalmazott, megjegyezve: a családba természetesen a nagyszülők, dédszülők is beletartoznak.

Kitért arra is, hogy a munkát végző nyugdíjasok közterhei minden korábbinál kedvezőbbek, a 65 év felettiek utazási kedvezménye egyedülálló Európában, továbbá szigorúbban büntetik az idősek ellen elkövetett bűncselekményeket, a Gondosóra program pedig már 33 ezer életet mentett meg.

Hankó Balázs azt mondta, a kormány minden segítséget megad ahhoz, hogy az idősek minőségi életet élhessenek, mert az idős emberek a közösségek motorjai.

Az aktív időskor, a generációs tudás, a nagyszülői gondoskodás mind olyan érték, amelyekre az egész nemzetnek szüksége van – szögezte le. Hozzátette: a magyar modell sikerét a fiatalok lendülete és az idősek bölcsessége adja.

"Amíg Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, addig mi kimaradunk minden háborús konfliktusból, kiállunk a nyugdíjasokért, megvédjük a juttatásaikat. Hiszen Magyarország tiszteli az időseket, Magyarország és a magyar nemzet megköveteli a tiszteletet az idősek iránt" – hangoztatta a miniszter.

Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár rögzítette: a magyar kormány számára kiemelten fontosak az idősek és a generációk közötti együttműködés.

"Mindig a családok szempontjából gondolkozunk, úgy, hogy annak nagyon fontos részei az idősek" – fogalmazott, hozzátéve: a családtámogatási rendszer 30 intézkedése nagyon sok ponton érinti az időseket, ide tartozik többek között a nagyszülői gyed vagy a Nők 40 program.

Koncz Zsófia jelezte: számos olyan intézkedést is hoztak, amely a világon egyedülálló, ilyen például a Gondosóra program, ami egyben a generációk közti együttműködés jó példája is.

Az államtitkár beszámolt arról is, hogy uniós elnökként Magyarország napirendre vette a családok ügyét és egy informális találkozó keretében meghívták a demográfiáért felelős minisztereket, államtitkárokat, hogy a családokról, ezen belül az idősek ügyéről tárgyaljanak.

Ennek kapcsán megjegyezte: ha a magyar kormány nem veszi napirendre a témát, akkor ezzel az európai vezetők nem foglalkoztak volna.

MTI