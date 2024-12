A baloldal görcsös erőlködése megint nevetségessé vált

„Mi a klerikalizmus ellen tűzzel, vassal, golyószóróval és börtönnel is harcolunk" – mondta a Kádár-korszak névadó politikusa 1958-ban. Az utódok ma is görcsös erőlködéssel támadják a „klerikális reakciót", ám indulatoskodásuk végül nevetségessé teszi őket.

2024. december 6. 15:36

A DK politikusának iskolás hangvételű levelére tanári választ ad a miniszterelnök-helyettes.

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI.

törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért,

nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszter

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Az ön téves számítása szerint most már legalább 8, a

Magyar Katolikus Egyházat érintő pedofil ügy van. Átgondolják eddigi álláspontjukat?"

Tisztelt Miniszter Úr!

Az ön téves számítása szerint most már legalább 8 olyan pedofil ügy van, amely magyar katolikus

papokat érint.

A 24.hu „Itt az újabb NER-sztárpap botránya: minden egyházi tevékenységtől eltiltották Pajor

Andrást” című cikke szerint „gyermek- és ifjúságvédelmi ügyben eljárást folytatnak egy plébános

ellen – közölte az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye. A Válasz Online információi szerint a

vizsgálat Pajor András ellen folyik. Pajor András a budapesti Kassai téri templom plébánosa, a

kormány tavaly tüntette ki.”:

„Pajor András 2022-ben azt is megmondta híveinek, kire kell szavazni, mondván, „most nem lehet

libikókázni azzal, hogy a kereszténység ellenségeit támogatja valaki”. Semjén Zsolt 2023-ban a

Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntette ki „az ifjúságnevelésben vállalt szerepéért”.

A lap az áldozatoktól úgy értesült, nem konkrét pedofil aktusokra kell gondolni Pajor András

esetében, hanem a ministránsfiúk „betörésére”, megalázásra, hatalommal, tekintéllyel való

visszaélésre, amelynek volt szexuális dimenziója is. Az áldozatok a Válasz Online szerint

egybehangzóan azt állítják, hogy Pajor lányokat lényegében nem engedett sem az oltár közelébe,

sem ifjúsági csoportok élére – „valahogy írtózott tőlük, többen megtapasztaltuk, hogy a

barátnőinket is igyekszik szisztematikusan leválasztani rólunk”.

A plébános havi egyszeri kötelező gyónást vezetett be az ifjúsági és ministránscsoportok tagjai

számára, a táborokban pedig rendszeresítette a kullancsvizsgálat intézményét. „Ez a gyakorlatban

azt jelentette, hogy egyesével, anyaszült meztelenül kellett megjelennünk előtte, s ő a kezeivel

alaposan áttapogatta az intim testrészeinket is. Amíg 8-10 évesek voltunk, valahogy kibírtuk, de

amikor 15-16 éves korunkban is ragaszkodott a saját közreműködéséhez, kezdett rém

kényelmetlenné, már-már zaklatásszerűvé válni a dolog. Pláne, hogy az úgynevezett

kullancsvizsgálatot később a budapesti közösségi összejöveteleink szabadtéri részei után is erőltette

a fiúknál” – fogalmazott a lapnak az egyik áldozat.”

Kérdezem Önt:

1. Ismeri-e Ön és tartott-e vagy tart-e fenn kapcsolatot Pajor Andrással, akit pár napja minden papi

tevékenység gyakorlásától eltiltottak és akit Ön 2023-ban az ifjúságnevelésben vállalt (!!!)

szerepéért kitüntetett?

2. Volt-e vagy van-e önnek bármilyen tudomása a Pajor Andrással összefüggésben megjelent

vádakban megfogalmazott esetekkel kapcsolatban?

2. Átgondolják-e a Magyar Katolikus Egyházon belüli, gyermekek sérelmére elkövetett szexuális

bűncselekmények feltárására irányuló vegyesbizottság felállítását célzó DK-s javaslattal

kapcsolatosan az eddigi elutasító álláspontjukat?

3.. Átgondolják-e a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények kapcsán a

feljelentési kötelezettség előírását célzó DK-s javaslattal kapcsolatosan az eddigi elutasító

álláspontjukat?

4. Miért van az, hogy az Ön neve, általában kitüntetőként, igen sokszor megjelenik a gyermekek

sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekkel meggyanúsított katolikus papokról szóló

cikkekben?

Kérem, hogy kérdéseimre tételesen szíveskedjék válaszolni!

Budapest, 2024. december 5.

Tisztelettel:

Dr. Vadai Ágnes

Demokratikus Koalíció

A politikus nem jövendőmondó

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklet 45.

pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Dr. Vadai Ágnes (DK)

országgyűlési képviselő "Az ön téves számítása szerint most már legalább 8, a Magyar Katolikus

Egyházat érintő pedofil ügy van. Átgondolják eddigi álláspontjukat?" című, K/10230. számú

írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.

Demokratikus Koalíció képviselőcsoportja

Budapest

Tisztelt Képviselő Asszony!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi törvény 42. (8) ás (9) bekezdésében foglaltak

szerint a nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért ás egyházdiplomádáért

felelős miniszterhez intézett „Az Ön téves számítása szerint most már legalább 8, a

Magyar Katolikus Egyházat érintő pedom ügy van. Átgondolják eddigi alláspontjukat?"

című, W10230. számú írásbeli kérdésére a hivatkozott törvény 42. * (2) bekezdése alapján az

alábbi választ adom.

Levelére válaszolva: Pajor Andrással nem tartottam és nem tartok kapcsolatot, tudomásom

sem volt az őt érintő vádakról. (Csak jelzem, kérdései nem érintenek kormányzati feladatot.)

Az Ön levelében felhozott ügy pontosan annak bizonyítéka, hogy jól működik a Magyar

Katolikus Egyház gyermekvédelmi rendszere! A záró tolerancia jegyében - mivel egyetlen

ilyen ügy sem tolerálbató - az egyház száz százalékban megvalósította Ferenc pápa

rendelkezéseit, mind a szigorú eljárás, mind a prevenció, mind a képzés, mind a bárki által

tehető bejelentés mind az állami hatóságokkal történő együttműködés tekintetében. Mivel az

Ön leveleiben felhozott esetek jól mutatják az egyház gyermekvédelmi rendszerének

hatékonyságát, ezért példaként tudom ajánlani mind az önkormányzati, mind az alapítványi és

minden más intézménynek. (Milyen jó lenne hasonló védelmi rendszer a társadalom más

részeiben is, például a média szerkesztőségek esetében!)

(Csak a precizitás kedvéért jegyzem meg, hogy kérdésében „pedofil ügyről” ír, miközben pár

sorral lejjebb azt idézi, hogy „nem konkrét pedofil aktusokra kell gondolni”.)

A kitüntetés tekintetében Ismét csak a precizitás miatt tájékoztatom, a kitüntetéseket én nem

adom, hanem átadom. (Minden határon túli, egyházi, nemzetiségi és számos más

vonatkozásban, hivatalomból eredően.) Jelen esetben egy helyi önkormányzati képviselő

indítványára, hosszú procedúra végén született pozitív döntés. Ön ezt a döntést azon az alapon

kritizálja, hogy egy, a kitüntetéshez képest későbbi időpontban (egyházi) eljárás indult az

illetővel szemben. Honnan kellett volna/lehetet volna ezt tudniuk a kitüntetési procedúrában

résztvevőknek?!? Már írtam Önnek, hogy nem látunk a jövőbe, én például miniszter vagyok,

nem próféta.

A Kitüntetési Bizottság ülésének idején sem az indítványozó őnkormányzati képviselőnek,

sem a szakterület államtitkárának, sem a Bizottság tagjainak semmilyen Ilyen információról

nem volt tudomása. A kitüntetésre vonatkozó kérdése azért abszurd, mert egy jövőben

bekövetkező vagy jövőben napvilágra kerülő információtól hogy lehetne függővé tenni egy

jelenben történő döntést? Tekintve, hogy nem látunk a jövőbe, és potenciálisan minden ember

követhet el a jövőben elfogadhatatlan dolgot vagy kerülhet napvilágra ilyen.

Következésképpen az Ön kritikájának logikájából az következne, hogy soha senkit nem

lehetne kitűntetni vagy kinevezni.

Összefoglalva: levele nyilvánvaló bizonyíték az egyházi gyermekvédelmi rendszer

példamató működésére a zéró tolerancia jegyében.

Budapest, 2024. december 6.

Üdvőzletel:



dr. Semjén Zsolt

